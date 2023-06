Cesta do uniformy na pár kliknutí. Armáda brzy spustí virtuální náborové centrum

Cesta do armády dnes začíná několika návštěvami rekrutačního střediska a spoustou papírování. První krok zrychlí a usnadní projekt Do armády, tedy nové virtuální náborové centrum, které ministerstvo obrany nyní testuje. Lidé toužící po službě v uniformě se přes něj budou moci přihlásit už v létě.

Projekt virtuálního náborového střediska, kde se aktuálně pilují poslední detaily, není podle armády jen webová prezentace armádní techniky a vojenského života, ale také kariérní centrum, které nového rekruta „chytne za ruku“ a provede ho celým procesem náboru.

„Web Do armády má několik pilířů, které by měly návštěvníka inspirovat a namotivovat, aby se naplnil hlavní cíl: podal přihlášku do armády,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Jan Severa z firmy FG Forrest, která se na projektu podílí.

Na projekt ministerstvo obrany uzavřelo rámcovou smlouvu se státním podnikem LOM Praha a vyčlenilo na něj až 90 milionů korun.

Nově přibude třeba možnost hledat pracovní pozici podle místa nebo toho, zda má člověk zájem o vzdušné síly či výsadkový pluk. Další novinkou bude platová kalkulačka nebo virtuální asistentka Adéla, která může vhodnou pozici doporučit, ale také převezme část rutinní práce rekrutérů.

Právě oni totiž dnes musí odpovídat na stále se opakující dotazy ohledně hodností nebo platů vojáků.

„Kromě ‚tvrdých‘ bojových pozic bude na webu také nabídka řemeslných pozic, které armáda potřebuje. Myslím, že je dobré dělat osvětu ohledně toho, že armáda nabízí celou škálu pozic stejně jako civilní sektor, akorát je to v jedné firmě, v jednom domě,“ uvádí Štěpán Bartyzal ze společnosti Recruitis, která kromě armády řeší náborové systémy třeba pro firmy T-Mobile nebo Unicredit Bank.

Pohodlně a hravě

Další změnou bude možnost sjednat si s náborářem online schůzku nebo možnost zarezervovat si termín vyšetření ve vojenské nemocnici.

Podle manažera projektu plukovníka Iva Zelinky je záměrem přiblížit virtuální náborové středisko klasickým webům s nabídkou práce, které lidé znají.

„Standardní proces od podání přihlášky do nástupu do základního výcviku je dnes půl roku. Může se to ale dramaticky lišit u jednotlivých případů. Nově bude proces přehledný. Netroufnu si odhadnout, o kolik se zkrátí, ale nebudou tam už extrémy, které nyní vyvolávají frustraci. Například někomu trvá projít náborem pět měsíců, ale jeho kamarádovi osm a neví proč,“ vysvětluje Zelinka.

Než bude potřeba vyrazit do vojenské nemocnice na zdravotní prohlídku, nebude muset rekrut vůbec opustit svůj obývák. Veškerou administrativu vyřídí online.

„Dnes musí uchazeč přijít na schůzku a donést s sebou všechny dokumenty. Typicky se stává, že přijde a třetinu dokumentů má špatných nebo je zapomene, a musí přijít znovu. Je to neefektivní,“ popisuje současný stav plukovník.

„Všechny žádosti, které se nyní vypisují ručně, jako třeba čestné prohlášení nebo žádost o dobrovolné převzetí služby, nově za uchazeče vyplní systém. Dokumenty budou automaticky předvyplněné, kandidát je jen zkontroluje,“ doplňuje ho Severa.

Náboráři kromě toho budou vědět, v jaké fázi celého procesu se konkrétní rekrut nachází. Ve virtuálním náborovém středisku uvidí, které kroky už splnil a které ho naopak ještě čekají.

Web se snaží zaujmout také ty, kteří se do armády hlásit nechtějí, ale ozbrojené síly je zajímají. V „armypedii“ si budou moci prohlédnout třeba 3D modely zbraní a techniky včetně detailního popisu.

„Mladé lidi chceme získat jim blízkým způsobem: hraním. Snažíme se jim armádu přiblížit zábavnou formou,“ říká Severa.

V části nazvané Hry si pak zájemci mohou třeba vytvořit svého avatara – bojovníka, sportovce nebo analytika – a plnit různé vědomostní či fyzické výzvy. Za odměnu získá jejich postavička nášivku vysněného útvaru nebo medaili.

30 tisíc vojáků

Vznik virtuálního náborového centra ohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v lednu 2022 v rámci svého Desatera pro obranu, tedy priorit, na které se chce zaměřit.

V únoru 2023 ministerstvo obrany uzavřelo na vývoj projektu rámcovou smlouvu v maximální hodnotě plnění 90 milionů se státním podnikem LOM Praha.

„Protože v Česku neexistuje jedna firma, která by to dokázala vyrobit celé, tak LOM Praha deleguje část prací na další firmy, jsou to VR Group, FG Forrest a Recruitis a další,“ vysvětluje Zelinka a zároveň odmítá kritiku, že by byl projekt předražený.

„Není to běžná webová prezentace, máme vysoké požadavky na zabezpečení,“ říká s tím, že za 90 milionů armáda nakoupí kromě vývoje a spuštění projektu také jeho provoz na čtyři roky.

Kromě nové online varianty dál poběží i ta původní „offline“, kdy zájemci o vstup do armády mohou fyzicky přijít na rekrutační pracoviště.

Podle aktuálně platné koncepce výstavby má mít česká armáda do konce roku 2030 třicet tisíc profesionálních vojáků a deset tisíc aktivních záložníků.