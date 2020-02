Šéf státních hmotných rezerv: Stát schraňuje zásoby jídla na 1,3 dne, rozdělovaly by se v nouzi

Státní rezervy nesplňují požadovanou zásobu jídla na tři dny, mají ho na 1,3 dne. Informoval o tom předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Potraviny, kterými stát disponuje, by se mohly k potřebným přerozdělit, pokud by vláda vyhlásila stav nouze. Mohla by například podle zákona nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, hejtmani by pak koordinovali nouzové zásobování potravinami.

