Zavolejte rekrutérovi z obýváku. Armádní virtuální náborové centrum bude hotové na jaře, říká Zelinka

Místo schůzek a náročné administrativy tréninkový program, 3D simulace nebo videohovory s rekrutérem. Česká armáda „staví" nové virtuální náborové centrum, jehož vznik oznámila ministryně obrany v lednu 2022. První zájemci si skrze něj podají přihlášku k ozbrojeným silám na jaře 2023. „Celý web i aplikaci zamýšlíme jako mobile first," popsal pro iROZHLAS.cz podplukovník Ivo Zelinka, který projekt řídí. Praha 5:00 2. července 2022

Projektovým manažerem virtuálního náborového centra české armády je výsadkář Ivo Zelinka. „Stránky výsadkářů jsou jiné než ostatní armádní weby. Stál jsem před dvěma lety jako projektový manažer u jejich vzniku, takže vím, co všechno ta práce obnáší," řekl serveru iROZHLAS.cz.

Česká armáda chystá nové virtuální náborové centrum, od kterého si slibuje méně papírování pro zájemce o službu v uniformě, zrychlení procesu přijímání nováčků a zpopularizování armády mezi širší veřejností. Vznik virtuálního náborového centra ohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v lednu 2022 v rámci svého Desatera pro obranu, tedy priorit, na které se chce zaměřit.

První schůze k novému centru, které má pomoci posunout armádu do 21. století, se uskutečnila na konci března 2022 a odeslat jeho prostřednictvím přihlášku do armády by mělo být možné na jaře příštího roku.

„Dokončujeme studii proveditelnosti, proběhla schůzka kreativního týmu. Web a aplikace budou funkční ani ne za rok a další prvky budou postupně přibývat,“ popsal serveru iROZHLAS.cz podplukovník Ivo Zelinka, který je manažerem projektu.

Zaujmout mileniály a zoomery

„Celý web i aplikaci zamýšlíme jako ‚mobile first‘ (návrh uživatelského rozhraní, který vychází ze skutečnosti, že lidé konzumují internetový obsah pomocí chytrých telefonů - pozn. red.), budou tam prvky gamifikace, minimálně jedna 3D vojenská simulace. Chceme také nastavit nějakou míru soutěživosti,“ vysvětluje zástupce velitele výsadkového pluku, jakým způsobem se armáda bude snažit zaujmout mileniály a generaci Z, tedy lidi narozené mezi lety 1980-1994, respektive 1995-2010, kteří nyní nastupují na pracovní trh.

„Jako armáda máme například velmi dobré know-how, jak se připravit na fyzické přezkoušení, takže bychom zájemcům chtěli doporučit tréninkový program a dát jim možnost, aby mohli sledovat svůj pokrok,“ říká Zelinka.

Zatraktivnit dnes složitý a časově náročný náborový proces pro mladé lidi, kteří jsou podle Zelinky specifičtí mimo jiné menší schopností udržet dlouho pozornost, jeho týmu pomáhají také vybraní vojenští psychologové, kteří mají s příslušníky těchto dvou generací zkušenosti.

Unikátní projekt

Kromě zvednutí zájmu veřejnosti a poskytnutí základních informací o armádě v podobě jakési „armypedie“ má nové virtuální náborové centrum, které podle Zelinky nemá ve světě obdoby, hlavně provést zájemce o službu v armádě celým procesem, zjednodušit ho a také zkrátit.

V současnosti musí civilista po odeslání přihlášky k ozbrojeným silám absolvovat několik schůzek na rekrutačním středisku, na oddělení pro výběr personálu a ve vojenské nemocnici.

„Dneska se stává, že když někdo zapomene třeba dva potřebné dokumenty, musí prostě přijít znovu. To se změní. Potřebná dokumentace se jednoduše nahraje do virtuálního náborového centra. Zjednoduší to i práci rekrutérovi, který už nebude muset opisovat údaje z jednoho systému do druhého, bude tak mít čas na svou práci, tedy práci s uchazečem: domluví si s ním videoschůzku a popovídá si s ním o jeho představách, aniž by zájemce musel opustit obývák,“ popisuje Zelinka, který má zkušenosti se stavbou webu svého domácího útvaru.

„Stránky výsadkářů jsou jiné než ostatní armádní weby. Stál jsem před dvěma lety jako projektový manažer u jejich vzniku, takže vím, co všechno ta práce obnáší.“

Čas jsou peníze

Úspora se má týkat i času: zatímco v současnosti mezi podáním přihlášky a nástupem k základnímu výcviku do Vyškova uplyne průměrně šest měsíců, nově to má být méně. Kolik přesně, nechce Zelinka předjímat: „Zrychlení je jedním z cílů projektu. Chceme znatelný pokrok od současných šesti měsíců plus.“

Virtuální náborové středisko má pomoci snížit objem administrativy i zredukovat počet schůzek. Offline přezkoušení fyzické zdatnosti ale zůstane. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na projektu v Zelinkově týmu pracuje dvacet lidí, další jsou v kreativním týmu. Samotný vývoj webové stránky a aplikace armáda přenechá externí firmě, způsob výběru bude na ministerstvu obrany. Odhadovaná cena celého projektu je přes 20 milionů korun.

Podle posledních dostupných oficiálních údajů z roku 2021 v české armádě slouží 26 928 vojáků z povolání. Koncepce výstavby armády do roku 2030 počítá s třiceti tisíci vojáky na konci desetiletí.