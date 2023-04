Mazance i beránci se letos prodraží jak pekařům, tak domácnostem. Více stojí vajíčka i mouka

Beránek nebo mazanec. Sladké pečivo, bez kterého si většina Čechů nedokáže představit Velikonoce. Právě velikonoční pečení se ale letos oproti loňsku prodraží - a to jak pekárnám, tak i domácnostem. Ty taky podle Svazu obchodu a cestovního ruchu před letošními Velikonocemi víc přemýšlí nad tím, co před svátky kupují. A to i přesto, že se obchody snaží zákazníky nalákat na víc slevových akcí než v minulosti.

