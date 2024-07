Asi 95 procent zavazadel odešleme do půlnoci, ujišťuje po problémech na letišti člen představenstva Pos

Pražské letiště řeší problémy s odbavováním zavazadel. Polovina zpožděných zavazadel z devíti odletů s problémovým odbavením byla odeslána za majiteli v úterý, zbytek zavazadel měl odejít ve středu. Někteří lidé, kteří odlétali s cestovními kancelářemi v neděli, jsou tedy stále bez kufrů. „Byl to bezprecedentní nárůst nepravidelností s ohledem na problémy s řídícími v Antalyi,“ vysvětluje pro Radiožurnál předseda představenstva letiště Jiří Pos. Rozhovor Praha 20:22 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední zavazadla odletí ve čtvrtek, říká po problémech na letišti člen představenstva Jiří Pos | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Problémy s nakládkou zavazadel už podle vyjádření letiště nejsou, přetrvávají problémy s výdejem zavazadel. Máte informaci, jestli jsou v tuto chvíli odeslána všechna zpožděná zavazadla ze zmiňovaných devíti problémových letů?

Všechna zavazadla ještě nejsou odeslána, ale dnes (ve středu) by mělo být do půlnoci odesláno zhruba 95 procent z tisíce zavazadel. Zbylá zavazadla jsou připraveny k odeslání zítra (ve čtvrtek). Důvodem je, že do daných destinací se nenašlo vhodnější spojení než další linka a nalétá to tam denně.

Vy jste vysvětlovali, že problémy s odbavováním a výdejem zavazadel jsou způsobené jednak hustým provozem a také zpožděním, které měla jednotlivá letadla. O prázdninách se to ale určitě příliš nezmění. Znamená to, že se taková situace může opakovat?

Vrátil bych se k té situaci v neděli večer, od které se řetězí všechny problémy. Tam se skumulovalo v krátkém časovém období místo sedmnácti celkem 28 pohybů letadel a na to bohužel naše dceřiná společnost, která odbavuje letadla, nebyla schopná zareagovat.

Neprodleně, hned od rána druhého dne, jsme začali posilovat tým lidí dobrovolnými brigádníky ze strany matky Letiště Praha, protože tam je výhoda, že tito zaměstnanci mají ověření spolehlivosti a mohou vstupovat do vyhrazené zóny.

Dále hledáme další výpomoc, aby na tu vyšší nepředvídanou míru nepravidelnosti, která byla (způsobena – pozn. red.) zejména kvůli omezení vzdušného prostoru na území Turecka směrem na dovolenkové destinace, abychom na to příště byli lépe připravení.

Rezerva pracovníků

Pokud by se ale měla tato nebo podobná situace opakovat, dá se na něco takového připravit? Máte plán, jak změnit třeba právě organizaci práce na letišti?

Plán je navýšit rezervu pracovníků nad běžný počet zaměstnanců, který se plánuje na dané objemy provozu, právě s vyšší schopností reagovat na nepravidelnosti. To je to základní. Samozřejmě je zde stanovená nulová tolerance pro odlety letadel bez zavazadel, zejména do dovolenkových destinací.

Takže už by se nemělo opakovat, že někdo, kdo letí na dovolenou, odletí s letadlem bez jeho zavazadel?

To už by se nemělo stávat.

Mluvil jste o tom, že chcete větší rezervu zaměstnanců. Proč to tak nebylo už v neděli?

Protože, jak jsem už zmínil, byl to bezprecedentní nárůst nepravidelností, zejména do dovolenkových destinací, s ohledem na problémy s řídícími v Antalyi, konkrétně ve vzdušném prostoru Turecka. Taková míra nepravidelností nebývala, je to oproti loňskému roku stoprocentní navýšení a na to nebyla společnost připravená.

Když říkáte, že je bezprecedentní, kolikrát za rok takováto situace nastane?

Nastávají různé situace, je to počasí, bouřky, sněhové kalamity, mohou to být stávky. Ale znovu říkám, v takové míře, v takové kumulaci do krátkého času a období osobně za 35 let práce na letišti nepamatuji.

Platy pracovníků

O kolik větší by rezerva pracovníků, o které mluvíte, měla být?

To je předmětem analýz kolegů z dceřiné společnosti. Já věřím, že rezerva bude dostatečná, aby se zásadě eliminoval odlet letadla bez zavazadel, a samozřejmě aby nebyl vliv na zpožděnou dodávku zavazadel po příletu, což je také problém.

Jak složitě se shánějí zaměstnanci nebo brigádníci, které potřebujete do rezervy? Mluvili jste o tom, že základní plat je 35 tisíc hrubého pro lidi, kteří nakládají a vykládají zavazadla na letišti. Je za tento plat možné sehnat nové pracovníky?

My jsme nemluvili o 35 tisících, a to je základ. Pracovníci v sezoně mají celou řadu příplatků, ať už za přesčasy nebo mimořádné odměny za směny navíc. Takže tento průměrný příjem zaměstnanců je výrazně vyšší, než tato zmíněná částka základního platu.

Problematika náboru zaměstnanců do provozu na letišti je v zásadě ovlivněná nutností projít ověřením spolehlivosti, což se vyžaduje na Úřadu pro civilní letectví. Je tam určitá časová prodleva mezi podáním a vyřízením žádostí. To znamená, není to ani ze dne na den, ani z týdne na týden, a to je základním limitem.

Jak vy, jako předseda představenstva společnosti Letiště Praha, vidíte tu situaci? Mělo vedení dceřiné společnosti Czech Airlines Handling zajištěné dostatečné kapacity zaměstnanců? Nebyly tam chyby v plánování nebo v podcenění situace?

Bezprostředně jsme přistoupili ke krizovému řízení té společnosti. Chceme v nejbližší době angažovat krizového manažera. Na nějaké detailní vyhodnocení ale ještě budeme potřebovat pár dnů. Teď bych spekuloval o tom, jestli pochybení bylo, nebo nebylo. Nemám k tomu detailní informace.

‚Základní limit‘

Situace, jak jste popisoval, nastala v neděli, dnes je středa a ještě to není vyřešené. Nešlo tu krizovou situaci zvládnout rychleji?

Nevím, co myslíte, že ještě není vyřešené.

Například stále nejsou zavazadla u svých majitelů a stále jsou zpoždění při přebírání zavazadel.

Zhruba polovina celkového počtu tisíce zavazadel, který tady zůstal, byla odeslána včera (v úterý), zbytek bude až na malé výjimky odeslán dneska (ve středu). Je to ovlivněno zejména tím, že se jedná o dovolenkové destinace, kam není denní spojení, ani tam není výhodné spojení přes nějaké jiné letiště. To je základním limitem rychlého předání zavazadel cestujícím.

Vy jste říkali, že nastavujete i několik dlouhodobých opatření, která by měla vést ke stabilizaci situace. Kromě náboru nových pracovníků jaká jsou to ještě další opatření?

Jsou to opatření pro lepší komunikaci s cestujícími po příletu, to jsou dílčí opatření. Predikce času vyložení – standard vyložení posledního zavazadla v průběhu roku je čtyřicet minut. Naše dceřiná společnost se snaží zajistit vyložení alespoň do jedné hodiny.

Pokud by se z nějakého důvodu ta doba ještě prodloužila, aktivně komunikujeme s cestujícími, nabízíme možnost sepsání protokolu a dovážky zavazadel do místa bydliště, aby nemuseli čekat. Pak je to zmíněná analýza problémů, které budeme řešit na úrovni governenské (správní – pozn. red.) společnosti.

Poslechněte si celý rozhovor z nahrávky v úvodu článku.