Česko podle ministerstva splnilo závazek na obranné výdaje. Loni na ně mělo vydat 2,09 procenta HDP

Česko podle ministerstva obrany v roce 2024 splnilo závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu. Za loňský rok se podle úřadu podařilo vyčerpat na obranu 166,8 miliardy korun, což je podle predikce z listopadu 2,09 procenta HDP. Ministerstvo to v pondělí uvedlo v tiskové zprávě. Na obranné výdaje, do kterých se započítává rozpočet ministerstva obrany, ale i položky z jiných resortů, bylo podle něj loni vyčleněno celkem 177,1 miliardy korun. Praha 16:23 6. ledna 2025

Samotné ministerstvo obrany loni hospodařilo se 164,3 miliardy korun, utratilo 159 miliard korun, což je podle úřadu 1,99 procenta HDP podle makroekonomické predikce z listopadu 2024.

„Nedočerpáno zůstalo 5,3 miliardy korun. Z toho zůstávají čtyři miliardy korun ve fondu na financování strategických projektů v dalších letech v souladu se zákonem o financování obrany,“ uvedl úřad. Zbylé 1,3 miliardy korun se převedou do rozpočtu ministerstva obrany na letošní rok.

Za nevyčerpané peníze čelí ministerstvo obrany dlouhodobě kritice. Například z předloňského do loňského rozpočtu převedlo 1,1 miliardy korun, které nevyčerpalo. Dalších 7,77 miliardy korun z rozpočtu na roku 2023 úřad vyčlenil na financování strategických projektů v dalších letech.

Konečné posouzení čerpání obranných výdajů a jejich uznání má v kompetenci Severoatlantická aliance, výsledek by měl být známý ve druhém čtvrtletí letošního roku. „A to jak co do nominální výše výdajů, tak ve vazbě na aktuální údaje o výši HDP pro rok 2024. Podíl se tedy může ještě změnit,“ podotkl úřad.

Ministerstvo obrany loni pokračovalo ve velkých armádních nákupech, uzavřelo například smlouvy na pořízení 14 tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH či dvou transportních letounů Embraer C-390 za 11,3 miliardy korun bez DPH.

Do obranných výdajů se kromě rozpočtu ministerstva obrany počítají i některé položky z jiných kapitol. Za loňský rok činily obranné výdaje dalších institucí 12,8 miliardy korun, z nich úřady nevyčerpaly pět miliard.