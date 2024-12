Ani letos soud kauzu Diag Human definitivně nevyřešil. Příští rok ale bude klíčový

Ani po třiceti letech arbitráží a soudních sporů není kauza Diag Human stále u konce. Po poměrně striktním rozhodnutí arbitrů v roce 2022 o tom, že Česko má Diagu platit přes 15 miliard korun, se případ přesunul k londýnskému soudu. Soud po ročním tichu začal během letoška úřadovat a přinesl několik zásadních rozhodnutí. Úplně ale spor neukončil. Kauza se tak přeleje do příštího roku. Vývoj detailně sledoval investigativní tým Radiožurnálu. Praha 10:00 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Královského soudního dvora v Londýně (Royal Courts of Justice), ve které sídlí Vrchní soud | Zdroj: Profimedia

Rok 2024 bude ve více než třicetileté historii kauzy Diag Human patřit k těm zásadnějším milníkům. Uplynulých dvanáct měsíců se Česká republika s pomocí mezinárodní advokátní kanceláře snažila zvrátit rozhodnutí, podle kterého má ze státního rozpočtu vyplatit přinejmenším 15,5 miliardy korun. Zavázalo ji k tomu rozhodnutí mezinárodních arbitrů v roce 2022.

Podle nich se stát od 90. let několikrát dopustil křivdy na česko-švýcarském podnikateli Josefu Šťávovi a jeho firmě Diag Human a má mu platit náhradu škody za porušení Česko-švýcarské dohody o ochraně investic.

Český stát se proti nálezu arbitrů brání u obchodní soudu v Londýně už od roku 2022. Po roční přípravě začal soud letos přinášet první rozhodnutí.

A hned v březnu obchodní soud zamíchal v táhlém sporu kartami. Mezinárodnímu arbitrážnímu tribunálu vrátil k posouzení otázku, jestli má podnikatel Šťáva a jeho firma Diag Human nárok na celou sumu odškodného, nebo pouze na 70 procent.

Arbitři se totiž podle soudce Davida Foxtona před dvěma lety nevypořádali s otázkou, zda by částka, kterou má republika firmě zaplatit, neměla být snížena. Tím totiž už dříve argumentovalo i ministerstvo financí. Poukazovalo na to, že do výše škody je započítaná i pohledávka, kterou ale dříve Diag údajně převedl na svého bývalého advokáta Jiřího Oršulu. Na tyto peníze by tak firma nemusela mít nárok.

Starý neznámý

Část takzvané Oršulovy pohledávky v minulosti získala švýcarská firma Towit Machinery Trading. Towit svůj nárok zkusil uplatnit už v roce 2009 v rámci arbitráže, která běžela v Česku a to za dost zvláštních okolností.

Jeden z tehdejších rozhodců, Petr Kužel, Towitu a jedné offshorové firmě samostatným rozhodnutím dovolil do arbitráže vstoupit. Mimochodem, Kužel byl žákem dalšího rozhodce Milana Kindla, který byl zároveň jeden z hlavních aktérů nechvalné známé kauzy kolem plzeňských práv. Chování obou těchto rozhodců se později stalo jedním z klíčových důvodů, proč mezinárodní tribunál přiřkl Diagu zmíněných téměř 16 miliard korun.

Towit byl nicméně z české arbitráže nakonec vyřazen. O slovo se ale přihlásil znovu letos, kdy se obrátil na ministerstvo financí s takzvaným notice of dispute, tedy oznámení o sporu. Jde o první krok na cestě k rozjetí mezinárodní arbitráže. Po Česku požaduje firma spolu se dvěma švýcarskými občany zhruba čtyři miliardy korun.

Herkulovský boj

Zatímco otázku o případném rozdělení peněz londýnský soud v březnu připustil, další námitky Česka zamítl. A v podobném gardu rozhodoval i v dalších měsících, kdy dával za pravdu argumentům Diagu. Poslední zamítavé rozhodnutí k českým námitkám vynesl soudce Foxton v srpnu.

V rozsudku zároveň Foxton zmínil, jak tvrdá právní bitva se v uplynulých měsících odehrála: „Rád bych uzavřel tento rozsudek poděkováním oběma právním týmům za jejich herkulovské úsilí v tomto velmi tvrdě vybojovaném sporu. Soud těžil z důkladně vyrešeršované, chytře koncipované a vysoce kvalifikované práce advokátů na obou stranách, která plně odpovídala zájmům protagonistů.“

České ministerstvo financí ale se zamítnutím svých námitek nesouhlasilo a podalo žádost o odvolání. A letos v říjnu mu soud částečně vyhověl.

„Česká republika při jednání u obchodního soudu v Londýně uplatnila dva odvolací důvody, přičemž soud projednání jednoho z nich před odvolacím soudem připustil,“ popsal tehdy Radiožurnálu mluvčí ministerstva financí Petr Habáň.

„Očekává se, že toto odvolání bude projednáno odvolacím soudem v únoru 2025,“ doplnil.

Podle advokáta Jana Kalvody, který zastupuje firmu Diag Human, připustil soud k projednání právní otázku o tom, jestli podnikatel Josef Šťáva skutečně v minulosti firmu Diag Human ovládal.

„Tato otázka byla povolena, ale omezena v tom smyslu, že žádné nové dokumenty a tvrzení nejsou přípustné,“ řekl Kalvoda Radiožurnálu. Odvolací soud tak bude pracovat s tím, co obě strany doposud předložily.

Jen o zhruba měsíc později by se zároveň měl sejít i arbitrážní tribunál, který projedná vrácenou otázku o tom, na kolik procent z miliardového odškodného má Diag nárok. První měsíce příštího roku tak budou pro vývoj kauzy i potenciální dopad na státní rozpočet klíčové.

Nekonečný příběh

Samotná kauza Diag Human sahá do počátku 90. let minulého století, kdy chtěl Šťáva rozjet byznys s krevní plazmou. Varovný dopis tehdejšího ministra zdravotnictví Šťávovým zahraničním partnerům před podnikatelem a jeho společností ale celý projekt ukončil dřív, než stihnul pořádně začít.

Šťáva se od té doby s Českem soudí. Nález mezinárodních arbitrů z roku 2022 navíc detailně popisuje to, jak stát v průběhu sporu zneužíval svou moc ve snaze Šťávu a jeho firmu porazit. O zneužívání tajných služeb, policie, ale i nedůvěryhodných tuzemských rozhodců psal Radiožurnál už dříve.