Vakcíny proti černému kašli nejsou pro všechny. ‚Tak velkou objednávku je třeba řešit předem,‘ říká lékařka

Zájem o očkování kvůli šíření černého kašle je velký. Jenže praktičtí lékaři nemají dost vakcín a příliš to nezmění ani to, že do Česka dorazilo minulý týden 20 000 dávek vakcín z Kanady a čeká se na 80 000 dávek z Francie. „Lze očekávat, že tento týden by měly být dodány vakcíny, které si někdo objednal v týdnech předchozích," přibližuje lékařka Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů. Rozhovor Praha 10:00 22. dubna 2024

Distributorská firma Avenier slibovala, že vakcíny hned začne rozvážet. Dostala už jste nějaké do ordinace?

Teď je pondělí ráno. My máme 10 minut před začátkem ordinační doby a máme vakcíny objednané. Uvidíme, distributor většinou jezdí v takzvaný závozový den. Ten má každá ordinace jindy. My ho máme zrovna dnes (v pondělí), takže někdy po desáté hodině bychom mohli nějaké příjmy dostat.

Jak jsou na tom kolegové ze Sdružení praktických lékařů? Předpokládám, že podobně?

Podobně. Dodávky samozřejmě vítáme, ale je to relativně nízký počet vakcín a nestačíme tímto způsobem očkovat všechny. Tu objednávku jsme odeslali již před nějakou dobou. Na webu distributora visí informace, že vakcíny budou dodány koncem dubna, takže není úplně přesné datum.

Zatím jsme nevěděli, kdy to bude, ale na základě informací, které jsme obdrželi minulý týden, lze očekávat, že tento týden by měly být dodány vakcíny, které si někdo objednal v týdnech předchozích.

Do Česka by ale měly dorazit ještě další tisíce vakcín, konkrétně zhruba asi 80 000 dávek z Francie. Toto už by mohlo stačit, aby se dostalo na všechny aktuální zájemce?

To si bohužel také nemyslím. Nicméně ono vývoj šlo docela dobře předvídat. Musíme si uvědomit, že strategie České republiky není založena na pravidelném přeočkování touto vakcínou. Možná že se to právě díky této situaci, kterou letos řešíme, změní.

Důvodů, proč tomu tak dosud nebylo, je mnoho, přestože odborná doporučení už nějakou dobu jsou totožná, ať už mezinárodní, nebo i česká. Tak velikou objednávku, která by zajistila dostatek vakcín pro všechny obyvatele Česka, je potřeba plánovat rok dopředu.

Je letošní výskyt černého kašle a počet nákaz takové první zvýšení? Nebo už jsme toto zaznamenali, případně mohli zaznamenat v uplynulých letech, že ten nárůst touto dobou bude?

Počet případů černého kašle narůstá kontinuálně. V předchozích letech, třeba v Německu, ale i v dalších zemích byly patrné jasné vlny. Je vidět, že počet těch případů postupně narůstá.

Onemocnění se objevují v takových vlnách vždycky, když poklesne imunita populace. Takže pozorovali jsme to a dalo se to čekat, že zvýšený výskyt přijde také sem.

Černý kašel je nebezpečný hlavně pro malé děti, pojďme ještě připomenout, kdo by se proti němu také měl očkovat?

Úplně prioritní, tedy osoby, na které se nyní opravdu musíme zaměřit, jsou právě těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství, tedy po 27. týdnu těhotenství, protože díky svému očkování dokážou ochránit také svoje novorozence v počátečním období do šesti až osmi týdnů, než dostanou svoji první dávku hexavakcíny.

Potom další prioritní skupinou jsou děti při pravidelném přeočkování, a to jak v pěti letech, tak potom v deseti a jedenácti letech, kdy by se na to nemělo zapomínat. Pro tyto skupiny je dostatek vakcín a opravdu jsou prioritou číslo jedna.

Dál jsou to hlavně lidé s omezenou imunitou, ať už je to vlivem základní choroby, ať už onkologického onemocnění nebo třeba těžšího autoimunitního onemocnění, které vyžaduje léčbu léky, které imunitu tlumí. Anebo osoby, které ztratily nebo mají poruchu imunity vyvolanou právě nějakou léčbou. Ti by v tuto chvíli měli zvážit na základě i doporučení svých odborných lékařů přeočkování.



A po jak dlouhé doby by se člověk měl nechat přeočkovat?

Pokud bychom se pravidelně očkovali právě kombinovanou vakcínou, tedy zahrnující i očkování proti černému kašli, tak by interval měl být ideálně 10 let. Pro očkování proti tetanu byl stanoven interval vyhláškou mezi 10 až 15 lety, ale víme, že očkování drží 15 až 20 let proti samostatnému tetanu.

Bohužel plná ochrana proti černému kašli má krátkodobější trvání a dá se říct, že vydrží tak pět let. Poté chrání samozřejmě také, ale už nedokáže zabránit tomu, že nemoc vznikne.