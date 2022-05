Výběr z médií: technologie Huawei v 5G sítích, rekordní časy na trhu s uměním a kontroly lanovek

V českém tisku se ve středu dočtete, že Vodafone a T-Mobile budou v 5G sítích dál využívat technologie od čínské společnosti Huawei. Informuje o tom deník E15. Český trh s uměním zažívá podle Deníku N rekordní časy. A drážní úřad chce přísněji kontrolovat lanovky, píše Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technologie od čínské společnosti Huawei v 5G sítích (ilustrační foto) | Foto: Hans Lucas | Zdroj: Reuters

E15

Vodafone a T-Mobile budou v 5G sítích dál využívat technologie od čínské společnosti Huawei, a to i přes bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. S takovou informací přichází středeční vydání deníku E15.

Operátoři podle deníku spoléhají na to, že regulace nebudou přitvrzovat. Úřad ale společně s ministerstvy, Českým telekomunikačním úřadem a bezpečnostními složkami připravuje zákon, který by mohl Huawei a další rizikové dodavatele v tuzemských mobilních sítích omezit nebo úplně zakázat.

Deník N

Český trh s uměním zažívá rekordní časy. Deník N popisuje, že rostoucí inflace totiž nutí lidi hledat způsoby, jak investovat peníze, aby neztrácely na hodnotě. Podle ročenky Artplus se loni jen v aukčních síních prodala díla za skoro 1,5 miliardy korun – to je nejvyšší obrat na trhu s uměním v novodobé historii. Ve srovnání s rokem 2020 to byl téměř poloviční nárůst.

Hospodářské noviny

Zájem o fairtradové zboží z rozvojových zemí v Česku roste. Všímají si toho Hospodářské noviny. Ověřené produkty, u kterých zákazníci vědí, že za jejich výrobu dostali producenti řádně zaplaceno a vznikly bez dětské práce, kupují lidé rok od roku víc. A nezměnila to ani pandemie koronaviru. Například fairtrade kakaa se loni prodalo o dvě třetiny víc než v roce 2020.

Deník

Drážní úřad chce přísněji kontrolovat lanovky, to je titulek Deníku. Úřadu vadí, že provozovatelé lanovek příliš spoléhají na záchranáře a jejich vlastní evakuační plány nejsou dostatečné. Asociace lanové dopravy ale namítá, že provozovatelé nic nepodceňují a je na nich, jestli vyškolí svůj lezecký tým nebo vyčlení peníze a uzavřou smlouvu o spolupráci s hasiči.

Právo

Hromosvody by mohl nahradit stavební materiál s uhlíkem. Na český vynález upozorňuje středeční Právo. Uhlík je vodivý a mohl by tak místo drátů hromosvodu elektrický výboj z blesku bezpečně svést do země. Postup testují na brněnském Vysokém učení technickém a zároveň hledají nejvýhodnější způsob, jak uhlík do stavebních materiálů přidat.