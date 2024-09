Návrat z prázdnin do práce a do školy. Případů covidu přibývá, překvapit může rizikové pacienty

Podle dat ministerstva zdravotnictví přibývá případů covidu. A v srpnu třeba onemocnění ovlivnilo fotbalovou sezonu, když hromadně onemocněla rezerva pražské Slavie. Momentálně se šířící mutace jsou podle imunologa Václava Hořejšího nakažlivější, než byl omikron. „Na druhou stranu závažnost onemocnění, které vyvolávají, je menší,“ popisuje pro iROZHLAS.cz. Z covidu se podle něj stává nemoc podobná chřipce. Lidé by ale neměli podcenit očkování. Praha 13:00 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví před sezonou respiračních infekcí zdůrazňuje, že základním nástrojem prevence je očkování (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aktuální počty covidu se už zvyšují, takže zájemci o očkování mají možnost využít prevence už nyní,“ řekl Radiožurnálu v pátek epidemiolog Jan Kynčl.

Covid letos poprvé ovlivnil českou fotbalovou sezonu. Rezerva pražské Slavie kvůli nákaze odložila zápas Číst článek

Podle imunologa Václava Hořejšího bude dispozici nová vakcína, která je založená na nových variantách. „To je důležité, aby se vyvolávaly správné protilátky. Jakmile to bude k dispozici, tak si to nechám dát,“ uvedl Hořejší.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška lze očekávat další vlnu infekcí, a to nejen covidu, šířit se bude i chřipka a další respirační nemoci. „Nárůst počtu těchto infekcí nevyhnutelně souvisí s návratem lidí z dovolených a dětí do školy do normálního režimu, další nárůsty přijdou s nástupem studeného počasí,“ vysvětluje Dušek.

Sezonní nemoc

I z covidu se podle Hořejšího stává něco jako chřipka. „Tento nový koronavirus, který vyvolával v předcházejících letech hrozné věci, se připojil ke čtyřem předchozím koronavirům, které už několik ne desetiletí, spíš století nebo tisíciletí, s námi jsou a které způsobují asi tak 20 procent respiračních onemocnění, kterým říkáme nachlazení, viróza a tak dále,“ popisuje a dodává, že po pandemii nastal lepší scénář, při kterém je onemocnění sice velmi infekční, ale nevyvolává těžké onemocnění.

„Zcela jistě dochází k masivnímu šíření hlavně v období respiračních chorob, tedy mezi říjnem až únorem. V tomto smyslu již jde o sezonní trend,“ komentuje Dušek a dodává, že „SARS-CoV-2 se ale umí šířit i v poměrně horkém počasí a v tomto smyslu již nejednou překvapil“.

Důležitost očkování

Překvapit může covid hlavně rizikové skupiny, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Ten momentálně ÚZIS registruje zejména u vysoce seniorních pacientů s více vážnými chorobami. I proto je důležité očkování, které chybí většině v této rizikové skupině. „Aktuální proočkovanost ve vysoce seniorních skupinách obyvatel se pohybuje od osmi do 15 procent,“ říká Dušek.

Také ministerstvo zdravotnictví před sezonou respiračních infekcí zdůrazňuje, že základním nástrojem prevence je očkování, které, jak zmiňuje jeho mluvčí Ondřej Jakob, významně snižuje riziko závažného průběhu a komplikací onemocnění.

Nakažlivější, ale méně nebezpečné

Dominantní varianty covidu, které se momentálně šíří, jsou odvozené od varianty omikron. Jsou nakažlivější než původní omikron, ale vyvolávají méně závažná onemocnění. „Není jisté, čím to je. Já si myslím, že virus se teď pohybuje v populaci, která už je hodně promořená ať už očkováním, anebo proděláním nemoci, a tudíž má už nastartované, aktivované imunitní mechanismy, které brání vážnějšímu průběhu onemocnění,“ říká Hořejší.

Případů covidu a chřipky přibývá. ‚Očkování z dob pandemie dnes už nehraje roli,‘ říká epidemiolog Číst článek

Imunolog také popisuje, že je zajímavé, že hladina protilátek, když se teď testují, je všeobecně nízká nebo dokonce velmi nízká. „Je to tak trochu překvapení, přesto je populace rezistentní vůči onemocnění, zvláště proti těžkému průběhu.“

V imunitních mechanismech totiž nehrají protilátky takovou roli jako tzv. buněčná imunita. „Důležité jsou zvláště takzvané cytotoxické T-lymfocity, které nás brání tím, že zabíjí infikované buňky a tím brání rozšíření infekce do okolí,“ dodává Hořejší.

Podle posledních statistik ÚZIS se počet nově prokázaných nákaz SARS-CoV-2 nyní v pracovních dnech dostává nad 420. Zdravotní dopad je zatím mírný, denně je hospitalizováno zhruba 14 pacientů s pozitivním testem na covid, přičemž příčinou hospitalizace není vždy covid.

S těžkým průběhem onemocnění je nyní (k neděli 8. 9.) na celou Českou republiku hlášeno 11 pacientů, kteří jsou hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče.