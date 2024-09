Ve virtuálním náborovém středisku české armády se za první rok registrovalo 16 tisíc lidí

Už rok se zájemci o vstup do české armády můžou hlásit přes internet. Za prvních 12 měsíců se ve virtuálním náborovém středisku zaregistrovalo 16 tisíc lidí. Radiožurnálu to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Vážný zájem projevilo přes sedm tisíc registrovaných a z asi poloviny z nich se stali profesionální vojáci, aktivní záložníci nebo studenti vojenských škol. Praha 10:37 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda se snaží přitáhnout nové zájemce různými způsoby. Letos v létě třeba poprvé uspořádala dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na náborovém portálu armády, který ministerstvo obrany spustilo loni v září, najdou zájemci o ozbrojené síly také tréninkové plány, hry, přehled volných míst nebo kalkulačku, kde si spočítají, kolik peněz by si mohli vydělat.

I když za první rok vyplnilo formulář přibližně šestnáct tisíc lidí, samotná registrace je ještě k ničemu nezavazuje. Následně je rekrutéři kontaktují a zjistí, jestli mají o službu v uniformě opravdu zájem a jaká je jejich motivace.

„Za relevantní považujeme spíše data až od 1. října 2023, protože v počátku se lidé registrovali ze zvědavosti a také probíhalo testování. Celkem od 1. října 2023 do 31. srpna 2024 se prostřednictvím virtuálního náborového střediska registrovalo necelých 14 tisíc osob,“ řekla Radiožurnálu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Jako vážné zájemce počítá ale armáda až ty, kteří podají žádost o povolání do služebního poměru.

„V období od loňského října do letošního srpna podalo takovou žádost 3,5 tisíce uchazečů o služební poměr vojáka z povolání a 1,5 tisíce uchazečů o službu v aktivní záloze, přes pět set uchazečů o dobrovolné vojenské cvičení, téměř tisícovka uchazečů o studium na Univerzitě obrany a přes šest stovek uchazečů o studium Vojenské střední školy ministerstva obrany,“ vypočítává Dvořáková. Celkem tedy přes sedm tisíc lidí.

Zájem se zvýšil

Smyslem virtuálního náborové střediska je usnadnit a zrychlit nábor nováčků. Jak se to daří? Podle Dvořákové nelze říct, nakolik zvýšila zájem o službu v armádě samotná možnost registrovat se online.

„Podle statistiky vzrostl zájem za posledních deset měsíců o službu vojáka z povolání o 57 procent, o službu v aktivní záloze o 64 procent a o dobrovolné vojenské cvičení dokonce o 80 procent. Nicméně není to jen zásluhou virtuálního náborového centra, je to komplex kroků, které děláme, abychom pro veřejnost službu v armádě udělali zajímavější a dostupnější,“ doplňuje mluvčí Dvořáková.

Zatím projekt vyšel na 95 milionů korun a armáda ho chce dál vylepšovat. Třeba propojením informačních systémů armády se systémem vojenských škol a vojenských nemocnic.

V plánuje je také vývoj aplikace pro mobilní telefony. Většina lidí totiž podle Dvořákové navštěvuje virtuální náborové středisko právě přes internetový prohlížeč v mobilu.

Vojáků z povolání mělo Česko na začátku letošního roku necelých 28 tisíc. Z toho asi 24 tisíc jich slouží přímo v armádě. Do šesti let by jich podle strategických dokumentů schválených vládou mělo být o šest tisíc víc.