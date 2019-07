Měly by dostat přes držku, řekl šéf svazu průmyslu o protestujících dětech. Za svá slova se omluvil

Prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák kritizoval mladé ekologické aktivisty. Prohlásil, že 14leté děti protestující proti změnám klimatu by měly „dostat přes držku“. Stávkují za něco, čemu nerozumí, řekl Hanák na červnové konferenci ekonomických diplomatů. V pondělí se za svá slova omluvil. Za lepší ochranu klimatu protestovaly koncem května ve 125 zemích téměř dva miliony lidí. Symbolem boje se stala šestnáctiletá Greta Thunbergová. Praha 15:04 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová při protestu ve Vídni | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák pronesl ostrá slova na adresu mladých ekologických aktivistů na červnovém výročním setkání ekonomických diplomatů, kde představitelé českého průmyslu nebyli zrovna nakloněni navyšování klimatických ambicí.

„Velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím, že když 14leté děti v Německu nebo Švédsku místo toho, aby dostaly přes držku, chodí každý pátek do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu. Takže Zelení jsou velké nebezpečí, a buďme rádi, že zatím nemají osobnosti a neprobudili se tady,“ uvedl ve vyjádření, které v neděli odvysílal Český rozhlas Plus.

Hanáka pak za jeho vyjádření v pondělí kritizovala například Strana zelených. „Za stávky za klima mají dostat mladí lidé přes držku - to si myslí předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. My si myslíme, že ‚napřesdržku‘ je spíš ten jeho výrok,“ uvedli na svém facebooku.

‚Hanák hrozbou pro průmysl‘

Hanákova slova odmítlo také ekologické hnutí Greenpeace. „Jedním z principů demokracie je svoboda názoru. A neradi bychom žili ve světě, kde si lidé dávají ‚do držky‘, když zastávají odlišné názory,“ sdělil pro iROZHLAS.cz mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Studenti navíc podle něj problematice rozumí, protože mluví stejně jako klimatičtí vědci. „Domníváme se, že pro český průmysl a dopravu není hrozbou větší ekologické povědomí u mladších generací lidí po celé Evropě, ale naopak prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a jemu podobní, kteří by zřejmě nejraději viděli Českou republiku nadále jako výrazného znečišťovatele životního prostředí a levnou montovnu pro vyspělejší země,“ uvedl Hrábek.

„Pokud má český průmysl přežít a dále se rozvíjet ve světě, který se radikálním způsobem proměňuje, nesmí se stát skanzenem fosilních paliv. Průmysl musí přijmout nové výzvy a naplno využít potenciál inovací, nových technologií, vědy, výzkumu a obnovitelných zdrojů energie,“ dodal.

Svá slova Hanák vzal v pondělí zpět. „Omlouvám se za svůj výrok týkající se mladých lidí demonstrujících proti změně klimatu. Považuji ho za nešťastný, takto to jistě vyznít nemělo,“ uvedl na twitteru. „Nezpochybňuji, že životní prostředí má být jednou z našich priorit,“ dodal.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel prezidenta svazu průmyslu opakovaně oslovit s doplňujícími dotazy, nezvedal ale telefon.

Dlouhý: Společnost se mění

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý pak na konferenci ekonomických diplomatů upozornil, že společnost se mění a obyvatelé některých zemí stále více zaměřují svou pozornost na ekologii.

„Musíme bojovat za své věci, ale musíme si uvědomit dění v západní a severní Evropě. Posun směrem k ekologizaci společenského povědomí není nějaká Greta nebo děcka v pátek na ulici. Odráží to změnu trendu myšlení celé té společnosti. A s tím hold nic neuděláme. Je to neměnný trend, který tady bude,“ prohlásil Dlouhý.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš ale již dříve v souvislosti s ekologií mluvil o ohrožením českého průmyslu.

„Jsem přesvědčen, že nesmíme dovolit, aby ideologické pozice ohrozily naše hospodářství. Nemůžeme dovolit zničit náš průmysl, který má historii 200 let, abychom neohrozili zaměstnanost lidí,“ řekl Babiš před časem v Bruselu.

„Považuji za zbytečné, když máme Pařížskou dohodu a plníme ji, abychom teď zpřísňovali emise, když to ostatní nedělají. Proč my jako Evropa, místo toho, abychom nutili Čínu, Indii, Rusko a Spojené státy, tak si ještě dáváme vyšší cíle a oni na to kašlou. Jsme v globální konkurenci,“ doplnil premiér.

Evropa se ale nemůže zbavit určité zodpovědnosti, podotýká ředitel Ústav výzkumu globální změny Akademie věd Michal Marek.

„Je pravda, že na celosvětovém hřišti není Evropa jako hráč nejsilnější. Ale je také pravda, že Evropa nese zodpovědnost. Musíme si to přiznat. Průmyslová revoluce přišla z Evropy, my jsme to otevřeli. Tak to je, máme určitou zodpovědnost,“ vysvětluje Marek.