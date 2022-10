Psychotropní nápoj ayahuasca, za který dostal polský pár 8 let, může léčit deprese, říká vědkyně

Velkou diskuzi v Česku rozvířil případ polských manželů, kterým udělil Krajský soud v Ostravě nepodmíněné tresty 5,5 a 8,5 roku ve vězení za obchodování s psychotropním nápojem připraveným podle starého receptu peruánských šamanů. Podle vědkyně Malin Vedøy Uthaug z londýnské Imperial College má ayahuasca potenciál léčit deprese. Praha/Oslo 7:00 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle šamanů budou také pokračovat zemětřesení a sopečné erupce, protože lidé ubližují matce přírodě. | Foto: Mariana Bazo | Zdroj: Reuters

Co je psychotropní nápoj ayahuasca?

Je to psychedelický čaj z dvou různých rostlin. Ani jedna z těch rostlin sama o sobě nemá psychiadelické účinky, funguje to jen když je zkombinujete.V Amazonii má ayahuasca několik tisíc let dlouhou tradici. Používá se nejen pro purifikaci těla jako třeba na pročištění střev, ale také na spirituální očištění. Hodně lidí popisuje stavy katarze: že jim ayahuasca umožní plakat nebo křičet a dostat ze sebe zaseklé emoce jako trauma, smutek a vztek. V odborné komunitě je ayahuasca, podobně jako psilocybin (účinná látka v lysohlávkách pozn. red.), vnímaná jako látka s terapeutickým potenciálem na léčení depresí a jiných duševních obtíží.

Malin Vedøy Uthaug Pochází z Norska. Svůj doktorský titul z psychofamakologie na účinky Ayahuasky obhájila v Nizomesku na Maastrichtské univerzitě. Nyní pracuje ve výzkumném centru pro psychadelika na Londýnském Imperial College a koordinuje výzkumný tým věnující se dopadům psychadelik na Swinburnské Univerzitě v Austráli.

Co víme o terapeutických benefitech ayahuasky?

Zkoumala jsem účinky ayahusca v Kolumbii, kde se běžně používá při rituálech. Z mého výzkumu vychází, že ayahusca snižuje negativní afekt- tedy deprese a úzkosti. Zároveň víme, že to zvyšuje kapacitu na mindfullness (vědomé vnímání pozn. red.). To je důležité, protože hodně lidí s depresemi se zacyklí v negativních myšlenkách. Mindfullness s tím může pomoci. Ayahuasca má také pozitivní vliv na kreativitu, což je důležité, protože to může lidem pomoci se na problémy a těžké životní situace podívat z jiného úhlu pohledu. To může pomoci i s těmi smutnými, depresivními myšlenkami.

Také jsme zkoumali tu ceremoniální část ayahuaskových rituálů. Zajímali nás lidé, kteří se účastnili rituálů, ale nepili ayahuascový čaj. I těmto lidem bylo pak lépe a byli méně depresivní. Za mě to potvrzuje důležitost toho samotného rituálu, a proto vždy zdůrazňuji, že ayahuasca nebude mít ty stejné léčebné účinky mimo to šamanistické-rituální prostředí.

Jsou i další výzkumy o ayahuasce. Zkoumá se například vliv ayahuasky na post-traumatický syndrom u veteránů. Zdá se, že ayahuasca aktivuje receptory, které hrají roli v ukládání traumatických vzpomínek.

A jaká jsou rizika ayahuasky?

Stejně jako u jiných psychedelik, by si na ayahuasku měli dávat pozor lidé, kteří mají rodinnou historii psychotických onemocnění a lidé, kteří mají srdeční problémy. Ayahuaska může zrychlit srdeční tep. Pro zdravého člověka je bezpečná, ale v případě, že někdo má tyto zdravotní predispozice, tak by mu to mohlo uškodit. A také nevíme, jaký vliv to má na těhotenství.

A pak je tu psychologické riziko, „špatného tripu“ (negativní zážitek pozn red.) a to zvlášť v případě, že si člověk dá ayahuasku na vlastní pěst bez ceremoniálu. Jak už jsem říkala, to prostředí tam hraje obrovskou roli, stejně tak jako to, kdo celý ten zážitek provází. V Amazonii to bývají zkušení šamani. Dokážu si představit, že pokud si to někdo koupí například na internetu nebo jinak, tak to nemusí skončit dobře.

A new study has suggested that Ayahuasca; 'demonstrates great efficacy as a fast-acting, reliable antidepressant.'



The early research shows that pro-inflammatory components of the immune system are at work in ayahuasca’s antidepressant effects.https://t.co/SyFJ2xz7Wm — PSYCH (@psychglobal_) January 26, 2021

Českem rezonuje případ polského manželského páru, který dostal 5,5 a 8,5 let ve vězení za prodej tohoto nápoje. V Česku pořádali ayahuaskové obřady. Vy jste mluvila o rituálech v Amazonii, ale máte představu o tom, jak moc jsou rozšířené v Evropě?

Ano, o tomhle případě vím. ayahuasku přiváželi z Amazonie. To je velmi běžnou praxí. Tady ten pár je jen takový mikro případ, ale na západě jsou tyto rituály hodně rozšířené. Já osobně si myslím, že tento "neo-shaminismus", tedy to, že vyvezete ayahuascku z jižní Ameriky na západ a provádíte tu rituály, bere ayahuasce to kouzlo. Na druhou stranu je ta látka zase dostupnější pro lidi, kteří se do jižní ameriky nedostanou.

Ten trest, který polský pár dostal, je samozřejmě absurdní. Chápu, že je v Česku nějaká legislativa, ale terapeutický účinek této látky se zkoumá v rámci seriózních institucí jako třeba Imperial College v Londýně. Tento striktní trest odráží spíše zastaralé zákony než cokoliv jiného.

Jsou země, kde je ayahuasca legální?

Ano, Portugalsko, Peru, Mexiko, Brazílie a částečně ve Spojených Státech a Španělsku.

Jaká jsou rizika kriminalizace?

Lidé si to seženou tak jako tak. Když to bude legální, stát to bude moci danit, kontrolovat- je to stejný příběh jako u jiných látek. Vždycky vzpomínám na jeden výzkum, který poukázal na škodlivost různých látek. Alkohol hodnotí jak nejvíc škodlivý a psychedelické látky jako nejméně. V tomhle kontextu je pak kriminalizace úplně nelogická.