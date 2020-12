Zodpovědnost za postup při očkování ponesu sám, uvedl Babiš. Speciálního zmocněnce jmenovat nebude

Česko nebude mít vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19, řekl po nedělním zahájení očkování v Praze novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Týden staré oznámení, že zmocněncem bude sám, bylo podle premiéra nadsázkou. Babiš však bude celou vakcinační akci řídit spolu s ministerstvem zdravotnictví a dohlížet na ni. Hlásí se k odpovědnosti za to, jak očkování bude postupovat. Praha 10:05 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš během brífinku k zahájení očkování proti koronaviru | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Babiš začátkem minulého týdne uváděl, že navrhne kabinetu zřízení funkce vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19.

Nabídl ji bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi, který ale post odmítl. Předseda vlády poté řekl, že zvláštního zmocněnce nechce a stane se jím sám.

„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, je samozřejmě nadsázka. Původně jsem si myslel, že někoho budeme hledat,“ řekl Babiš novinářům.

Podle něj to však není třeba. „Celou tu akci řídím já a ministerstvo zdravotnictví. Dohlížím na to, pomáhám ministerstvu, takže žádný zmocněnec není a nebude. Já jsem premiér, který je za to zodpovědný a vždy jsem se hlásil k té odpovědnosti,“ řekl.

Svou roli chápe tak, že bude na proces dohlížet. Pokusí se také učinit kroky, díky kterým by Česko mohlo dostat více očkovacích dávek. „V tom se budu angažovat a dělat kroky, které nechci zveřejňovat, abychom to urychlili,“ řekl.

Premiér uvedl, že Česko uplatnilo opci na další čtyři miliony dávek u firmy Pfizer. Celkově má od různých výrobců zajištěno 15,9 milionu kusů vakcín pro 8,95 milionu lidí.

