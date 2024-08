Čtyři hodiny o pojídání knedlíků. Do Číny míří čím dál více influencerů

Na čínských sociálních sítích jsou cestovatelská videa ještě populárnější. YouTube a Instagram jsou v Číně zakázány, ale tamní uživatelé si našli způsob, jak je dále sdílet a získat tak nadšené příznivce.

Vznik videí odráží návrat zahraničních cestovatelů do Číny poté, co se země na tři roky izolovala během pandemie covidu-19. Pro Čínu však videa znamenají víc než jen podporu ekonomiky. Jsou pro Peking příležitostí, jak čelit tomu, co označuje za protičínské nálady na Západě.

Čína podle NYT v posledních letech nabádá místní obyvatele, aby se k cizincům chovali jako k potenciálním špionům, rozšiřuje svůj dohled a vyhošťuje nebo zatýká novináře z čínských i zahraničních médií. Poukazuje však na bezstarostná cestovní videa jako na důkaz, že kritika je vykonstruovaná.

Někteří blogeři se podělili o zážitky, které vláda v Pekingu tolik propagovat nechce. Španělská cyklistka Sara Qiu, která projíždí západní Čínou, sdílí na Facebooku a Instagramu bujaré příspěvky o své cestě, například, že ji cizí lidé zvali na svatbu svého syna. Sdílela však také příběhy o tom, jak ji pronásledovala policejní auta a jak ji odmítali ubytovat v hotelech, protože je cizinka.