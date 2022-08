Pití čaje zřejmě snižuje riziko náhlého úmrtí, tvrdí britští výzkumníci. Nesmysl, zní z IKEM

Všichni milovníci čaje se mohou radovat. Podle britských výzkumníků totiž celosvětově oblíbený nápoj může snižovat náhlá úmrtí, konkrétně kvůli kardiovaskulárním důvodům. Výzkum to konkrétně netvrdí, ale jeho výsledky to naznačují. Tématu se věnuje server The Guardian. Podle Jana Pirka, emeritního přednosty Kardiocentra pražského Institutu klinické a experimentální medicíny je pozoruhodné, že takový článek vyšel v prestižním vědeckém časopise. Londýn 9:50 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čaj s mlékem (ilustrační fotka) | Foto: PA Images | Zdroj: Reuters

Studie ukazuje, že lidé, kteří denně vypijí dva a více šálků čaje, mají o 9 až 13 procent menší riziko náhlého úmrtí. Článek publikovaný v odborném časopisu Annals of Internal Medicine také říká, že to je bez ohledu na to, zdali lidé do čaje přidávají mléko či je sladí nebo jaký má čaj teplotu. Výzkumníci vzali potaz také to, jak lidé metabolizují kofein z čaje.

Emeritní přednosta Kardiocentra pražského IKEM Jan Pirk (kandidát do Senátu za TOP 09 v obvodě č. 22 - Praha 10) tvrdí, že má k výzkumu výhrady: „Divím se, že článek s takovými závěry v tak prestižním časopise byl přijat k publikaci.“

„Výzkumy založené na tom, že účastníci sami referují co a jak, v tomto případě počty šálků, jsou zatíženy velkou chybou, navíc není čaj jako čaj a také záleží na přípravě,“ říká pro server iROZHLAS.cz Pirk, a upozorňuje na to, že výsledky výzkumu nemusejí být vůbec statisticky významné.

Britský národní institut zdraví použil data společnosti UK Biobank, ve kterých se nacházelo zhruba půl milionu lidí starých 40 až 69 let. Z toho 85 procent pije čaj a z toho 89 procent pije čaj černý. Studii výzkumníci vypracovali jako dotazník v letech 2006 až 2010 a výzkum pokračoval další dekádu. Informuje o tom server The Guardian.

Podle profesora preventivní medicíny Fernanda Rodrigueza Artaleja z Madridské univerzity je však výzkum průlomem, protože dosud podobné výzkumy vznikaly výhradně v Asii, kde lidé primárně pijí zelený čaj.

„Článek ukazuje, že pravidelná konzumace černého čaje odpovídá sníženému riziku úmrtí, hlavně kvůli kardiovaskulárnímu onemocnění. Studie to ale neříká jasně, protože nebere v úvahu, jestli za snížené riziko nemůžou ostatní aspekty pití čaje,“ říká Artalejo.

Již dříve psal The Guardian o studii, která tvrdila, že jak čaj, tak i káva, snižují riziko mrtvice a demence.