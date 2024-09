Kdyby to bylo na plakáty, tak jsem prohrál 10 ku 90. Vyhrává odvedená práce, myslí si senátor Lochman

Ve volebním obvodu Mladá Boleslav ve středních Čechách vyhrál druhé kolo senátních voleb Ondřej Lochman (STAN). Svého protikandidáta Igora Karena (ANO) porazil se ziskem 61 procenta hlasů. „Na celonárodní úrovni to někdy možná může vyhrát plakát nebo nějaké video, ale tady to prostě vyhrává jedině to, že vás lidé poznají a dokážou ocenit, že pro ně něco děláte,“ říká Lochman ve speciálním vysílání Radiožurnálu. Mladá Boleslav 17:17 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený senátor Ondřej Lochman (STAN) | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Jak si tu poměrně jasnou výhru vysvětlujete?

Myslím, že to vysvětlení je jednoduché. V tomhle regionu jsem se narodil, studoval, současně jako zastupitel jsem tady navštívil více než 100 obcí, se kterými jsem stále spolupracoval na jednotlivých problémech, které měli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhodně jsem neměl na růžích ustláno. Plakáty to dneska nevyhrávají, říká zvolený senátor Ondřej Lochman (STAN)

Možná nebylo víkendu za poslední tři roky, kdy bych se nepohyboval na nějakých akcích. Pracoval jsem i s hasiči. Když v regionu jste a pracujete, tak to lidé ocení.

Mám z toho velkou radost, protože kdyby to bylo na plakáty a na billboardy, tak jsem prohrál 10 ku 90 procentům. Zatímco když je to na spolupráci s lidmi v lokalitě, v obvodu, tak to dopadlo téměř 62 procent ku zbytku.

Když zmiňujete plakáty a billboardy, řekl byste, že to byla tvrdá kampaň?

Rozhodně jsem ve druhém kole neměl úplně na růžích ustláno. Motoristé podpořili pana Karena, který kandoval za ANO. To, co jsem si o sobě přečetl – jednou mě spojovali s NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana – pozn. red.), příště s komunisty. Vlastně jsem nevěděl, co úplně říkají.

Musím říct, že to mě opravdu zarmoutilo, a současně se obávám, že Motoristé parazitují na obyčejných lidech, kteří pracují v Mladé Boleslavi a chtějí vyrábět auta, na která jsou hrdí, a mezi tím se jim snaží říct něco jiného.

Všichni naši kandidáti ve druhém kole uspěli a Starostové budou díky tomu dál druhým nejsilnějším hlasem v horní komoře Parlamentu. To je skvělá zpráva a já všem kandidátům a kandidátkám, jejich týmům a samozřejmě voličům děkuju.



Pro Starosty to znamená posílení už ve třetích… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 28, 2024

To nebylo příjemné, ale jinak si myslím, že plakáty to dneska nevyhrávají. Když jste v obvodu, kde jste schopní v těch 136 obcích být s těmi lidmi v kontaktu, tak to prostě vyhrává odvedená práce a z toho mám radost.

Na celonárodní úrovni to někdy možná může vyhrát plakát nebo nějaké video, ale tady to prostě vyhrává jedině to, že vás lidé poznají a dokážou ocenit, že pro ně něco děláte. To je podle mě odpověď na to, jak dělat politiku pořádně.

Klíčové stavby

Na co se budete prioritně soustředit v Senátu?

Pro mě to jsou tři hlavní priority. Máme tady na Mladoboleslavsku a Turnovsku stavby, které jsou klíčové. Na Turnovsku je to například silnice na Jičín, kde se musíme bavit o tom, aby byla dobře zasazena do Českého ráje, aby to Český ráj nezničilo.

Vím, že jako senátor to nemůžete říkat, že máte omezené možnosti. Ale když je senátor opravdu aktivní a pracuje s lidmi, je moderátorem v regionu a je hlasem v Praze, tak toho může hodně změnit.

3:11 Značky u nás nehrály takovou roli, lidé volili hlavně osobnosti, říká Červíček, který obhájil post senátora Číst článek

Podobné je to na Boleslavsku, kde potřebujeme dotáhnout dopravní stavby. Přece jenom se v Mladé Boleslavi vyrábějí auta, takže kolony jsou tady opravdu častá záležitost a obchvaty to mohou vyřešit.

Poslední věc je porodnice pro Mladou Boleslav, kterou nám tady slibují už třicet let. Zažil jsem si to, když moje paní nechtěla rodit v tom domě, protože prostě není vybavený tak, jak bychom si představovali. Myslím si, že to je věc, která se musí změnit.

Jinak je to několik témat, především co se týká automobilového průmyslu. Máme prostě obavy z hlediska toho, co se dneska děje v automobilovém průmyslu. Musíme pracovat tak, abychom tady za dvacet let vyráběli auta, na které lidé budou hrdí, budou dostupná a lidé budou mít jistotu práce.

DĚKUJEME! Ve druhém kole senátních voleb uspělo všech šest našich kandidátů. Mandát obhájili Hana Žáková na Třebíčsku a @jiridrahos1 na Praze 4. Našimi novými senátory budou @ondrejlochman na Mladoboleslavsku, @BartaArcheolog na Praze 2 a 3, Miroslav Kroc na Rokycansku a Lena… pic.twitter.com/pxrONfeMqb — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) September 28, 2024