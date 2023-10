Nově HIV pozitivních přibylo v Česku méně než loni. Infekce se nejvíce přenáší mezi muži, podíl ale klesá

Nových případů HIV lékaři odhalili za prvních devět měsíců letošního roku 198, což je méně než loni, ale více než v roce 2021. Více než polovina z nich jsou už druhý rok cizinci s dlouhodobým pobytem. V České republice se léčí také 695 uprchlíků z Ukrajiny, letos jich přibylo 117. V úterý o tom informovala Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Praha 20:36 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce letošního září bylo v Česku potvrzeno celkem 4564 případů nákazy HIV | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou a v rámci něj převládá přenos u mužů majících sex s muži, i když výrazně méně než v minulých letech,“ uvedli zástupci Národní referenční laboratoře v tiskové zprávě.

Na nově zjištěných případech se podílela tato forma přenosu z 52 procent, heterosexuální přenos téměř ze třetiny. Asi u desetiny pacientů není forma přenosu objasněná.

Mezi HIV pozitivními cizinci s dlouhodobým pobytem od roku 1985, kdy se data začala sbírat, převažují obyvatelé ze zemí východní Evropy (180) a subsaharské Afriky (118), následovaní nakaženými ze západní Evropy (86) a střední Evropy (86).

Data o uprchlících z Ukrajiny eviduje Národní referenční laboratoř odděleně. Podle jejích informací jich bylo od počátku válečného konfliktu do konce letošního září evidováno 695, z nich bylo 458 žen a 237 mužů.

Většina těchto uprchlíků o své HIV pozitivitě věděla, léčila se dosud na Ukrajině a v České republice požádala o zajištění kontinuity léčby.

Počet úmrtí

Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce letošního září bylo v Česku potvrzeno celkem 4564 případů nákazy HIV.

U 869 se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS. Národní referenční laboratoř eviduje 390 úmrtí ve stadiu AIDS a 210 úmrtí HIV pozitivních osob z jiné příčiny.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne.

Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít normální život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.