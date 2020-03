Co je chytrá karanténa? Mohla by nahradit plošná opatření a pomoci rychle zvládnout epidemii

V pondělí 30. března spustila vláda testování systému chytré karantény na Jižní Moravě. Po Velikonocích ji plánuje spustit na celém území Česka. Podle slov šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymulu jde o model, který má vést k rychlému zvládnutí epidemie a šíření nákazy v rámci populace. Pokud bude test úspěšný, mohla by chytrá karanténa nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku. Praha 20:02 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chytrá karanténa by měla pomoci rychle zvládnout epidemii a šíření nového typu koronaviru. | Foto: Anna Shvets | Zdroj: Pexels

Projekt chytrá karanténa by měl vést k postupnému snižování plošných opatření, které vláda kvůli šíření koronaviru přijala. Složen je ze série provázaných opatření, jejichž cílem bude co nejdříve identifikovat kontakty nakaženého, izolovat je a pokud možno otestovat na koronavirus.

K vyhledání a izolaci lidí nakažených novým koronavirem poslouží hygienikům údaje od mobilních operátorů a bank. Do akce se zapojí také armáda. Vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Zmapování pohybu

Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží technikům k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal během posledních pěti dnů. Mapa by měla infikovanému člověku pomoci rozpomenout se.

Pokud nakažený nebude sohlasit s poskytnutím údajů od operátora a banky, bude s ním hygienik vést rozhovor, během kterého se ho rovněž bude snažit zjistit, kde všude se pohyboval a s jakými dalšími lidmi se potkal. Potenciálně nakažení by měli být následně co nejrychleji izolováni a testováni.

Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. „Budou označeni za takzvané žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým," vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Pokud lidé mají auto, mohou na odběr přijet sami. V případě pozitivního výsledku testu bude infikovanému nařízena běžná karanténa. Negativně testovaní lidé se budou moci vrátit k běžnému životu.

„Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů,“ uvedl Prymula na webu vlády.

Tým COVID-19

Kvůli koordinaci opatření proti epidemii koronaviru chce vláda zřídit Centrální řídící tým COVID-19. Fungovat bude jako dočasný poradní orgán vlády. Na starosti bude mít i takzvanou chytrou karanténu. Předsedu určí premiér Adrej Babiš (ANO) a vybraní ministři. Babiš již dříve řekl, že koordinaci opatření kolem koronaviru bude mít na starosti současný předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula, projektu chytré karantény velí generál Petr Procházka.

Koordinovat všechna opatření dostane za úkol Centrální řídící tým COVID-19. Organizační zázemí týmu vytvoří armáda a jeho cílem bude koordinovat činnost ministerstev zdravotnictví, vnitra a obrany s kraji a IT firmami sdruženými pod názvem Covid19cz.

Tým bude mít za úkol také připravovat analýzy dalšího vývoje nebo vyhodnocovat přijatá opatření, měl by ale také připravovat mediální výstupy, analyzovat média, sledovat nálady obyvatelstva nebo monitorovat dezinformační kampaně a zprávy. Pracovat v něm budou asi tři desítky lidí. Předsedu vybere Babiš společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), ministrem obrany Lubomírem Metnarem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba za ANO).

Babiš řekl pondělním Lidovým novinám, že projektu chytré karantény velí generál Petr Procházka, předpokládá ale, že ho bude zastřešovat jako zmocněnec vlády Prymula. Armáda na projekt vyčlení 253 vojáky a 82 kusů techniky. Sestaví celkem 33 odběrové týmy, které budou vyjíždět k potenciálně nakaženým a odebírat jejich vzorky. Posílí tak krajské hygienické stanice. Vojáci a hasiči budou zároveň dezinfikovat místa, kde se nakažený pohyboval.

Premiér také řekl, že již funguje centrální štáb, který se setkává v kasárnách na Ruzyni.