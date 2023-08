OVĚŘOVNA: Podvodná stránka prodává neregistrovaný lék, zneužívá při tom jména kardiochirurga Neužila

Na internetu se objevila další stránka prodávající údajně zázračný přípravek na léčbu cév. Internetoví podvodníci k tomu opět využívají taktiku nápodoby fingovaného rozhovoru s autoritou, v tomto případě s kardiochirurgem Petrem Neužilem, kterým lék zašťíťují. Lékař ale nemá s podvodnou stránkou nic společného a od jejího obsahu se veřejně distancuje. Třeba i proto, že nabízený přípravek není podle lékového úřadu v Česku vůbec registrovaný. Ověřovna! Praha 5:00 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ověřovna | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Podvodná stránka stejně, jako v předchozích případech, které Ověřovna serveru iROZHLAS.cz popisovala, láká na „exkluzivní rozhovor“ s významnou odbornou autoritou, českým kardiochirurgem Nemocnice Na Homolce Petrem Neužilem, který nabízí řešení na nebezpečné zdravotní problémy způsobené ucpanými cévami – zázračný lék „Cardiform“.

Jde ale ve skutečnosti o podvod a snahu prodávat v Česku nepovolený preparát. „Přípravek Cardiform je na stránkách, na které jste nám zaslal odkaz, prezentovaný jako lék, není však registrovaným léčivým přípravkem. Výrobek tedy prošetříme v souladu s naší pravomocí dle § 13 zákona o léčivech,“ vysvětluje mluvčí lékového úřadu Klára Brunclíková s tím, že dotaz chápou zároveň jako podnět.

Čtenářům, kteří na podobný typ falešné stránky narazí, pak radí, aby byli obezřetní. „Ústav již od roku 2017 zveřejňuje seznam podobných podezřelých nabídek s cílem varovat spotřebitele před nákupem takových produktů. Pacientům doporučujeme, aby se před zakoupením podobných přípravků poradili se svým lékařem nebo lékárníkem,“ upozorňuje.

Ověření internetových stránek a lékárny na webech | Foto: Jana Magdoňová | Zdroj: Český rozhlas

V případě objednávání léků přes internet pak ústav radí, aby se pacienti vždy ujistili, že daná internetová lékárna má povolení zásilkového prodeje. „Lékárny s tímto povolením poznáte podle loga, které musejí mít uvedené na svých stránkách. Pokud na logo kliknete, dojde k ověření lékárny na stránkách SÚKL, kde se zobrazí detail lékárny a další informace,“ vysvětluje.

Anatomie podvodu

Kardiochirurg Petr Neužil o šířícím se podvodu pod jeho jménem už ví a drzost podvodníků ho rozčiluje. „Nespojují to pouze se mnou, ale i s profesorem Pirkem, takže ti podvodníci si vybírají záměrně známé obličeje. A samozřejmě že se dá i usuzovat, že tak chtějí prodat něco, co třeba není ani registrované u nás v České republice,“ vysvětluje ve shodě s lékovým úřadem.

Jak ale dodává, on sám by nikdy žádný přípravek tímto způsobem nepropagoval. „Osobně jsem se nikdy nezaprodal k tomu, abych konkrétní preparát, konkrétní produkt, někde prodával. Obecně se dá mluvit o prevenci, o nějaké farmamolekule, dá se mluvit o všem. Ale vždy se to prezentuje úplně jinak, než jak to dělá tahle stránka,“ upozorňuje důrazně s tím, že její obsah je zcela smyšlený.

Podvodná stránka se snaží neregistrovaný přípravek prodat třeba i smyšlenými přiběhy, kterými podkopává důvěru k lékařům a lékárníkům | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Stránka se snaží napodobit vzhled zpravodajského portálu Novinky.cz, který řada lidí zná a jeho logo v nich může budit důvěru. Grafika stránky ale vypadá velmi amatérsky a od skutečného zpravodajského portálu se v mnohém liší.

Navíc je celý text plný gramatických i stylistických chyb, na což upozorňuje i kardiolog Neužil. „Je tam špatná čeština, špatné formulace. Ti podvodníci neskloňují. Kdyby měli udělat nějakou deklinaci, řekli by, že je to na doporučení ‚Petra Neužila‘. Namísto toho je tam napsáno, že je to na doporučení ‚Petr Neužil‘,“ popisuje jeden z případů kardiochirurg.

Přesto text ale na čtenáře působí a nevyhnul se ani řadě Neužilových pacientů, kteří ho z dotazy na autenticitu článku několikrát kontaktovali.

„Mám takového hodného, iniciativního pacienta, který tu zprávu dokonce vzal vážně a ověřoval ji. Takže si tam našel číslo, zavolal na něj a dovolal se někomu, kdo neuměl ani pořádně česky. Neuměl mu ani prodat lék, který na stránce nabízel. Mám tedy pocit, že tam nejde pouze o prodej, ale že to je konfabuleční kampaň, jak dostat z lidí citlivé informace,“ říká s tím, že podobných podvodů pod jeho jménem přibývá.

Podvodné stránky nabízejí vždy možnost, získat údajný lék se slevou. A to formou her – kola štěstí či třeba v tomto případě, hádání, za kterými dvěřmi se skrývá sleva. Jde jen o další manipulaci, jak člověka ke koupi zlákat | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Sám se s tím snaží bojovat třeba na sociálních sítích tak, že podobné příspěvky nahlašuje. Ale zvažuje i právní kroky a také to, že se obrátí na policii. „Až se to vyhrotí na opravdu neúnosnou míru, tak to mám připraveno v záloze, ale zatím jsem nekonal. Nicméně už postupně nastává doba, kdy to přeteče, a pak už na to tímto způsobem reagovat budu,“ popisuje.

Až deset let vězení

Policie se podobnými podvodnými stránkami zabývá sama i bez jejich nahlášení. Jak přibližuje Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, podvodníci v těchto případech využívají stále stejných taktik. Cílem je podle něj pouze vylákat z lidí peníze.

„Pachatelé zneužívají jeden ze základních principů sociálního inženýrství, a to zneužití důvěry v autority, což zpravodajské weby a známé úspěšné osobnosti jsou. Tento jev se v hojné míře začal objevovat zejména v posledních dvou letech,“ popisuje Kapr.

Podle něj sází zejména na to, že si lidé relevanci zprávy, ani autenticitu stránky sami neověří. „Je důležité zamyslet se nad věcí s nadhledem a použít zdravý lidský rozum,“ podotýká s tím, že se člověk nesmí nechat vyděsit časomírou a tlakem, který stránka záměrně vytváří. „Dále upozorňujeme, aby lidé slepě nedůvěřovali recenzím na těchto webech, které jsou zcela fiktivní a mají opět pouze umocnit manipulaci.“

Podvodů s údajnými léčivými přípravky přibývá podle kriminalisty zejména v posledních letech. Nejčastěji se tyto podvodné stránky šíří skrze sociální sítě typu Facebook, Instagram, ale třeba i na YouTube (přesdílením konkrétních odkazů lidmi, kteří dané stránce uvěří), nevyhýbají se ale ani formám nevyžádané e-mailové pošty. Podvodníkům podle Kapra hrozí v případě prodeje nepovolených přípravků až desetileté vězení.