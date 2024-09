Chtělo by to méně emocí, říká o pirátech Jurečka. Vláda ztratila zbytky důvěryhodnosti, tvrdí Havlíček

Pirátská strana zkritizovala odvolání svého předsedy Ivana Bartoše z vlády na úterní tiskové konferenci a označila tento krok za „začátek vládnutí ANO a ODS“. „Pirátské nesmysly o možném spojení ODS a ANO jsou absolutní blábol,“ reagoval poslanec za ANO Robert Králíček. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) Pirátskou stranu vyzval, aby zvážila možnost dál se podílet na práci vládní koalice. Praha 17:52 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek, Ivan Bartoš a Olga Richterová před tiskovou konferencí Pirátské strany | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Odvolání Bartoše z vlády oznámil premiér v úterý dopoledne, zdůvodnil ho nezvládnutou digitalizací stavebního řízení. „Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní dotazy, kdy bude fungovat,“ napsal na síti X Fiala chvíli před tím, než vedení pirátské strany vystoupilo na tiskové konferenci.

To, že si Petr Fiala dnes přečetl pirátské požadavky, potvrdil je a následně se rozmyslel, značí mnoho věcí pro stav ODS uvnitř. Pro Piráty to znamená jediné: zde již politiku pro lidi neprosadíme.

Po tomto podrazu jsem si jistá, že musíme odejít z vlády. — Markétka Gregorová (@MarketkaG) September 24, 2024

„To, že si Petr Fiala dnes (v úterý) přečetl pirátské požadavky, potvrdil je a následně se rozmyslel, značí mnoho věcí pro stav ODS uvnitř. Pro Piráty to znamená jediné: zde již politiku pro lidi neprosadíme. Po tomto podrazu jsem si jistá, že musíme odejít z vlády,“ uvedla Markéta Gregorová, místopředsedkyně Pirátské strany.

Podraz od premiéra, říká Bartoš o svém odvolání. ‚ODS nás vykopla z vlády, nepřistoupíme na šaškárny‘ Číst článek

Podobně se přímo na tiskové konferenci vyjadřoval i ministr pro legislativu Michal Šalomoun, podle kterého vláda ve stávajícím formátu končí. Pirátský hejtman Plzeňského kraje později pro Českou televizi uvedl, že pokud Piráti odejdou z vlády, mělo by s nimi odejít i hnutí STAN, s nímž Piráti do kabinetu vstupovali.

„Podle mého názoru bychom jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší mě, že Piráti zvažují odchod z vlády. Ztotožňuju se spíš s tím, co ještě dnes (v úterý) ráno říkali oni sami, že voliči chtějí řešení důležitých problémů,“ uvedl Rakušan pro ČTK.

„Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává. My, Starostové, máme v úmyslu dál prosazovat to, co jsme voličům slíbili a co od nás očekávají,“ dodal.

‚Abslutní blábol‘

Piráti celý krok premiéra Fialy označili za předzvěst vzniku koalice hnutí ANO a Občasnké demokratické strany, což popřel například poslanec za ANO Robert Králíček: „Pirátské nesmysly o možném spojení ODS a ANO jsou absolutní blábol. Jejich tisková konference plná jedovatých výroků byla přehlídkou uražených desetiletých dětí, které nejsou schopny pochopit, že premiérovi došla trpělivost s jejich neschopností.“

Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka (ANO) se jedná o „rozklad pětikoalice v přímém přenosu“. „Není pochyb, že měl Ivan Bartoš dávno skončit, ale způsob, jakým tak nastalo, vypovídá o stylu řízení země vše. Vláda a její předseda Petr Fiala by měli ukončit to trápení a složit zbraně, ztratili poslední zbytky důvěryhodnosti,“ uvedl na síti X.

Sledujeme rozklad pětikoalice v přímém přenosu. Není pochyb, že měl @PiratIvanBartos dávno skončit, ale způsob, jakým tak nastalo, vypovídá o stylu řízení země vše. Vláda a její předseda @P_Fiala by měli ukončit to trápení a složit zbraně, ztratili poslední zbytky důvěryhodnosti. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 24, 2024

„Piráti po skončení ve vládě na rovinu přiznali, že ODS je loutková strana oligarchů, se kterou dosud ve vládě spolupracovali. Měli dobře placená místa ministrů, náměstků a poradců. Piráti celou dobu mlčeli a vládu ODS kryli. Jenže proti oligarchizaci státu a klientelismu se musí bojovat stále, ne jen tehdy, když se to hodí,“ kritizoval předseda strany SOCDEM Michal Šmarda.

Za Piráty se naopak postavila europoslankyně za STAN Danuše Nerudová, která kritizovala především způsob, jakým byl Bartoš odvolán: „Voliči věřili v hodnotovou politiku, v ní se ale ministr neodvolává telefonem a vzkazy se neposílají přes média. Jediným vítězem této přestřelky je bohužel (předseda hnutí ANO) Andrej Babiš.“

„Nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, premiér dnes (v úterý) oznámil své rozhodnutí a požádal o novou nominaci na pozici ministerstvo pro místní rozvoj. Chtělo by to méně emocí a hledat racionální řešení pro fungování této země. Říci taková silná a nepravdivá tvrzení na tiskovce mi přišlo zbytečné,“ oponoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, premiér dnes oznámil své rozhodnutí a požádal o novou nominaci na pozici MMR.

Chtělo by to méně emocí a hledat racionální řešení pro fungování této země.

Říci taková silná a nepravdivá tvrzení na tiskovce mi přišlo zbytečné. — Marian Jurečka (@MJureka) September 24, 2024

Současná vláda, která se ujala moci v prosinci 2021, zažila dosud osm personálních změn. Největší pozornost dosud vzbudila demise Petra Gazdíka (STAN), který odešel kvůli kontaktům na obviněného podnikatele Michala Redla v kauze Dozimetr.

‚Konspirační teorie‘

Tiskové konferenci Fialy, na které oznámil odvolání Bartoše, předcházela podle vedení Pirátské strany schůzka premiéra s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a dalšími, kteří na odvolání Bartoše vyvíjeli tlak. Podle Fialy ale k takové schůzce nikdy nedošlo.

‚Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává,‘ říká Rakušan. Piráti by podle něj měli zůstat ve vládě Číst článek

„Rozhodl jsem se sám, poslední kapkou pro mě bylo setkáni s Ivanem Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. Mrzí mě, že takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly,“ tvrdí premiér.

Jeho slova na síti X potvrdil také ministr Stanjura: „Měl jsem dnes (v úterý) několik schůzek, ale žádnou s kýmkoliv z ODS na téma odvolání Ivana Bartoše. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout.“

„Bohužel, tisková konference Pirátů ukázala, že si vedení strany vůbec neuvědomuje hloubku problému, které způsobila nezvládnutá digitalizace stavebního řízení. Konspirační teorie o tlacích na premiéra jsou naprostý nesmysl,“ řekl Kupka a doplnil, že Piráti mají stále možnosti „racionálně zvážit situaci a dál se podílet na práci vládní koalice“.

Proti nařčením @PiratskaStrana se musím ohradit - argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Měl jsem dnes několik schůzek, ale žádnou s kýmkoliv z @ODScz na téma odvolání @PiratIvanBartos. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout... — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) September 24, 2024