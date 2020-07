Přihlášku na gymnázium si podal každý pátý žák 9. třídy. Podle Cermatu jich nejvíc bylo v Praze

Test na koronavirus je obrovská komplikace. Na Kypr se nyní chystá několik stovek Čechů, varuje Papež

Pokud by tento stav trval několik týdnů, zasáhlo by to několik tisíc lidí, a navíc by to podle něj totálně zbouralo důvěru v tuto destinaci, uvedl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.