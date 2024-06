Lidé se na dovolené mají vyhnout toulavým zvířatům. I kočky a psi mohou mít vzteklinu, která je smrtelná

Desítky lidí měsíčně se v poslední době obracejí na lékaře z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny v motolské nemocnici kvůli poranění psem nebo jiným zvířetem v zahraničí. Odborníci upozorňují, že pomoc lékaře je nutné vyhledat ještě na dovolené. Hrozí totiž riziko nákazy vzteklinou, která bývá vždy fatální. Praha 10:40 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti vzteklině | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Co ta ruka? Nebolí? Máte to krásně zhojený,“ hodnotí vakcinolog Ondřej Beránek v ordinaci jizvu, která zůstala Haně na ruce a boku po pokousání fenou na pláži na ostrově Džerba.

Poslechněte si reportáž, která popisuje, jak si dát na cestách pozor na vzteklinu.

„Tu jsme normálně hladili, krmili. Ona šla do moře a na srázu byla její štěňata. Jedno se skutálelo ze srázu dolů. Přišla jsem k němu, vzala jsem ho, on začal kňučet a matka byla dvěma skokama u mě a zakousala se do mě,“ popisuje Hana.

Rány si nejprve ošetřila sama, pak se vydala k lékaři. Druhý den ji na místní klinice do obou rukou naočkovali proti vzteklině. A řekli, že další očkovací dávka bude za týden doma.

Po návratu ze zahraničí se obrátila na lékaře v motolské nemocnici. Celkem dostala pacientka čtyři dávky vakcíny proti vzteklině. „Vzteklina se nepřenáší až tak snadno, ale čeho my se opravdu bojíme nejvíc, je to, že jakmile se vzteklina uchytí, to znamená jakmile se dostane do nervového systému, tak nemůžeme nic dělat,“ upozorňuje lékař Ondřej Beránek.

Vzteklina je smrtelná

„Neexistuje léčba a nemoc je opravdu smrtelná ve sto procentech případů,“ dodává Beránek. I proto je důležité, aby se lidé, kteří se před cestou nenechali proti vzteklině očkovat, obrátili na lékaře ještě na dovolené, připomíná přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek.

„Tam nelze říci, že by někdo mohl vyčkat třeba týden, čtrnáct dní, pár dnů předtím, než dorazí do Prahy. Opravdu by měl vyhledat ošetření v místě pobytu, je to někdy komplikované, a právě proto doporučujeme očkování před cestou,“ říká Trojánek.

To je vhodné především pro cestovatele, kteří se vydávají opakovaně do rizikových oblastí nebo tam, kde je malá dostupnost očkovacích látek. Největší riziko hrozí v jižní Asii a v subsaharské Africe. „Typické je poranění od opic z jihovýchodní Asie, pak jsou tu třeba i kočky a psi z i méně exotičtějších oblastí, jako je třeba Turecko, severní Afrika a podobně,“ říká Trojánek.

Měření protilátek

U už očkovaných cestovatelů teď v motolské nemocnici nově měří hladiny protilátek. Je k tomu potřeba jen jedna ampulka krve. Vzorek se v laboratoři nejprve vloží do centrifugy, kde se vysráží.

„Krevní elementy sedimentují dole a nahoře zůstává sérum pacienta, s kterým se pracuje,“ ukazuje vedoucí laborantka Ústavu immunologie Jarmila Grecová zkumavku s odstředěnou krví. „To žluté, to je sérum,“ popisuje. Právě z něj přítomnost protilátek stanovují. Výsledek mají zdravotníci zhruba za tři hodiny.

Sérum ze kterého se stanovuje přítomnost proilátek | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Děláme takzvanou enzymovou imunoanalýzu, říká Jan Lašťovička z Ústavu imunologie. „Dělá to automatický analyzátor. Jen vložíme ty reagencie (chemická činidla –pozn. red.) a on to pak všechno sám napipetuje, promývá, na konci vydá nějaký výsledek, který potřebujeme.“

Automatický analyzátor Ústavu immunologie | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Zjišťování hladiny protilátek pojišťovny ve většině případů nehradí, ale jejich stanovení vyjde cestovatele levněji než přeočkování další dávkou vakcíny. V poslední době se totiž ukazuje, že vakcína proti vzteklině poskytuje delší ochranu, než se dříve myslelo, vysvětluje přednosta kliniky Milan Trojánek.

„Opravdu velmi dobře stimuluje imunitní systém a měli jsme třeba i pacientku, která byla očkována třemi dávkami před asi 15 lety a dodnes, přestože nedostala booster dávku (posilující dávku – pozn. red.), tak má opravdu velmi vysoké titry (v sérologii pojem užívaný k vyjádření stupně zředění vyšetřovaného krevního séra – pozn. red.) protilátek, které jsou nad protektivním limitem, který je stanovený Světovou zdravotnickou organizací,“ popisuje Trojánek.

V Česku hrozí riziko vztekliny jenom v případě pokousání netopýrem, jinak se na našem území nevyskytuje. Rizikové ale může být pokousání zvířetem v příhraničních oblastech s Polskem a se Slovenskem.