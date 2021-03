Prezident chce, aby premiér odvolal ministry Blatného a Petříčka. Vadí mu i šéfka ústavu pro kontrolu léčiv

Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Aktualizováno Praha 11:45 10. 3. 2021 (Aktualizováno: 12:26 10. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman žádá po premiérovi odvolání dvou ministrů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). S Babišem by se měl Zeman setkat 22. března v Lánech, sdělil prezidentův mluvčí. Návrh na odvolání ministrů předkládá premiér Zemanovi, šéf ústavu pro kontrolu léčiv podléhá ministru zdravotnictví.

ONLINE: Epidemie koronaviru v Česku dál ustupuje. Nových případů je méně, reprodukční číslo opět kleslo Číst článek

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.

Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru ve středu Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat.

Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

„Proto oni (ministr Blatný a šéfka lékového ústavu Irena Storová), a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí. “ Miloš Zeman (prezident republiky)

Zeman poukázal na zájem Itálie a Slovenska o ruskou vakcínu. „Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou, nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé,“ řekl Zeman. Blatný se Storovou podle něj nesou za tato úmrtí plnou odpovědnost.

Zeman ve středu také řekl, že Česko dostalo nabídku, aby se ve spolupráci s Německem a Ruskem podílelo na produkci Sputniku, který by se vyráběl v jedné z německých spolkových zemí.

Onderka: V ČSSD roste nervozita, ale odchod z vlády je nezodpovědný. Nevyhneme se odpovědnosti Číst článek

„V České republice platí dělba moci a tím, kdo navrhuje jmenování a odvolání ministrů je předseda vlády. Je to věc pana premiéra,“ komentoval výroky prezidenta Jan Hamáček (ČSSD). „Názor pana prezidenta je relevantní v rámci této diskuse, ale personální změny v kabinetu navrhuje předseda vlády,“ podotkl.

Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. „Myslím, že předseda (ČSSD Jan) Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy,“ poznamenal Zeman. Odvolání Petříčka považuje za reálné.