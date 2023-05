Přibývá žen, které si odstraňují prsní implantáty. Lékaři si všímají možných vedlejších účinků

Ve světě přibývá žen, které chtějí odstranit prsní implantáty. Vyplývá to z posledních dat Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie. Za poslední čtyři roky vzrostl zájem o vyjmutí implantátů skoro o polovinu. V některých případech je to i kvůli příznakům, které se označují jako nemoc prsních implantátů. Praha 13:22 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři v Česku na takto nespecifikovaná rizika většinou neupozorňují. Jedním z důvodů je i nedostatek vědeckých důkazů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Paní Zuzana se pro prsní implantáty rozhodla před sedmi lety. Loni se u ní ale začaly objevovat komplikace. „Myslela jsem si, že je to od zad, jelikož nejsem zrovna sportovec a tahala jsem syna. Přestala jsem pak i nosit podprsenku, protože mě to strašně bolelo,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Ve světě přibývá žen, které chtějí odstranit prsní implantáty. V některých případech tak činí kvůli zdravotním komplikacím.

V té době šla Zuzana na jednu z pravidelných kontrol: „Tehdy mi lékařka říká: ‚Víte, že tam máte u toho implantátu tekutinu?‘ Odpověděla jsem: ‚A co to vlastně znamená?‘ Lékařka mi nic neřekla, jen že je to reakce těla.“

Prsní implantáty si nakonec Zuzana nechala vyndat. Následná vyšetření ukázala, že v těle už vznikal zánět. Jestli jde o nemoc prsních implantátů, ale jisté není, příznaky totiž doteď nebyly definovány jako diagnóza. Není jich přitom málo.

„Symptomů je víc než šedesát, možná ještě víc. Nejčastěji to bývá takzvaný ‚brain fogging‘ – nižší mozková výkonnost. Pak to často jsou bolesti kloubů, vyrážka, vypadávání vlasů, prostě nespecifické příznaky,“ vysvětluje Martin Molitor, přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka v Praze.

„Teď se pro to používá vědečtější název: ASIA, což je autoimunitní nebo zánětlivý syndrom, který má vztah k těm implantátům,“ dodává.

V případě komplikací je podle Molitora vyjmutí implantátů rozumné řešení. Přestože zatím nebylo prokázáno, že by problémy s prsními implantáty skutečně souvisely.

„Pokud se implantáty odstraní, tak ve většině případů ty příznaky odezní nebo se významně zlepší,“ popisuje přednosta kliniky svoji zkušenost.

Nedostatky ve výzkumech

Lékaři v Česku na takto nespecifikovaná rizika většinou neupozorňují. Jedním z důvodů je i nedostatek vědeckých důkazů.

„Jsou články, že u žen, které mají implantáty, je vyšší obsah cirkulujících protilátek v krvi. Studovaly se ale jenom ženy, které tyto příznaky měly. Ženy, které je neměly, studované nebyly, což je velkou slabinou,“ komentuje Molitor mezery ve výzkumech. Přesto přednosta rizika nemoci prsních implantátů s klientkami probírá.

Plastický chirurg Martin Skála z České společnosti chirurgie se s ničím podobným v praxi nesetkal. Připouští ale, že do budoucna by se příznaky mohly vědecky víc studovat.

„Možná že za 10 let budeme schopni identifikovat parametry nebo markery, že na implantáty může tělo reagovat. Ale zatím není objektivní způsob, jak podobnou diagnózu ověřit nebo uchopit. Je to hrozně individuální,“ vysvětluje Skála.

O podobných rizicích nicméně v minulosti informoval i americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin. Prsní implantáty mají celosvětově miliony žen, zmíněné komplikace se podle lékařů objevují zatím v jednotkách procent.