Protéza či 6 dioptrií na některých pozicích už nebudou vadit. Armáda se chce otevřít co nejvíce nováčkům

Méně papírování, snazší vstup do armády a také více lidí, které by v případě krize nebo války mohla vláda rychleji povolat na obranu země. To přináší novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, která začne platit od září. Nově bude zdravotně způsobilý pro službu v armádě každý mezi 18 a 60 lety, kdo zvládne ovládat střelnou zbraň a pracovat se zátěží pět kilogramů. Praha 6:00 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda se snaží podpořit nábor různými způsoby. Letos v létě uspořádala dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo obrany zjednoduší zdravotní podmínky pro vstup do armády. Právě na zdravotním vyšetření dosud pohořelo nejvíc zájemců o život ve vojenské uniformě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Kateřiny Gruntové

Změny přináší novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, která začne platit od září. Nastavuje například nové minimum, které musí člověk splňovat, aby ho armáda uznala za schopného vojenské služby.

„Nejnižší linie je nasazena tak, že musíte být schopen obsluhovat zbraň. Vycházeli jsme z vyhlášky o zdravotní způsobilosti k držení zbraně, a pokud splňujete požadavky, tak analogicky k tomu můžete být uznán za schopného služby vojáka,“ vysvětluje ředitel sekce vojenského zdravotnictví resortu generál Michal Baran s tím, že druhou minimální podmínkou je schopnost pracovat se zátěží pět kilogramů.

Podle toho, na kterou pozici uchazeč zamíří, bude následovat jeho dovyšetření: „Prověříme, že je člověk zdravotně způsobilý jako voják, a potom na konkrétní pozici musí splňovat požadavky podle vyhlášky o pracovnělékařských službách,“ doplňuje Baran s tím, že díky změně rozsahu prohlídek by se měl nábor nováčků také zrychlit.

Zatímco od zájemců pro bojové pozice bude armáda dál požadovat velmi dobrý zdravotní stav, třeba na štábech, v logistice nebo v IT by se mohli nově uplatnit lidé až se šesti dioptriemi nebo s protézou končetiny.

Pět set přihlášek, ale jen 150 úspěšně zapsaných. Češi se už rok mohou hlásit do dobrovolného předurčení Číst článek

„Tam, kde jsme dříve striktně trvali na tom, že zraková ostrost uchazeče musí být nějaká, tak v současnou chvíli víme, že pokud je schopen obsluhovat zbraň, můžeme ho vzít do služebního poměru. A to je nemalá část těch, kteří zamíří ke kybernetickým silám. Ajťáci jsou takový typický příklad uchazečů, kteří se zrakem často obtíže mají,“ říká Baran.

Generál odmítá, že by důvodem ke změně zdravotní vyhlášky byl zhoršující se zdravotní stav Čechů a Češek.

„Vyhláška v původním znění pochází někdy z 90. let. Mezitím se řada medicínských poznatků a postupů výrazně posunula. Byla by hloupost diskvalifikovat řadu žadatelů o vstup do Armády České republiky, ačkoliv jsou při zavedené léčbě plně kompenzovaní.“ Nadále se ale vojáky nemůžou stát třeba diabetici, kteří si musí aplikovat inzulin

O snaze otevřít armádu co nejvíce lidem mluvil loni na podzimním velitelském shromáždění také náčelník generálního štábu Karel Řehka.

„O potížích s naplněností jednotek víme. Měníme také předpisy, aby byl systém zdravotních prohlídek a klasifikací smysluplnější a odpovídal reálným potřebám. Chceme, aby mohli sloužit i lidé, které jsme dříve zbytečně odmítali,“ řekl tehdy šéf armády.

Novela také sjednocuje zdravotní požadavky na profesionální vojáky, členy aktivní zálohy i pro další typy vojenské služby. Dosud se jednotlivé kategorie posuzovaly podle různých kritérií.

A některým vojákům ubude i návštěv u lékaře. Ti, kterým je méně než 50 let, nově čeká preventivní prohlídka pouze jednou za dva roky.