Ukáže se, jak vypadá, když primární péče nefunguje. Po protestu práci sami doženeme, říká šéf praktiků

Praktici plánují na 29. a 30. říjen protesty proti návrhu úhradové vyhlášky na příští rok. Počítali s růstem úhrad zdravotní péče o 3,3 procenta, podle návrhu se ale mají zvýšit o 2,83 procenta. „Bonifikační systém na rok 2025 v tuto chvíli rozhodně není dohodnut, nejsou na něj podepsány žádné smlouvy. Je to něco jako holub na střeše," říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Rozhovor Praha 15:03 15. října 2024

Jde praktickým lékařům primárně o rozdíl úhrad ve výši půl procenta?

Ano, ale jde nám o víc, jde nám o princip, o nějaký symbol. V situaci, kdy v České republice máme primární péči v situaci, ve které je, to znamená, milion lidí nemá svého praktického lékaře, na 50 procentech území České republiky VZP hlásí špatně dostupnou péči pediatra a na třetině území špatně dostupnou péči praktického lékaře pro dospělé.

A v této situaci dáváme segmentu primární péče úhradu nižší, než je průměr pro všechny ostatní segmenty, a to nemluvím o tom, že v úhradové vyhlášce jsou segmenty, které rostou výrazně víc.

Úhradová vyhláška deklarovaně roste o 3,3 procenta, podle dat ministerstva financí roste někde o pět procent, a za této situace je růst úhrad pro primární péči ve výši 2,83 procenta nedostatečný. Do určité míry je to tedy i symbol.

Bonifikace pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ale tvrdí, že vám by úhrady nakonec měly vzrůst o 3,5 procenta. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek tvrdí, že s vyhláškou bude pracovat jako s minimem a bude se snažit na příští rok nastavit takové bonifikace, aby byla zajištěna stabilita českého zdravotnictví. Jak si rozdíl v číslech vysvětlujete?

Je to jednoduché. 2,83 stojí napsáno v úhradové vyhlášce. Je to tam napsáno tvůrcem úhradové vyhlášky, ministerstvem zdravotnictví. To znamená, tohle číslo já beru jako směrodatné, není to nějaký náš propočet, je to to, co napsal tvůrce.

To, o čem mluvil pan ředitel Kabátek, je druhá věc. Úhradová vyhláška řeší celkové úhrady pro jednotlivé segmenty zdravotní péče od všech pojišťoven...

Ano, on říká, že byste se s bonifikacemi dostali na těch 3,5 procenta, což by bylo více, než vy požadujete.

Ano, ale bavíme se o bonifikacích jedné zdravotní pojišťovny, VZP, nikoliv o bonifikacích ostatních pojišťoven.

Bonifikační systém na rok 2025 v tuto chvíli rozhodně není dohodnut, nejsou na něj podepsány žádné smlouvy. Je to něco jako holub na střeše, naprosto hypotetická věc.

Před měsícem jsem mluvil o tom, že program VZP Plus bude možná úplně zrušen, to znamená, jistě pochopíte, že to není něco – bonifikace pojišťoven – co můžeme považovat za řekněme žádoucí chování poskytovatelů. Ve zdravotním systému to můžeme považovat za standardní formu úhrady, která by se měla započítávat do úhradové vyhlášky.

Ostatně, o bonifikacích jiných segmentů se v úhradové vyhlášce také nemluví.

Říkal jste, že jiní dostávají víc, ale VZP tvrdí, že vám vyhláška přidává víc než ostatním, proti nemocnicím třeba dvojnásobek…

To vůbec není pravda, růst nemocnic je podstatně vyšší…

Asociace českých a moravských nemocnic také protestuje proti tomu, že mají málo.

Asociace českých a moravských nemocnic protestuje proti tomu, že za některé výkony jim platí zdravotní pojišťovna méně peněz, než platí velkým nemocnicím.

Pravdou ale je, že i za tyto peníze jsou v černých číslech. Nemocnice v České republice jsou v zisku dlouhodobě téměř všechny, a fakultní nemocnice jsou dokonce v obrovských ziscích, které se v některých případech pohybují i výš než jedna miliard korun za rok, které normálně daní.

V nemocnicích evidentně prostředky a peníze jsou, a já nemám pocit, že bychom měli někoho, kdo by byl schopen v České republice tvrdit, že máme málo nemocnic.

Ale to, že máme málo praktických lékařů pro děti a dorost a pro dospělé, je fakt, který lze těžko popírat. A myslím si, že kdybych byl organizátor zdravotního systému a plátce péče, tak bych informaci, že nemáme dobře zajištěnou základní péči, zohlednil v základním dokumentu, jakým je úhradová vyhláška.

Nedostatek lékařů

Loni byl nárůst plateb u praktiků deset procent, u pediatrů dokonce sedmnáct procent, což bylo nejvíc ze všech lékařských profesí, a právě tohle byl i důvod – že vás není dostatek. Odrazila se nějak vyšší loňská platba na počtu pediatrů a počtu praktických lékařů?

Bylo by příliš krásné a jednoduché, aby to, že jeden rok zvýšíte platbu, se druhý rok projevilo tím, že se zvýší počet pediatrů a praktiků.

Systém se do této situace dostal za 30 let nezájmu pojišťoven a ministerstva o segment primární péče. Posledních sedm let pracujeme na aktivní změně, ty změny jsme vyvolali my jako Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Spolupracovalo na tom s námi ministerstvo a zdravotní pojišťovny.

Představte si to jako pacienta, kterého dostanete v těžkém stavu na JIP, dáte mu infuzi, pustíte mu kyslík a ve chvíli, kdy se pacient začne zvedat na lůžku a začne vydávat první hlásky, vy kyslík a infuzi vypnete s tím, že už je to v pořádku a není potřeba nic dalšího.

Vracíme se do období, které já ještě pamatuji, před mnoha lety, kdy téměř veškeré peníze, které se vybraly navíc z pojištění oproti loňskému roku, směřují do nemocnic. A to je špatně.

Jak to bude dva dny vašich protestů s akutními pacienty? Budou ošetřeni v nemocnicích?

Já za prvé doufám, že situace do tohoto stavu nedojde. Máme ještě čtrnáct dní na to, aby ministerstvo napravilo svou chybu, kterou udělalo v úhradové vyhlášce.

Ale pokud k tomu skutečně dojde, předpokládáme, že zavře většina ordinací praktických lékařů. Necháme ale v provozu některé ordinace, které budou zajišťovat zástup pro akutní pacienty.

Jinak ano, většina pacientů po ty dva dny skutečně budeme v případě akutních potíží směřovat do nemocnice. Koneckonců, ukáže se naplno, jak vypadá, když primární péče nefunguje.

Motto naší akce je takové, že říkáme, že zavíráme ordinace teď na dva dny, abychom je nemuseli zavřít navždy.

Naši pacienti se samozřejmě včas dozvědí, protesty jsou ještě daleko, co mají dělat, jak se mají zachovat. Rozhodně nehrozí nějaké ohrožení jejich života nebo nějaké zdravotní komplikace. Pravda je taková, že po skončení protestní akce si většinu práce, která se nahromadí za ty dva dny, odpracujeme my.