ONLINE: Do Česka dorazí první dávky vakcíny proti koronaviru. Očkování začne hned v neděli

Během soboty Česko obdrží první dodávky vakcíny proti novému typu koronaviru. Dovezena bude do Fakultní nemocnice Motol, odkud se bude distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Hned následující den, tedy v neděli 27. prosince, by mělo začít očkování. Mezi prvními dostane vakcínu premiér Andrej Babiš (ANO).

Praha 6:15 26. prosince 2020