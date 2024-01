V Česku meziročně ubylo případů HIV, nově nakažených bylo 253. Více než polovinu tvoří cizinci

Nových případů nákazy virem HIV loni v Česku lékaři odhalili méně než v předchozím roce, bylo jich 253. V posledních dvou letech tvořili více než polovinu cizinci trvale žijící v Česku. V Česku se léčí či léčilo také 727 uprchlíků z Ukrajiny, loni jich přibylo 149. Ve středu o tom informovala Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Praha 18:41 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Preventivní akce při příležitosti Evropského týdne testování na HIV (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV a AIDS v rámci světa i Evropy, přestože situace byla v letech 2020 a 2021 ovlivněna epidemií covid-19 a od roku 2022 je výrazněji ovlivňována válečným konfliktem na Ukrajině,“ uvedla NRL v tiskové zprávě.

Mezi případy zaznamenanými NRL v loňském roce bylo 121 občanů České republiky a 132 cizinců s trvalým pobytem v tuzemsku. Nejčastěji šlo o Ukrajince, kteří nemají statut uprchlíka, bylo jich 63. V 16 případech se jednalo o občany Slovenska, po čtyřech případech bylo z Polska, Ruska či Vietnamu.

V 52 případech cizinci o své nemoci už věděli, protože jim byla diagnostikovaná v zahraničí. Pozitivně testovaných bylo také 24 cizinců s krátkodobým pobytem, nejčastěji pocházeli z Kuby, Slovenska či Kamerunu. Mezi novými případy bylo 213 mužů a 40 žen. Téměř 87 procent osob se nakazilo sexuální cestou, polovina nově diagnostikovaných jsou muži mající sex s muži, řekla ČTK a Radiožurnálu mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

„Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v Česku, nicméně v posledních letech jeho podíl mezi novými případy výrazně klesl,“ uvedl v tiskové zprávě SZÚ vedoucí NRL Vratislav Němeček s tím, že u 20 infikovaných přenos nebyl objasněn.

Téměř dvě třetiny nových případů byly zachyceny ve stadiu bez příznaků, 43 lidí bylo nově evidováno ve stadiu AIDS, do kterého se u neléčených HIV pozitivních může nákaza rozvinout. Data o uprchlících z Ukrajiny eviduje NRL odděleně. Od počátku válečného konfliktu na Ukrajině do konce loňského roku jich bylo evidováno 727, z nich bylo 472 žen a 255 mužů. Dvě třetiny uprchlíků o své HIV pozitivitě věděly, pacienti se léčili dosud na Ukrajině a v Česku požádali o zajištění kontinuity léčby.

„Fakt, že naprostá většina z těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a u nás žádala o pokračování léčby, je velice důležitý. Současná antiretrovirová léčba totiž hraje zásadní roli při zabránění šíření infekce. Infekčnost řádně léčených pacientů je minimální a přenos infekce je nepravděpodobný,“ doplnil Němeček.

Podle ředitelky SZÚ Barbory Mackové se situaci daří dobře zvládat díky tomu, že kontaktní centra uprchlíky informují o bezplatné možnosti testování a léčby a díky osvětovým materiálům v ukrajinštině. Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce roku 2023 bylo v Česku potvrzeno 4619 případů nákazy HIV, z toho 1412 u cizinců. U 881 osob se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS.

NRL eviduje dosud 395 úmrtí ve stadiu AIDS a 212 úmrtí HIV pozitivních osob z jiné příčiny. Loni jich podle dat SZÚ bylo 20 s AIDS a 14 z jiných příčin. Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší.

Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.