Až desetina lidí nad 15 let v ČR pije denně nadměrně alkohol. Může za šest procent úmrtí v zemi

Až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu. Několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin si denně dá až 900 000 lidí. Dopady alkoholu experti vyčíslili na 80 miliard korun ročně, tedy na procento HDP. Údaje z výročních zpráv o alkoholu a lécích v ČR za rok 2024 představila ve čtvrtek na tiskové konferenci vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. Praha 18:24 20. března 2025

Až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu | Zdroj: Shutterstock

Předloni se léčilo asi 31 000 lidí. Alkohol je za šesti procenty úmrtí v zemi. Zhruba 275 000 osob kombinuje pití s psychoaktivními léky. Sedativa, hypnotika či opioidní analgetika zneužívá až 1,4 milionu osob.

Pití se dělí do čtyř skupin podle denní spotřeby a rizikovosti na škodlivé s poškozením zdraví, rizikové s ohrožením zdraví, umírněné a abstinenci. Alkoholický nápoj obsahuje 16 až 20 gramů etanolu. Škodlivá je u mužů denní konzumace více než 60 gramů a u žen více než 40 gramů. U mužů to odpovídá třem až pěti půllitrům piva, „dvoudeci“ vína, nebo „panáků“, u žen od 1,5 do tří sklenic. Riziková je denní spotřeba od 40 do 60 gramů u mužů a od 20 do 40 gramů u žen.

Škodlivě pije šest až deset procent lidí nad 15 let, tedy 600 000 až 900 000. Rizikově si alkohol dává 15 až 18 procent Čechů a Češek nad 15 let. Je jich tak 1,3 až 1,6 milionu. Aspoň jednou týdně nadměrně pije až 13 procent dospělých - až 21 procent mužů a až sedm procent žen. Mezi lety 2014 až 2020 míra denního pití rostla, v covidovém roce klesla, poté se zas mírně zvyšuje.

Podle zprávy je česká společnost k alkoholu tolerantní. Pro tři z deseti dotázaných je pravidelné pití přijatelné. Roli hraje i „velmi vysoká dostupnost alkoholu“, píšou autoři.

Opakovaně se opila skoro čtvrtina patnáctiletých, pět procent třináctiletých a necelé procento jedenáctiletých. V posledním měsíci se napily tři pětiny mladých mezi 15 a 19 lety a denně či skoro denně čtyři procenta. Podle zprávy studie potvrzují, že se dívky v pití začínají vyrovnávat chlapcům.

Alkohol ročně připraví o život asi 6000 až 7000 lidí. Může tak za šest procent zemřelých. U 2000 až 3000 osob je hlavní příčinou úmrtí onemocnění jater či předávkování. Kolem 13 000 až 14 000 lidí ročně skončí kvůli nemocem „zcela přiřaditelným k alkoholu“ v nemocnicích. Dopady a náklady činí podle expertů teď kolem 80 miliard korun.

Předloni se v psychiatrických nemocnicích léčilo s alkoholovou závislostí asi 7700 lidí a ambulantně pak asi 23 000 osob. Terapeutické komunity mají asi 275 míst. V Česku funguje od srpna 2019 Národní linka pro odvykání s bezplatným číslem 800 350 000. Pořádá se třeba měsíční kampaň Suchej únor. Tuto akci kritizovali před nedávnem výrobci alkoholu.

Podle Chomynové kapacita léčebných služeb, které se hradí ze zdravotního pojištění, nestačí. Průměrná čekací doba trvá dva měsíce. „Uživatelé alkoholu se tak stále častěji obracejí na další služby, například na nelékařské adiktologické ambulance, následnou péči i nízkoprahová centra. Vidíme nárůst počtu těchto klientů,“ uvedla šéfka střediska.

Podle expertů zhruba 275 000 lidí kombinuje pití s psychoaktivními léky. Sedativa, hypnotika či opioidní analgetika déle než šest týdnů, bez předpisu či v rozporu s doporučením lékaře užívá 12 až 15 procent lidí nad 15 let, tedy 1,1 až 1,4 milionu. Podle zprávy jsou to dvakrát častěji ženy, míra užívání s věkem roste. Část závislých tvoří nemocní, kteří nad léky ztratili kontrolu. Část lidí pak lékem nahrazuje či doplňuje jiné drogy. Dostupnost psychoaktivních léků je v Česku podle zprávy vysoká, lidé si opatří recept u lékaře. Pokud předpis nedostanou, získají tablety od rodiny a známých či na internetu i na nelegálním trhu.