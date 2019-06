Konec vlády si přeje necelá polovina Čechů. Pokud by ale padla, chtějí dvě třetiny lidí předčasné volby

Poslanci by podle necelé poloviny lidí měli při středečním hlasování vyslovit vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nedůvěru. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas provedla tento týden agentura Median na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů. Jen o něco menší část lidí by vládu při hlasování podpořila. Podle 30 % oslovených by současná vláda měla pokračovat dál - ale bez premiéra Babiše. Exkluzivní průzkum Praha 6:00 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

„Každý bude muset zvažovat, zda dá podporu osobě Andreje Babiše, anebo bude hájit principy, a bude hájit zájmy České republiky,“ prohlásil minulý týden předseda ODS Petr Fiala, když společně s předsedy dalších čtyř stran oznámil, že vyvolá hlasování o nedůvěře kabinetu. Snahu občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí podpořila v průzkumu agentury Median necelá polovina respondentů.

Nejméně vyhovuje současná vláda příznivcům Pirátů. Největší podporu jí naopak vyjádřili voliči hnutí ANO (85 procent). Velká shoda panuje u voličů sociální demokracie (ČSSD), z nichž se 78 procent vyjádřilo pro zachování kabinetu.

Ve vyjádření důvěry vládě se při hypotetickém hlasování lidé rozdělili na dva téměř stejně velké tábory. 47 procent z nich by vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) vyjádřilo nedůvěru, pouze o jedno procento méně by naopak stávající vládu podpořilo.

Spektrum příznivců tvořili zejména voliči hnutí ANO, KSČM a SPD. Mezi odpůrci vlády byli hlavně voliči pravicových stran ODS, TOP09, STAN a KDU-ČSL. Nedůvěru by kabinetu vyjádřili také voliči Pirátů.

Důvěru by vládě častěji vyjádřili lidé ve věku 45 let a více. Opačný postoj pak zastávají zejména voliči mezi 18 a 44 lety.

Role sociální demokracie

V názoru na to, zda by měla sociální demokracie setrvat ve vládě s hnutím ANO navzdory protestům, jsou Češi také rozdělení. Více než třetina respondentů si podle průzkumu přeje odchod ČSSD z vlády, 46 procent z nich ale konec jejich angažmá odmítá. 15 procent oslovených pak netuší, jak by se sociální demokraté měli zachovat.

Pokud by skutečně mělo dojít k pádu Babišovy vlády, přála by si většina respondentů co nejdříve předčasné volby. Jako nejlepší řešení je vnímá 66 procent oslovených. 47 procent z nich by nechalo dovládnout současný kabinet v demisi a 19 procent dotázaných by uvítalo jmenování úřednické vlády, kterou by v takovém případě sestavil prezident Miloš Zeman.

Stejné množství dotázaných by si pak úřednickou vládu přálo i v případě, že by se konaly parlamentní volby v řádném termínu, tedy v roce 2021. 15 procent respondentů uvedlo, že neví, jak by se měla politická situace v Česku vyvíjet. Lidí, kteří si nejsou jisti řešením vládní krize, ale od loňského listopadu, kdy kolem premiéra vrcholila kauza Čapí hnízdo, ubylo.

Průzkumu, který tento týden provedla agentura Median pro Český rozhlas, se zúčastnilo 1011 lidí ve věku 18 a více let. Ve vzorku lehce převažovaly ženy (51 procent) nad muži (49 procent). Při rozdělení do věkových skupin patřila největší část dotázaných (31 procent) do kategorie 60+.