Léto bez roušek? Záleží na tom, jak poroste proočkovanost, říká epidemiolog Chlíbek

V Česku už zdravotníci vyočkovali zhruba pět milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19. Jaká protiepidemická opatření a povinnosti se očkovaných týkají? Odpovědi nabízí v otázkách a odpovědích Koronafokus Českého rozhlasu Plus s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem. Praha 18:10 30. května 2021

Mají očkovaní nějakou výjimku z platných opatření?



Ano, už se jich netýká povinné testování v zaměstnání, ale jinak musí dál dodržovat platná pravidla. Třeba zakrývání nosu a úst ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách budov.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová potvrdila, že zatím se žádné další výjimky ani neplánují. Všechna platná pravidla najdete na vládním portálu covid.gov.cz.

Mohou plně naočkovaní lidé covid šířit?



To je otázka, na kterou vědci ještě nemají definitivní odpověď. Imunologové mají za to, že vakcíny, které chrání proti covidu-19, zároveň omezují případné šíření viru. Úplně vyloučit nákazu ale nejde, a to i s ohledem na případné nové mutace.

Že je ale riziko malé, potvrzuje epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Riziko, že by plně očkovaný jedinec nákazu skrytě šířil v populaci, je do jisté míry a teoreticky sice možné, ale v praxi zcela minimální. A pokud by očkování nechránilo před dalším přenosem, tak by v populaci nedocházelo k poklesům nákazy,“ říká Chlíbek.

S vakcínou bez roušky?

Například americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zbavilo očkované už od 13. května povinnosti nosit roušku nebo respirátor. Poukázalo přitom na vysokou účinnost vakcín, relativně vysoký počet naočkovaných Američanů a přibývající důkazy o omezeném přenosu nemoci u očkovaných.

Jak si ale všímá vědecký server Nature, řada obchodů a služeb roušky nadále vyžaduje pro všechny. Podle průzkumu amerického serveru Vox, většina vakcinovaných Američanů roušku nebo respirátor dál nosí.

V praxi je ale potíž v tom, že na první pohled nelze rozpoznat, kdo očkovaný je.

„Plně očkovaný jedinec by teoreticky mohl sundat respirátor. Na druhou stranu si ale nedovedu představit, jak bychom rozlišovali kdo je a není očkovaný. Jak by se to kontrolovalo a poznávalo? Proto nezbývá nic jiného než počkat, dokud nebude očkovaných dostatečné množství, a roušky budou moct sundat všichni,“ shrnuje Chlíbek.

Kdy bude v republice naočkovaný dostatečný počet lidí?

Snad už během léta. Záleží to na rychlosti vakcinace. V tuto chvíli pak zejména na tom, jak k vakcinaci přistoupí mladší věkové kategorie.

„Pokud se nechají očkovat a proočkovanost bude stále stoupat, tak bychom mohli požadované proočkovanosti dosáhnout v letních měsících. Bude to ale záležet na tom, jak se zejména mladší lidé postaví k vakcinaci,“ podotýká předseda České vakcinologické společnosti.

Rubriku Koronafokus vysíláme od pondělí do pátku v 9:15.