Babiš: Rozdělení vakcín je proti pravidlům. Nebyla dodržena procedura, tři státy návrh odmítly

V Bruselu se ve čtvrtek rozdělovalo 10 milionů vakcín proti covidu-19, které mají přijít zrychleně. Jejich rozdělení má vyrovnat různou rychlost v dodávkách členským zemím. Česku připadne 240 tisíc dávek, mohlo však získat dalších 70 tisíc.

Premiér Andrej Babiš (ANO) společně s rakouským a slovinským protějškem předložený návrh odmítl a Česko se tak na konci června může stát posledním co do počtu dávek vakcíny v Evropské unii.

„Portugalské předsednictví, to je jenom loutka velkých států, které zkrátka jenom potrestaly Sebastiana Kurze," řekl Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pane premiére, proč Česko není mezi zeměmi, které dostaly více dávek, aby se jim vyrovnala různá rychlost v dodávkách vakcín? Proč jsme se nedostali mezi ty země na straně nadstandardních příjemců?

Rozhodnutí je skandální, je to podraz. Je to proti pravidlům. Není pravda, jak jste říkala v reportáži, že souhlasili velvyslanci. Nesouhlasili. Na Evropské radě jsme se jasně domluvili, že se rozhoduje podle počtu obyvatel. A tak to bylo domluvené.

Mimochodem: těch deset milionů dávek vyjednal Sebastian Kurz přímo s Pfizerem (americká farmaceutická firma, pozn. red.). Bez něho by nebyly žádné dávky. Já jsem ho podpořil a nebyla dodržena pravidla, nebyla dodržena procedura, protože jsme nesouhlasili. A my, když jsme chtěli v březnu půjčit sto tisíc vakcín, tak to musely odsouhlasit všechny státy. A čtyři státy to blokovaly. A to byly vakcíny, které musíme vrátit k dobru. Teď to bylo porušeno.

Portugalské předsednictví, to je jenom loutka velkých států, které zkrátka jenom potrestaly Sebastiana Kurze za to, že si dovolil říct tu pravdu, že se má rozdělovat podle počtu obyvatel. Považuji to za skandál.

A samozřejmě princip, že nám nabízeli 70 tisíc, abychom mlčeli, abychom odstoupili od principu spravedlivého rozdělování, je nepřijatelný. Politici někteří deklarují solidaritu navenek, ale za zavřenými dveřmi dělají pravý opak.

Co je ale důvodem…

Já to považuji za absolutně nespravedlivé. A došlo jenom k tomu, že Sebastian Kurz byl potrestán za to, že si dovolil říct tu pravdu.

Ale stejně tak s ním mluvilo i Bulharsko…

A Slovensko. Tak Slovensko ani vůbec o ničem nevědělo. Takže navýšené dávky Chorvatsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko nebo Slovensko mají díky Kurzovi a díky mně. Já jim to samozřejmě přeji.

Říkáte, že Sebastian Kurz byl potrestán. Ale Bulharsko a Chorvatsko, které si stěžovaly, potrestány nebyly. Tak co je důvodem toho, že s Bulharskem a Chorvatskem byly země solidární, ale česká delegace nic navíc nevyjednala?

My jsme byli solidární. Česká delegace vyjednala to, že dostaneme pro rata z deseti milionů, takže dostaneme více než dalších 19 zemí, které dostanou pro rata ze sedmi milionů. Takže neříkejte, že dostaneme míň, dostaneme víc.

‚Nebyl konsenzus‘

To jsem neříkala. Mínila jsem, že dostaneme 240 tisíc dávek, které jsme vyjednali z obou těch podílů.

Ano, dostaneme víc než 19 států. Ale o tom není ten princip. Pokud to Evropská rada rozhodla, tak to mělo být dodrženo a nedošlo k žádnému konsenzu. Takže není pravda, že jsem souhlasil. A byla porušena pravidla. A samozřejmě to pro mě není přijatelné.

Já bojuji za české zájmy, bojuji za to, abychom dostali vakcínu spravedlivě. Nešlo o Pfizer/BioNTech. My jsme objednali maximum od Pfizer/BioNTechu. Ty státy, které to dostanou, neobjednaly si Pfizer/BioNTech a nedostaly Astru (AstraZenecu, pozn. red.). Proto dostaly spravedlivě, ale měly být narovnány i ostatní státy.

Diplomaté sedmadvacítky se dohodli, že si sedm milionů dávek od firmy Pfizer/BioNTech rozdělí všechny země Evropské unie podle počtu obyvatel a tři miliony zamíří na pomoc zemím, které nyní zaostávají. Na vyrovnání rozdílů rychlosti dovážek do unijních zemí to ale stačit nebude. Na stole byl přitom návrh, podle kterého jsme mohli získat ještě o 70 tisíc dávek víc. Ten ale Česká republika odmítla s tím, že chce vyjednat více. Nadstandardní dávky tak dostanou jen Bulharsko, Slovensko, Chorvatsko, Lotyšsko a Estonsko, tedy země, které si vyjednaly hlavně vakcínu AstraZeneca, jejíž distribuce vázne. Pětimilionové Slovensko tak dostane navíc 602 tisíc dávek. Česko, Rakousko a Slovinsko s takovým řešením nesouhlasí.

A to je právě to, na co se ptám: proč se to tak nestalo? Proč se například podle diplomatických zdrojů objevila varianta, podle které mohlo Česko získat z tří milionů solidárních dávek ne 72, ale 140 tisíc? Tak proč jste se rozhodli nakonec nehlasovat pro tenhle návrh?

Protože 70 tisíc není spravedlivé rozdělení. Ano, my jsme měli dostat podstatně víc. A znovu opakuji, že nebyly dodržené procedury. Nebyl konsenzus. Tři státy nesouhlasily. Takže portugalské předsednictví, které, znovu to opakuji, je jenom loutka v rukách některých velkých států, to zkrátka udělalo bez procedur, které jsou obvyklé. To znamená bez našeho souhlasu, bez Slovinska a Rakouska, jak to mělo být přiděleno.

Ano, ale budete znovu nějak zpochybňovat? Je ještě nějaká možnost ještě znovu jednat, nebo je to definitivní rozhodnutí?

Ale my samozřejmě v tom budeme pokračovat, protože není možné, aby se vakcíny rozdělovaly tak, že Malta a Dánsko budou mít naočkováno v květnu a jiné státy nebudou mít naočkováno ani…

A jak tedy budete postupovat?

Ale to vám nebudu říkat, paní redaktorko. Budu bojovat za české zájmy. A bylo by dobré, aby si česká média uvědomila, že to není boj proti Babišovi, ale boj za české zájmy, které byly potlačeny.

My nejsme tady kolonie. Já nejsem podřízený žádnému jinému členskému státu, jak to bylo v minulosti, naši premiéři někteří, kteří zobali z ruky velkým státům. Já bojuji za české zájmy. A tady došlo k podrazu a bylo porušené vše, co bylo domluvené.

Nicméně se ptám na to, co teď umožňují mechanismy Evropské unie. To, co odsouhlasilo 24 členských států, tak co se bude…

Ale ty mechanismy byly porušeny.

Tak jak dál můžete postupovat?

Tak samozřejmě my si poradíme. A chraň bůh, budeme to zpochybňovat. Protože toto není možné, aby buď teda platí to, co se řeklo na Evropské radě. Bojovali jsme za to osm hodin, aby se to prosadilo do závěru Evropské rady, která jedná jednomyslně.

A bylo řečeno na úrovni velvyslanců, že taky to má platit za souhlasu všech, a to nebylo dodrženo. V rámci procedury jsme tři státy byly proti.

Solidarita Česka?

Ještě k té vyjednávací taktice: nemohlo České republice uškodit spojení s rakouským premiérem Kurzem, který byl po jednání kritizován za nevybíravou až vydírací taktiku a my jsme s ním tedy byli spojeni?

A v čem byla nevybíravá ta taktika? Že řekl pravdu? Že se vakcíny nerozdělují podle počtu obyvatel, ale nějakým jiným způsobem? Na nějakém stejném komité, o kterém jsem vůbec nevěděl, do ledna, kdy jsem se ptal ministra (zdravotnictví za ANO Jana) Blatného, tak říkal, že to jsou jenom technikálie. Ano, stejné komité to rozděluje.

A znovu opakuji: když jsme si chtěli půjčit na březen 100 tisíc, které vracíme v dubnu, museli všichni souhlasit. A čtyři státy to blokovaly. Čtrnáct dní. A teď už neplatí pravidla, takže se to mění podle toho, jak to komu vyhovuje?

Česko, Rakousko a Slovinsko s jednáním nesouhlasily. Není pro budoucí jednání o spolupráci trochu problém, že Česko neprojevilo solidaritu se zeměmi, které jsou na tom v tuto chvíli špatně, co se týče dodávek vakcín?

Paní redaktorko, ještě jednou: bez Rakouska a Česka by země nedostaly tři miliony dodávek. Tak my jsme projevili solidaritu. Akorát za to, že jsme řekli pravdu, jsme byli potrestáni, abychom to příště neopakovali.

Asi to je ten messagge, se kterým samozřejmě nesouhlasím. Já jsem svrchovaný premiér svrchované České republiky a já nebudu tady podřízený nějakým jiným členským státům. A budu bojovat za české zájmy.

Pane premiére, jak pravděpodobné je, že vláda bude moci po Velikonocích oznámit plán uvolňování restrikcí. Dovolí to epidemická situace?

To je dobrá otázka, na kterou jsem se ptal včera (ve čtvrtek) ráno na Radě pro zdravotní rizika, protože ministerstvo zdravotnictví v minulosti mluvilo o počtu nakažených, počtu hospitalizovaných, počtu na JIPkách. Teď přichází s něčím úplně jiným.

Musel jsem svolat radu, protože jsem se to dozvídal z médií a od občanů, abych pochopil. A já to úplně nechápu, proč v mateřské školkách se mají vracet šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci.

Od 1. března 2020 do 1. března 2021 jsme měli otevřené školky vždycky. A od 3. ledna 2021 do 1. 3. jsme měli otevřené první dva ročníky prvního stupně. A teď se to mění.

Ptal jsem se, jestli je to podle výskytu infekce. Bylo mi řečeno, že ne. Je to podle mobility. Takže jsem to úplně nepochopil, proč z rázu ten přichází s nějakým faktorem R, takže podle okresů.

Takže budete ještě jednat?

Koeficient je různého základu. Jsou věci, u kterých budeme pokračovat v úterý ráno. A musí to vláda okamžitě v úterý nějakým způsobem rozhodnout.