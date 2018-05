Exšéf Český drah nemá nárok na sedmimilionové odstupné, rozhodl soud. Nařídil mu uhradit 53 tisíc

Bývalý ředitel Českých drah Dalibor Zelený nemá nárok na kompenzaci konkurenční doložky, podle které nesměl rok po odchodu působit v oboru. V úterý o tom už podruhé pravomocně rozhodl odvolací pražský městský soud. Zelený po vyslechnutí rozsudku řekl, že zváží další kroky. Praha 12:03 15. 5. 2018 (Aktualizováno: 12:30 15. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Českých drah Dalibor Zelený | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Soudkyně Jana Knotková potvrdila původní rozhodnutí. Ujednání o konkurenční doložce bylo podle ní neplatné. „Odvolací soud dospěl k názoru, že rozsudek soudu prvního stupně je věcně správný,“ uvedla v úterý Knotková.

Zelenému zároveň uložila, aby Českým drahám uhradil náklady odvolacího řízení ve výši 53 tisíc korun. Bývalý ředitel drah se domáhá celkem sedmi milionů korun. V aktuální žalobě požadoval přes 600 tisíc korun.

Spor o konkurenční doložku

České dráhy pokládají konkurenční doložku za neplatnou. Jejich právnička Lenka Příkazská argumentovala mimo jiné tím, že Zelený nerespektoval vnitřní normy a pravidla firmy, když konkurenční doložku uzavřel se svým přímým podřízeným, tedy prakticky sám se sebou, aniž by svůj záměr, natož pak samotnou dohodu, s kýmkoliv projednal.

Zelený v čele drah Zelený řídil České dráhy zhruba půl roku. Funkci získal za ministra dopravy Zdeňka Žáka z úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Odvolán byl za Žákova nástupce, ministra Antonína Prachaře (ANO).

Zelený naopak tvrdí, že ji musel plnit, protože v opačném případě mu hrozila sedmimilionová pokuta. Suma odpovídá jeho ročnímu ředitelskému platu.

„Musím říci, že i ze strany zástupce Českých drah padla některá slova, která hraničí s urážkou na cti. Musím říci, že to ve mně nevzbudilo seriózní dojem. Když chtěli konkurenční doložku nedodržet, měli mi to říct, když jsem odcházel, ne na ni trvat a zpochybnit ji dodatečně, to není slušné,“ uvedl k případu, který sledoval Radiožurnál.

O tom, že Zelený na výplatu doložky nárok nemá, rozhodl městský soud již před dvěma lety. Verdikt však letos zrušil Nejvyšší soud, který věc vrátil k dalšímu projednání.

Bývalý ředitel Českých drah nemá nárok na sedmimilionové odstupné, rozhodl odvolací soud v Praze. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/c3ZZPzVgGB — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) 15. května 2018