Návrh šesti eurokomisařek svědčí o pohybu zpět, tvrdí Fórum 50 %. ‚Nezaostáváme,‘ namítá europoslankyně

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová požádala unijní země, aby na eurokomisařský post navrhly dvě osoby, muže i ženu. Žádná však této žádosti dosud nevyhověla. „Smlouvy nic takového neříkají, je na každé zemi, koho se rozhodne vyslat," říká v Pro a proti Českého rozhlasu Plus europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). „Tento požadavek tady byl i v minulosti," namítá ředitelka z obecně prospěšné společnosti Fórum 50 % Veronika Šprincová. Pro a proti Praha 22:05 29. srpna 2024

Europoslankyně Veronika Vrecionová (vlevo) a ředitelka Fórum 50 % Veronika Šprincová | Foto: René Volfík, Jana Přinosilová | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Jak vnímáte žádost Ursuly von der Leyenové na dvě nominace? Je dobře, že ji země oslyšely?

Veronika Vrecionová: Samozřejmě rozumím snaze paní předsedkyně. Určitě je důležité, aby ženy měly stejné příležitosti jako muži. Myslím, že se to děje. Nicméně jsem dlouhodobě odpůrcem jakýchkoliv kvót.

Když máte dva stejně kvalitní kandidáty, tak si myslím, že žena dostane přednost. To se začíná dít přirozeně. Myslím si, že kvóty fungovat nebudou.

Myslíte si, že když Ursula von der Leyenová vznesla prosbu, aby země poslaly kandidátku i kandidáta a země to oslyšely, že to je v pořádku?

Vrecionová: Je to v pořádku. Smlouvy nic takového neříkají a myslím si, že je na každé zemi, koho se rozhodne vyslat a jakého kandidáta zvolí. Rozhodně si myslím, že je správné, že země takto reagovaly a poslaly každá jednoho kandidáta. Vybraly toho, koho považují za nejlepšího.

Vzájemná spolupráce členských států je tím nejlepším způsobem, jak tvořit Evropu, která bude ekonomicky silná, udržitelná a bezpečná pro její občany.



‚Nižší motivace‘

O čem svědčí, že je požadavek Ursuly von der Leyenové členskými zeměmi dosud ignorován? Nebyla to od předsedkyně Evropské komise špatná strategie?

Veronika Šprincová: Myslím, že to rozhodně nebyla špatná strategie. Ona s tím koneckonců nepřichází poprvé. Požadavek na to, aby země nominovaly dvě osoby, ženu a muže, už tady byl v minulosti.

Možná to svědčí o tom, že se děje nějaký pohyb směrem zpět. V minulosti se právě díky tomuto požadavku dělo, že země nominovaly muže a ženu, a potom si předsedkyně mohla lépe vybírat.

Samozřejmě ten proces je komplikovaný, je potřeba brát v potaz různá portfolia, různé země, různé politické profily a do toho ještě přichází škatulka pohlaví. V minulosti to měla předsedkyně jednodušší, když si mohla vybírat z větší skupiny kandidátů a kandidátek.

To, že to země tentokrát opravdu nedodržely, svědčí asi o tom, že motivace prosazovat vyrovnanější zastoupení žen a mužů – v tomto případě v Evropské komisi, ale asi obecně v rozhodovacích pozicích – je nižší, než byla v minulosti.

Česká vláda nyní vysílá pouze kandidáta, ale v předchozích deseti letech jsme měli eurokomisařku Věru Jourovou (dříve ANO), která byla výraznou tváří Komise? Nemá v tomto Česko, řekněme, splněno?

Šprincová: Myslím, že to je irelevantní. Předtím tam byli tři eurokomisaři, takže je otázka, jak bychom to tedy vážili, jestli by tam teď ještě měla být jednou žena, nebo ne. Myslím, že požadavek na to, aby země nominovaly ženu a muže, je legitimní. V minulosti se tak dělo, byť Česká republika to nenaplnila ani v minulosti.

My jsme i prostřednictvím České ženské lobby, respektive Evropské ženské lobby apelovali na premiéra Petra Fialu (ODS), aby požadavek dodržel, aby vyhověl. Bohužel se tak nestalo.

‚Naprostý nesmysl‘

Paní europoslankyně, vy jste několikrát řekla, že výběr pouze jednoho kandidáta je dobrý také proto, že členská země chce vyslat toho nejlepšího, aby získal to nejlepší a nejzajímavější portfolio. Nemůže právě to, že jsme nevyhověli Ursule von der Leyenové a poslali jen jednu nominaci, oslabit portfolio, které kandidát Jozef Síkela (STAN) získá? V našem vysílání to připustil i jako teoretickou možnost ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Vrecionová: Považuji to za naprostý nesmysl. Nedává to žádný smysl. Proč by to mělo oslabovat portfolio? Dva kandidáty neposlala vůbec žádná země, takže jsme na tom všichni úplně stejně. Tento argument považuji za úplný nesmysl.

Abych to upřesnila, von der Leyenová skládá a přerozděluje portfolia podle své představy fungování Komise. Víme, že ve středu odmítla maltského kandidáta a požádala, aby Malta nominovala ženu. Nebude to tedy hrát značnou roli v síle portfolia kandidátů a kandidátek?

Vrecionová: Nemyslím si, že to bude hrát roli a rozhodně to nebude oslabovat naši vyjednávací pozici. Všechny země poslaly jenom jednoho kandidáta, takže to fakt považuji za naprostý nesmysl.

Ale ráda bych ještě reagovala na to, co kolegyně Šprincová říkala, že v této otázce Česká republika zaostává. Vždyť vidíte, že všechny členské země se rozhodly poslat pouze jednoho kandidáta, je tam jenom šest žen. To znamená, že my rozhodně nikterak nezaostáváme.

Vyváží menší počet žen v Evropské komisy to, že posty předsedkyně Komise a šéfky unijní diplomacie obsadí von der Leyenová a Kaja Kallasová z Estonska? Jaký má europoslankyně Veroniky Vrecionové názor na kvóty? A považuje ředitelka společnosti Fórum 50 % Veronika Šprincová zastoupení žen v tuzemské politice za dostatečné? Poslechněte si celou debatu v pořadu Pro a proti ze záznamu v úvodu článku.