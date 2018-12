Cizinci dluží nemocnicím v Česku desítky milionů. Řešení ministerstva je podle kritiků nedostatečné

Téměř 120 tisíc cizinců loni využilo lékařskou péči v Česku. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Náklady se vyšplhaly na necelou miliardu korun, z toho asi 30 milionů pacienti nemocnicím dluží. Problém s nezaplacenou zdravotní péčí je v Česku dlouhodobý. Ministerstvo zdravotnictví to chce zlepšit novým zákonem o zdravotním pojištění cizinců. Podle kritiků se tím ale situace nevyřeší. Praha 19:57 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři olomoucké fakultní nemocnice používají zatím jako jediný v Česku nový unikátní implantát | Foto: Dalibor Peřina | Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

Zákon míří na cizince, kteří v Česku žijí dlouhodobě, pracují a platí si komerční zdravotní pojištění. To by se nově mělo rozsahem hodně přiblížit tomu veřejnému.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cizinci dluží českým nemocnicím desítky milionů. Řešení ministerstva je podle kritiků nedostatečné. Téma pro Janettu Roubkovou

„Měl by stanovit, co nelze vyloučit z pojištění, to znamená výjimky, které si doteď pojišťovny stanoví samy. Většinou si stanovovaly takové, které jsou pro ně finančně nevýhodné. Ta šíře by byla větší, pravidla by byla přísnější a zároveň by nedocházelo k dluhům, protože by bylo mnohem větší pokrytí,“ přibližuje pro Radiožurnál náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová.

Jenže třeba podle ředitele Kanceláře zdravotního pojištění Ladislava Švece je takový zákon zbytečný, protože nepokrývá ten hlavní problém.

„Nedobytné pohledávky za ošetření nebo léčení člověka na našem území budou vznikat vždycky. Netýká se to totiž pouze těch lidí krytých tím komplexním komerčním pojištěním, o které jde v té novele zákona, to znamená typicky podnikatelů z mimoevropských zemí a členů jejich rodin, ale týká se to i lidí, kteří zde pobývají nelegálně, přechodně, ne na vízum k dlouhodobému pobytu, a jsou špatně pojištění nebo vůbec,“ vysvětluje Švec.

Deset procent nezaplatí

Cizinci, kteří v Česku žijí a poctivě platí za komerční pojištění kolem 20 tisíc ročně, navíc českou zdravotní péči využívají jen omezeně. Nevědí totiž přesně, co všechno jim pojistka kryje, a chtějí se vyhnout dalšímu placení.

Lékaři si stěžují, že jim pojišťovny dluží miliardy. Chtějí také více hlídat vzdělání doktorů ze zahraničí Číst článek

„Kolikrát tu zdravotní péči nevyužívají včas a jejich problémy se prohlubují. Mají obavu, aby to jejich pojištění pokrývalo výlohy,“ říká ředitel neziskové organizace Centrum pro integraci cizinců Lukáš Wimmer.

„Třicet procent zdravotní péče, kterou využívají cizinci, kteří si hradí komerční pojištění, je hrazeno právě z pojistného. Dalších šedesát procent hradí hotově, a pak tam zbývá deset procent, kteří nezaplatí a zůstává dluh u poskytovatelů péče,“ doplňuje.

Platí to hlavně u nemocnic. Peníze pak složitě vymáhají nebo dluhům předcházejí tím, že od pacientů z ciziny chtějí předem zálohu.

„Máte pojištěné rodiče, kterým se narodí dítě, to jsou automaticky milionové náklady. A není dodnes vyřešeno, kdo to zaplatí. Už při příjmu se snažíme odhadnout náklady a snažíme se z nich dostat, pokud mají platební kartu nebo hotovost, docela velkou zálohu,“ popisuje člen výboru Asociace nemocnic a ředitel pražské motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Jedna nemocnice, dluhy 40 milionů

Přesto jen nemocnice v Motole dlouhodobě eviduje nezaplacenou péči ve výši 40 milionů korun. Podle Wimmera by situaci pomohlo, kdyby cizinci mohli vstupovat do českého veřejného zdravotního pojištění.

„Celý systém veřejného zdravotního pojištění by tím získal mnohem více prostředků z takhle odváděného pojištění a pro cizince samotné by se tím zlepšila dostupnost zdravotní péče,“ podotýká Wimmer.

Nemocnicím loni rostly náklady i výnosy, čtvrtina jich skončila ve ztrátě Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví to ale odmítá s tím, že by mohlo docházet ke zneužívání zdravotní péče. Nemocnice s resortem souhlasí. Naopak podle Švece to není úplně špatný nápad, musely by se ale upravit podmínky.

„Mohli bychom vytvořit novou skupinu pojištěných osob se zvláštními pravidly fungování, kde by třeba byla určitá čekací doba, po kterou by měl člověk nárok jen na neodkladnou péči. Nebo bychom mohli nastavit takový systém, ve kterém by musel uhradit zálohově určitou část nákladů na zdravotní pojištění dopředu. A kombinací těchto dvou opatření bychom výrazně eliminovali lidi, kteří by se hlásili do českého veřejného systému jen proto, že poskytuje něco, co jinde nemohou získat,“ popisuje pro Radiožurnál Švec.

A dodává, že už teď mají na péči v Česku zdarma nárok lidé z 35 evropských zemí. „Nezaznamenali jsme, že by jejich účast nějakým způsobem ohrozila jeho fungování, byť jde často o lidi z výrazně chudších zemí. Nechci ale říct, že ke zneužívání nedochází, k tomu dochází i teď a bude k němu opět docházet vždy, ať právní předpisy nastavíme jakkoli,“ uzavírá.

Jen letos už cizinci za péči v Česku zaplatili miliardu a 400 milionů korun. Zákon je teď v připomínkovém řízení a vláda by ho mohla projednat do konce roku. Komerční pojišťovny se k němu zatím nechtějí vyjadřovat.