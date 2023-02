Zájem o částečné úvazky máme, ale podmínky musí být jednodušší, žádají zástupci firem

Od února platí novela zákona o sociálním pojištění, díky které zaměstnavatelé odvádějí o pět procent nižší odvody za zaměstnance s částečným úvazkem. „Toto zvýhodnění není pro firmy dostatečně motivující pro vysokou administrativní zátěž,“ říká ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová v Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Poradce ministra práce a sociálních věcí Ondřej Strava považuje přijetí opatření za úspěch. PRO A PROTI Praha 15:11 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatelé si chtějí uchovat své zaměstnance, protože do nich investovali, připomíná Svobodová | Zdroj: Profimedia

„Novela dává zaměstnavatelům výraznou výhodu, aby zřizovali zkrácené úvazky. Její fungování ale budeme hodnotit a jsme samozřejmě připraveni parametry upravovat,“ dodává poradce ministra práce a sociálních věcí Strava.

U malých a středních podniků bude využití minimální, předpovídá generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová.

„Třeba zaměstnanci do 21 let a od 55 let výše jsou často tak malá skupina, že jen náklady na přeprogramování účetních softwarů se nevrátí na uspořených prostředcích. Uvítali bychom rozšíření na všechny zaměstnance,“ říká.

Poradce opakuje, že po roce či dvou platnosti opatření budou jeho dopady vyhodnoceny a může být upraveno. „Pokud se to ukáže jako užitečné, rozšíříme ho i na ostatní skupiny zaměstnanců,“ vysvětluje.

Ředitelka doplňuje, že firma často ani nezná řadu informací, které jsou v současném návrhu potřeba.

„A pokud má osoba zkrácený úvazek u více firem, uplatní slevu ta, která se přihlásí jako první, takže jde vlastně o závod účetních. Také programátoři mají zamotanou hlavu, protože nevědí, odkud potřebná data tahat,“ popisuje Svobodová.

Administrativní zátěž?

Strava ale považuje administrativní zátěž spojenou s agendou částečných úvazků za přijatelnou.

„Souhlasím, že je problematické dokládání některých potřebných skutečností. Ale na začátku jsme se snažili opatření vyzkoušet na užším vzorku i kvůli rozpočtovým výdajům, abychom si pak mohli vyhodnotit, jestli se tato investice státu také vrací,“ říká Strava.

Podnikatelé si chtějí uchovat své zaměstnance, protože do nich investovali, připomíná Svobodová.

„Ale poloviční úvazek vás nestojí polovinu nákladů, ale 75 až 100 procent navíc. Také administrativa a povinnosti zaměstnavatele jsou neúměrné součtu jednoho úvazku tvořeného dvěma částečnými. Tedy zájem firem o částečné úvazky je, ale podmínky musí být jednodušší,“ dodává Svobodová.

Budoucí kompromis

Od února tedy zaměstnavatelé čerpají slevu pět procent na sociální pojištění u zaměstnanců se zkráceným úvazkem.

„Dostatečné pro krytí nákladů firmám to není, ale je to nějaký politický kompromis a především je to startovací bod, se kterým se bude moci dát do budoucna pracovat,“ ujišťuje náměstek.

„Nám těch pět procent nevadí, ale opakuji, že bychom uvítali, aby ta sleva byla na všechny zkrácené úvazky,“ shrnuje Eva Svobodová.

„Podpora částečných úvazků je jen jeden z prvků, který je potřeba změnit, abychom na trhu práce udrželi či na něj dostali zranitelné skupiny jako rodiče vracející se do práce nebo lidi nad 55 let věku,“ naznačuje další nezbytné změny Ondřej Strava.

