Bezpečnostní rada Prahy chce, aby vláda zachovala povinné respirátory v MHD. Obává se delty a cestování

Bezpečnostní rady Prahy žádá vládu, aby zachovala povinnost nošení respirátorů nebo nanoroušek v MHD. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle premiéra Premiér Andreje Babiše (ANO) v rozhovoru pro TN Live řekl, že kabinet by měl o nošení roušek místo respirátorů rozhodnout v pondělí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že zatímco v ostatních regionech epidemie koronaviru klesá, v Praze stagnuje, až mírně roste. Praha 21:56 23. června 2021

Praha také žádá vládu o neprodlenou úpravu formuláře pro cestující do Česka. Měla by se do něj uvádět přesná adresa pro pobyt v karanténě, aby pražská hygienická stanice mohla uskutečnit trasování a kontroly.

„Cestou, jak zmírnit možné riziko nákazy zůstává jednoznačně co nejširší proočkování populace, trasování, pravidelné testování a dodržování všech pravidel,“ okomentoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Rada se obává zejména nakažlivější mutace koronaviru delta a také častějšího cestování lidí během letních prázdnin.

Podle radních by laboratoře zároveň měly povinně sekvenovat pozitivní výsledky na výskyt mutací ve vzorcích z odběrových míst.

Praha rovněž žádá, aby v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) byli označeni lidé, kteří přijíždějí do České republiky z oblastí s vysokým výskytem onemocnění covid-19.

Zrychlování epidemie

Za uplynulých sedm dní připadá v hlavním městě na 100 000 obyvatel 17,2 případu covidu. V ostatních krajích Česka je tento údaj nižší než deset.

V celé zemi pak je 7,5 nakažených na 100 000 lidí v posledním týdnu.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je podle pražské radní Mileny Johnové (Praha Sobě) v metropoli na 1,34. Pokud je vyšší než jedna, znamená to, že epidemie zrychluje.

Apel na mladší ročníky

Komunitně se navíc v Praze šíří mutace delta. „V kombinaci s nízkým zájmem o očkování u mladších ročníku je zde velké riziko náhlého příchodu další vlny epidemie. Proto se obracím na všechny, abychom nepolevovali v dodržování protiepidemických opatření, a pak také na ty, kteří mohou, aby se nechali očkovat, aby pro Pražany neskončily prázdniny už na začátku července,“ uvedla Johnová.

„Za ten nárůst v Praze jsou zodpovědné zejména mladší ročníky,“ řekl ve středu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Ve skupině 16 až 19 let je incidence na 100 000 obyvatel v Praze 31,5 a v celé ČR 12,9, u starší skupiny 20 až 29 let je to v Praze 59,9 a v celé zemi 15,6.

„Je to trochu déjà vu. Takhle přesně se ta Praha chovala i minulé léto,“ řekl Dušek. „Každý má hned prvoplánovou interpretaci, že v Praze se otevřelo velké množství barů a nakazí se tam lidé. Možná je to pravda, ale potvrdit to v tuto chvíli nemohu,“ dodal.

Loni byla Praha několikrát nejhorším regionem, odborníci ale upozorňovali, že hlavní města všude na světě mají i při poklesu víc případů než jiné oblasti.