Když se mě Hamáček zeptá na můj názor, řeknu mu, že bych se na to vykašlal, říká Šmarda o koalici

Místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda se po tříměsíčních tahanicích nakonec vzdal své kandidatury na post ministra kultury. „Nikdy jsem nepředpokládal, že si budeme s premiérem vzájemně lichotit nebo se plácat po zádech. Ale že takto vadí kritika…, že oznámí, že on se mnou v jedné vládě nebude, to jsem z jeho strany považoval za signál, že mou nominaci stahuje," okomentoval situaci v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 16:27 22. srpna 2019

Michal Šmarda v Interview Plus prozradil, že vůbec netušil, že s ním bude mít prezident Miloš Zeman takový problém.

„To, že narazím u prezidenta, jsem netušil. Od začátku mi přitom bylo jasné, že Zeman bude mít problém s odvoláním Antonína Staňka, protože dával najevo svou spokojenost s jeho prací a vlastně i výrazné sympatie. Dodnes si myslím, že Zemanův postoj vůči mému jmenování byl víc ovlivněný nesouhlasem s odchodem Staňka než s mou osobou,“ říká Šmarda.

Může prý jen odhadovat, ale zřejmě jeden z dalších důvodů byl, že se od 90. let ideově rozešli… „Řeknu vám to na příkladech hesel z billboardů. Oba jsme v 90. letech kandidovali s hesly: Slušnost není slabost, Lidskost proti sobectví nebo V každé obci musí být budova školy důležitější než banky. Dnes Zeman kandiduje: Zeman znovu, Tahle země je naše a Pevná hranice. To je ten posun, který já neudělal a on ano.“

Dost se spekulovalo i nad otázkou, jestli v tom nemůže „vězet“ Šmardova dřívější podpora Jiřího Bradyho, kterého Zeman v roce 2014 odmítl vyznamenat.

„Bylo by mi velmi líto, kdyby tomu tak bylo,“ komentuje to. Zemana pořád považuje za člověka, „který je ideově silný, který si dokáže za svým názorem stát a je silná osobnost. Kdyby to byla pravda, tak by se změnil víc, než jsem si ochoten připustit,“ dodává.

Proč jsem to nevzdal dřív?

Vyjednávání kolem šéfa rezortu nakonec trvala neuvěřitelné tři měsíce. Proč to nevzdal dřív? „Protože jsem si myslel, že projekt, se kterým přišel Jan Hamáček, může být úspěšný. Že můžeme přijít se zásadní změnou politiky ČSSD a že to je premiér schopen ustát,“ tvrdí Šmarda.

Jak se ale ukázalo po návratu Andreje Babiše (ANO) z dovolené, kdy prohlásil, že on v jedné vládě se Šmardou sedět nebude, považoval to místopředseda sociálních demokratů za signál, že změnu není ochoten ustát.

„Že mu vadí kritika, kterou jsem se vyhranil vůči (ministryni financí za ANO) Aleně Schillerové. Ale já reagoval na její prohlášení, podle kterého má ČSSD utrácení v genech. Podotýkám, že já si geny Schillerové ani Babiše nedovolil komentovat, to slušný člověk nedělá.“ To byl ten „bod zlomu“?

„Nikdy jsem nepředpokládal, že si budeme s premiérem vzájemně lichotit nebo se plácat po zádech. Ale že takto vadí kritika…, že oznámí, že on se mnou v jedné vládě nebude, to jsem z jeho strany považoval za signál, že mou nominaci stahuje.“

Babiš nesnáší kritiku

Jako další možnost změny Babišova názoru vidí v tom, že špatně snáší kritiku, a to ne nejen svou, ale i Schillerové. „To mi připadá malinko nechlapské, ale nemůžu to vyloučit.“ Jako třetí možnost pak vidí, že nechtěl jít do sporů s prezidentem, na které mnohokrát doplatil.

Jako místopředseda strany, která je odpovědná za resort kultury, se poprvé pustil i do hodnocení Staňka ve funkci. „Odváděl standardní práci, měl i nějaké úspěchy třeba v oblasti památkové péče. Taky ale nevyužil potenciál ministerstva, nejen aby ho prezentoval, ale aby bojoval za ČSSD a pomáhal ostatním. V tom byl velmi slabý.“

Vadí mu i teatrální podávání trestních oznámení. „Ale můžu se mýlit a policie to šetří… Velmi tvrdě ale musím říct, že u ministra, který odchází, je směšné nebo trapné, když na poslední chvíli vymění šéfa svého vlastního poradního sboru. Když jediným jeho úkolem je radit ministrovi. Tak mi vysvětlete, jaký je důvod ho vyměnit?“

‚Vykašlal bych se na to‘

Sociální demokraty teď čeká další rozhodování, jestli odejdou, nebo zůstanou ve vládě. „Srdce mi říká odejít, když ale vedení rozhodne, že naše strategie má smysl, tak to taky budu respektovat… Ale až se mě Hamáček zeptá na můj názor, tak mu řeknu, že já bych do toho už řízl a vykašlal se na to,“ odpovídá upřímně.

Bude to prý nesmírně těžké rozhodování. „Pro ČSSD je to zdrcující a trhá ji to na kusy. Není to poslední kousek, který nám Babiš s dalšími provedl, bude jich víc.“

Domnívá se, že teď přijde na řadu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, „která bude dostávat tvrdou školu, jak se Babiš umí chovat ke svým koaličním partnerům. A myslím, že to tak už bude napořád. Rozhodnutí zůstat tak není definitivní, protože nás náš partner bude pokoušet dál,“ odhaduje.

Michal Šmarda si je přitom vědom, že odchod z vlády vlastně nic nevyřeší. „Premiér už dal jasně najevo, že je ochoten vládnout s ODS, KSČM nebo SPD… Naše rozhodování tak bude o tom, buď bude s námi zvyšovat důchody, nebo s ODS privatizovat nemocnice, nebo s Okamurou stavět lágry pro nepřizpůsobivé občany,“ dodává.