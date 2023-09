Nelegální léky nejsou jen na webu, ‚šmejdi‘ je nabízí i na trzích. Lékový ústav se proti nim spojil s celníky

Milionové pokuty a víc než 150 zablokovaných webových stránek - takto v posledních letech Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) bojuje s takzvanými lékovými šmejdy. Nabízení léčiv v rozporu se zákonem se ale netýká jen internetu. Například minulý týden kontroloři SÚKL společně s celníky zajistili devadesát nelegálních léků u třech prodejců v pražské tržnici SAPA. Praha 17:38 7. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případů prodeje nelegálních léků přibývá, uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv plánuje společně s celníky v kontrolách pokračovat. Zaměřit se chce hlavně na příhraniční tržnice.

„Určitě to budou pohraniční oblasti, kde jsou tržnice všeobecně známé. Minimálně půjdeme do pěti prodejních tržnic v celé České republice,“ potvrzuje Petr Müller z generálního ředitelství cel.

Celníci se například setkávají s tím, že se nelegální léky prodávají v regálech vedle kosmetiky a hlavně nelegálního alkoholu. I proto se Státním ústavem pro kontrolu léčiv na kontrolách tržnic spolupracují.

Podle ředitelky SÚKL, Ireny Storové, by kontrol mohlo být i více, ústav ovšem naráží na personální kapacity. Chce proto najít další pracovníky, kteří by se tímto problémem zabývali.

Toxické látky

Prodej nelegálních léků představuje velký problém, protože na internetu nebo u nelegálních prodejců lze narazit na léčiva, která můžou být pro pacienty nebezpečná a dokonce můžou ohrozit i jejich život.

Namísto slibovaného léku se totiž může uvnitř nacházet padělek obsahující toxické látky. Prodejci navíc nabízejí přípravky k léčbě závažných onemocnění jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka.

„Určitě bych to nedávala do souvislosti s lékovou krizí,“ vyloučila Storová a dodala: „Tyto léčivé přípravky jsou takové lékové šmejdy. Nejsou to registrované přípravky a v lepším případě obsahují vitamíny nebo vlákninu.“

Marketingové triky

Podle ředitelky SÚKL nicméně případů prodeje nelegálních léků přibývá. Jen za minulý rok udělil ústav 25 pokut za více než půl milionu. Letos už jich je deset a v dalších 23 případech kontroloři vedou přestupkové řízení.

Prodejci nelegálních léků často slibují zázračné účinky a ještě k tomu využívají různé marketingové triky jako časově omezené slevy. Současně zneužívají i jména a fotografie známých lékařů, aby nabízené léky působily na pacienty důvěryhodně.

To se stalo například kardiochirurgovi Janu Pirkovi, se kterým jsou dokonce na internetu zveřejněné údajné rozhovory, i když prodejcům žádné neposkytl. Tímto případem a ještě dvěma podobnými se zabýval i pravidelný seriál webu iROZHLAS.cz Ověřovna, který vyvrací dezinformace.

SÚKL proto doporučuje, aby si lidé vždy ověřili, u koho lék kupují a jestli je prodejce řádně zapsaný v obchodním rejstříku. Dávat pozor by si měli především na anonymní prodejce a obchody, které zasílají léky ze zemí mimo Evropskou unii.