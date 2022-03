Šlápli jsme na záchrannou brzdu. Dezinformační weby musí dále řešit vláda, říká ředitel CZ.NIC Filip

Sdružení CZ.NIC, které spravuje českou internetovou doménu, před týdnem rozhodlo zablokovat osm tuzemských webů. Svůj postup odůvodnilo tím, že zmíněné weby šířily dezinformace v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. „Neříkám, že blokování je nejlepší cesta do budoucna. Další aktivita má už vycházet od vlády, která by měla mít v ruce nástroje, jak s dezinformacemi pracovat,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip. Rozhovor Praha 15:32 6. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naše pravidla předvídají situaci, kdy takové weby zablokujeme. Blokace může být nejvýše na jeden měsíc, potom je ji potřeba znovu zvážit, říká výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Už jste to mimořádné opatření – blokování – rozšířili i na další stránky?

My přímo ne. Tím, jak jsme zablokovali těch osm webů, tak to byl signál pro celou dezinformační scénu, že v doméně „.CZ“ nejsou úplně vítáni. Takže jejich provozovatelé přenesli své aktivity na jiné internetové koncovky.

Tam se to ale setkalo zase s aktivitou poskytovatelů připojení, kteří v zásadě zablokovali i tyto další koncovky. To znamená, že ten seznam blokovaných webů se reálně rozšířil, ale ne přímo na naší doméně „.CZ“.

Máte nějaké reakce od provozovatelů těch deaktivovaných stránek? Podnikají proti vám nějaké právní kroky?

Jestli podnikají konkrétní právní kroky, tak o tom zatím žádnou informaci nemám. V zásadě se na nás obrátil pouze jeden z nich s jakousi deklarací, že on sám sebe nepovažuje za dezinformační web. Ale ty hlavní, klíčové platformy jsou registrovány anonymně. To znamená, že kdyby měli činit nějaké kroky, tak by se museli odmaskovat. A to mám pocit, že tyto weby nechtějí.

Kdo rozhodne o tom, jak dlouho budou ty weby blokované? Nebo to bude napořád?

Napořád to určitě není. Naše pravidla předvídají situaci, kdy takové weby zablokujeme. A ty jasně říkají, že blokace může být nejvýše na jeden měsíc. Potom je potřeba blokaci znovu zvážit. Takže pokud se nic nestane, tak po jednom měsíci se mohou tyto weby opět uvolnit.

Máme jedenáctý den od ruské invaze na Ukrajinu. Čemu se přikláníte, uvolníte je za ten měsíc?

Těžko předvídat. Ale pokud je nějaký web jeden měsíc blokovaný, tak jeho relevance poměrně zásadně klesla. A samozřejmě by už bylo lepší celou věc uchopit nějak systematičtěji, než tak, jak jsme to udělali. Ta naše reakce byla určitým – řekněme – šlápnutím na záchrannou brzdu. Ale to není správná, konečná reakce, jak by se ta věc měla řešit.

Spíše byste tedy přivítal, kdyby na to reagovala vláda? Aby přijala nějaký zákon, který by jasně řekl, kdo o podobném kroku a za jakých okolností rozhodne?

Přesně tak. Já neříkám, že blokování je nejlepší cesta do budoucna. Ale určitě by ta aktivita měla jít příště od vlády. Vláda by měla mít v ruce nástroje, jak s dezinformacemi pracovat. Pokud půjde pouze o blokování, tak se ti lidé prostě přesunou na sociální sítě, nebo na jiné weby. Takže celou věc je třeba určitě uchopit komplexněji. Rozhodně si myslím, že jakákoliv další aktivita už musí vycházet od vlády.