Tři šálky kávy denně zaručí zdravější život. A rozhodně neškodí, objevili vědci

Tomu, co vědecký tým pod vedením Robina Poola z univerzity v Southamptonu uskutečnil, se v angličtině říká ‚umbrella review‘, v češtině se to občas překládá jako ‚deštníkové systematické review‘. Vědci tak nepracovali s pacienty, ale s už existujícími články.

V tomto případě se podívali na asi dvě stovky výzkumů a analýz, které se zabývají vlivem pití kávy na lidský organismus, a ty pečlivě analyzovali. Výsledkem je tedy meta-analýza, čili analýza analýz. Takováto metoda se používá z několika různých důvodů. Patří mezi ně například získání nadhledu nad zkoumaným tématem, nebo se používá ke zjištění, jaká témata v oboru ještě nejsou prozkoumaná.

Že je káva zdraví prospěšná, ale z výzkumu úplně nevyplývá. Z vědeckých článků, které zkoumali, je jasné, že káva při obvyklé míře konzumace neškodí, protože to žádný z nich dostatečně neprokázal – a pokud ano, pak jen ve specifických situacích. Co se naopak ve zkoumaných článcích objevovalo, je mírně lepší zdraví u lidí, kteří konzumují tři až čtyři šálky kávy denně.

Analýza neprokazuje, že káva je zdravá

Jak ale sami vědci píší, ještě to nutně neprokazuje, že káva je zdravá. Pití kávy totiž může být jen projevem faktorů, které jsou s lepším zdravím spojené přímo. Jako možné vysvětlení vědci uvádějí, že lidé se zhoršujícím se zdravotním stavem raději přestanou kávu pít. A ve výzkumech to pak může vyvolávat dojem, že pití černého nápoje má na zdraví pozitivní dopad.

Autoři článku navrhují ověření skutečného vlivu kávy na zdraví. Nemohlo by jít o meta-analýzu, ale naopak o blízkou práci s pacienty. Ty by si lékaři museli rozdělit speciální metodou známou jako Mendelovské náhodné rozdělení, které vychází z genetických předpokladů pacientů.

Některé ze skupin by pak konzumovaly v různém množství klasickou kávu, jiné bezkofeinovou a další by tento nápoj nepily vůbec. Vědci by sledovali, jak se mění jejich zdraví. Podle autorů analýzy by bylo také důležité zjišťovat, zda zkoumaní pacienti s kávou konzumují i sladkosti. Ty totiž mohou mít na zdraví větší vliv než nápoj samotný.

Kdy káva škodí?

Z existujících výzkumů se poměrně jasně ukazuje, že káva škodí těhotným ženám a jejich plodům. Pití kávy v těhotenství může vést k nižší porodní váze, samovolným potratům a předčasným porodům. Konzumace kávy také bývá u některých žen spojená s vyšší lámavostí kostí, měli by se jí proto vyhýbat lidé, kteří jsou náchylnější ke zlomeninám, například kvůli řídnutí kostí.