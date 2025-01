Armáda mění vstupní fyzické testy. ‚Stojíme o specialisty,‘ vysvětluje šéf vojenské tělovýchovy

Armáda od 1. ledna zjednodušila vstupní fyzické testy. Kliky nebo jízdu na rotopedu nahradilo nové minimum - hod medicinbalem a dřepy se zátěží pět kilogramů. Resort obrany tak chce dát šanci více zájemcům o službu v uniformě, třeba IT odborníkům. Nováčci se ale shybům nebo běhu nevyhnou ani tak. Od přijetí do armády budou mít 12 měsíců na to, aby natrénovali na výroční přezkoušení fyzické zdatnosti, které se nijak nemění. Praha 6:20 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedy-lehy při vstupu do armády od 1. ledna 2025 už nebudou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Armáda přišla s dalším způsobem, jak přilákat nové vojáky. Od Nového roku zjednodušuje vstupní fyzické testy.

Dosavadní kliky, sedy-lehy, skok do dálky a jízdu na rotopedu teď nahradily dva jiné cviky: hod medicinbalem a dřepy se zátěží pět kilogramů, což je přibližně hmotnost pušky se zásobníkem.

„Lokty musí být pod úrovní ramen, zpevním střed těla,“ předvádí Radiožurnálu správnou techniku dřepu s pětikilovým kettlebellem vedoucí oddělení armádní tělesné výchovy plukovník Jiří Malík a dodává, že nový způsob testování vymysleli odborníci z Vojenského oboru Fakulty těleské výchovy a sportu Karlovy univerzity.

„Myslím, že je potřeba reagovat na to, jaký je momentální stav, a ten je takový, že populace nevykazuje takovou fyzickou zdatnost jako před deseti a více lety,“ vysvětluje plukovník, co ke změně vedlo.

Kromě snahy přizpůsobit se mladé generaci navazuje novinka ve vstupních fyzických testech také na nedávnou úpravu zdravotní vyhlášky. Díky ní například můžou na vybrané pozice v armádě nově nastoupit lidé až se šesti dioptriemi nebo s protézou končetiny.

„Ne všichni budou v první linii, máme i druhou a třetí linii. Opravdu stojíme i o specialisty, u kterých vyžadujeme určitou úroveň fyzické zdatnosti, ale zároveň říkáme, že u nich nebudeme trvat na tom, aby fyzicky byli na úplně top úrovni,“ říká Malík.

Víc práce pro tělocvikáře

Kdo by si ale myslel, že teď stačí udělat pár dřepů a stane se vojákem, tvrdě narazí. Hned během úvodního výcviku ve Vyškově nováčky čekají kliky i běh. A nejpozději do 12 měsíců od vstupu do armády musí všichni natrénovat tak, aby zvládli přezkoušení, které vojáci musí dělat každý rok a které se nijak nemění.

Podle Malíka nové fyzické minimum pro vstup do armády znamená také více práce pro tělocvikáře na útvarech. Právě oni se budou nováčkům věnovat, aby je dostali do kondice. A nadchnout rekruty pro sport má i lepší vybavení posiloven.

„V následujících letech od roku 2025 do roku 2031 připravujeme rozsáhlé investice v jednotlivých posádkách, co se týče vybavení posiloven,“ slibuje Malík.

Nové fyzické testy jsou dalším krokem resortu obrany k rychlejším náborům. Právě nedostatek lidí nedávno označil náčelník generálního štábu Karel Řehka za strategický problém.

„Pokud máme investovat víc peněz do lidí na úkor modernizace techniky - budiž. Teď totiž nezadržitelně směřujeme ke stavu, kdy budeme mít novou techniku, ale nebude ji mít kdo obsluhovat,“ řekl na listopadovém setkání armádních velitelů.

V roce 2024 odešlo s armády nejvíc lidí za posledních 10 let. Sice se loni podařilo nabrat přibližně 1800 nováčků, jenže zároveň uniformu svléklo asi 1400 lidí. Čistý přírůstek byl tedy přibližně čtyři stovky lidí.

Aktuálně slouží v české armádě asi 24 tisíc vojáků z povolání. Podle strategických dokumentů jich má být do roku 2030 o šest tisíc víc. A podle Řehky ani to nebude vzhledem k novým úkolům, které Česko letos dostane od NATO, stačit.