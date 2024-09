Pro Piráty bude rok před sněmovními volbami těžké vyprofilovat se jako opozice, popisuje politolog

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že má v plánu odvolat vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). „Odvolání mi kvůli ‚nevýsledkům‘ Ivana Bartoše na ministerstvu přijde celkem přirozené,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál politolog Lukáš Jelínek. Nahrát tomu podle něj mohla i oslabená Bartošova pozice uvnitř Pirátské strany nebo tlak Fialových spolustraníků z regionů. Rozhovor Praha 15:15 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (vlevo) a Ivan Bartoš spolu vystoupili letos na tiskové konferenci k podpoře bydlení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V koaliční smlouvě současné vlády je psáno, že ministři za jednotlivé strany jsou odvoláváni po konzultaci s předsedou příslušné koaliční strany. Vypadá to, že premiér Fiala odvolal šéfa Pirátů Bartoše, aniž by mu to řekl…

Věřil bych tomu, že premiér Fiala tento krok pečlivě zvažoval. Jako předseda vlády, který navrhuje ministry prezidentovi a má právo navrhnout i jejich odvolání, tak jen tuto kompetenci využil. Ať už stojí v koaliční smlouvě cokoliv.

Tuto věc podle mě s Ivanem Bartošem probral, možná po něm dokonce chtěl, aby odstoupil sám. Nakonec ho tedy z vlády odvolává.

Dává tento krok ze strany premiéra politickou logiku?

Přijde mi to celkem přirozené jak vzhledem k „nevýsledkům“ Ivana Bartoše na ministerstvu pro místní rozvoj, tak i kvůli tomu, že ztrácí podporu i ve své vlastní Pirátské straně.

Navíc předpokládám, že na premiéra hodně tlačili i jeho spolustraníci z regionů, kteří můžou mít pocit, že vládní politika a obzvlášť fungování ministerstva pro místní rozvoj se mohly podepsat na špatném výsledku ODS a koalice Spolu v krajských volbách.

Je teď nejpravděpodobnějším budoucím scénářem, že se Piráti rozhodnou odejít z vlády?

Další setrvání Pirátů ve vládě je velká otázka, protože kdyby to nebylo všechno zaranžované takto, jako že premiér odvolává pirátského předsedu a ministra, tak by ještě v Pirátské straně mohlo převážit křídlo, které souhlasí s vládní účastí.

Někteří Piráti už se vyjadřují v tom smyslu, že pokud by ve vládě měli zůstat poté, co jim z ní premiér odvolal předsedu, bylo by to ponížení…

Je pravda, že vyprofilovat se jako opozice za poslední rok před sněmovními volbami bude zaprvé hodně těžké a za druhé to na spoustu voličů nebude působit možná úplně upřímně.

Je ale pravda, že tento premiérův krok může vzedmout odpor nebo ostrou reakci uvnitř Pirátské strany. Klidně se tedy může stát, že z vlády odejdou. A svým způsobem by se tím alespoň vyřešil jejich problém koho nominovat za Ivana Bartoše na resort místního rozvoje. Bartoš sám totiž ještě v posledních dnech tvrdil, že není nikdo, kdo by dokázal digitalizaci zvládnout lépe. Takže pokud je to pirátský názor, tak kdyby se vzdávali ministerstva, působilo by to jako přiznání porážky.

Nevím, jestli by o to ministerstvo stál někdo z koaličních partnerů, jen tak sám o sobě. Takže si myslím, že v tuto chvíli to může být pro Piráty při jejich personální nouzi i jakési vysvobození.