Exministr školství: Celý národ učitelům závidí. Realita je taková, že budou mít méně, než vláda slibovala

Vláda podle ministra školství dodrží slib udržet platy učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy. Neměly by se ale zvýšit mzdy i dalším nepedagogickým pracovníkům ve školství? Navázala vláda Petra Fialy na politiku předchozí vlády, která platy ve školství zvyšovala? Vladimír Kroc se ptal bývalého ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy. Praha 0:10 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Věřím, že vláda dodrží slib 130 % pro učitele, ale rozhodně to nebude v příštím roce,“ říká Plaga | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Lze vládě přiznat zásluhu za to, že i v rozpočtové nouzi dokáže udržet učitelské platy na 130 % průměrné mzdy?

Jde ocenit snahu ministra školství, že se snažil celé léto vyjednávat rozpočet, ale nejde ocenit to, že výchozí hladina nastavená v červnu byla minus 30 miliard.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Věřím, že vláda slib 130 % pro učitele dodrží. Rozhodně to ale nebude v příštím roce, říká bývalý ministr školství Robert Plaga

V době, kdy nezávislé studie Daniela Münicha, který je ostatně i poradcem ministra školství a je ve vládním NERV, jednoznačně říkají, že aby vůbec došlo k udržení podílu výdajů na vzdělávání na hrubém domácím produktu, muselo by to být plus 10 miliard. V tu chvíli tam tedy chybělo téměř 40 miliard a celé se to vlastně vyjednávalo z naprosto špatné základny.

Pokud platí vládní prohlášení, kde je uvedeno, že výdaje na vzdělávání se budou blížit průměru zemí OECD, tak musím říct, že mě tam chybělo ještě o dalších 15 miliard korun víc. A neříkám to já, říká to Daniel Münich.

Bude tedy slíbených 130 % v příštím roce dodrženo?

Věřím, že vláda dodrží slib 130 % pro učitele, ale rozhodně to nebude v příštím roce. Pokud nedojde k dramatickému navýšení rozpočtu školství v kapitole ve sněmovně, závazek dodržen nebude. Řada lidí včetně mě před tím varovala už v době, kdy byl načítán pozměňovací návrh, kdy tam bylo, že to bude 130 %, ale nebylo řečeno, ze které základny.

Plaga: Kdyby záruku za platy vysokoškolských pedagogů převzal stát, zlomilo by to univerzitám páteř Číst článek

Bylo jasné, že ministerstvo financí použije poslední známá data, která jsou za rok 2022, nikoli predikci. Tu ministerstvo financí nepoužívá a data za rok 2022 budou sloužit pro výpočet hodnoty objemu platů pro rok 2024, takže tam bude dvouleté zpoždění. Proto ten původní zákon obsahoval koeficient 1,404, abychom se dostali na 130 % toho daného roku, což byl záměr zákonodárce deklarovaný i poslanci, kteří načítali pozměňovací návrh.

Logicky se nedostáváme na 130 % průměrné mzdy, která bude v roce 2024. Kolik to asi tak může být?

Použiji slova současného ministra školství, který sám řekl, že odhady vycházejí na 113 %, nikoliv 130 %. Já jsem v tomto ještě více skeptický, protože když se dívám na skladbu rozpočtů v této chvíli, tak jsem přesvědčen, že ředitelé škol budou muset saturovat jiné pedagogické pozice a nepedagogické pozice z nadtarifních složek platu, laicky řečeno z odměn, a tím pádem bude výsledná hodnota po celoročním sečtení ještě nižší než oněch 113 %.

Školské odbory nejsou spokojeny s tím, že se učitelům pro rok 2024 nebudou navyšovat tarify, tedy základ výdělků v platových tabulkách, ale všechno půjde do odměn. To je důvod, proč požadují, aby alespoň část přidaných peněz putovala do tarifů.

Já musím říct, že politiku odborů nechápu dlouhodobě. Já si pamatuji, kdy odbory se snažily vyvolat stávku ve školství v době, kdy byla dvouprocentní inflace a my jsme na ministerstvu školství přidávali 12 % objemových do platů a přidávali jsme i nepedagogickým pracovníkům. Takže debata tarif/nadtarif je lichá. Odbory by se teď měly podle mě bavit o tom, že se nedostává prostředků nejenom na učitelských 130 %, ale i na nepedagogické pozice a pozice ostatních pedagogických pracovníků.

„Lidé ve školství si vyšší platy zaslouží. Závist není namístě. Učí přece naše děti“

Nejvíce mě ale na celé diskusi vadí to, že celý národ závidí učitelům, že mají 130 %, a lidově řečeno jim to dává sežrat. Realita je ale taková, že zatím budou mít 113 %, možná ještě méně, v dalším roce.

Nechci přispět k oné závisti, o které jste mluvil. Nárůst výdělku se ale příští rok odhaduje podle ministra Beka na částku okolo 2500 korun. Průměrná mzda učitelů v regionálním školství by podle něj měla dosáhnout 52 400 měsíčně. To není zas tak málo, ne?

Není to málo, ale je to včetně vedoucích pozic a všech odměn a příplatků. Je to průměrný plat, ale vždycky slýcháme, že to učitelé nemají. Samozřejmě, protože je to se zahrnutím všech ředitelů, zástupců a dalších pozic a samozřejmě je to celorok, tedy včetně odměn a příplatků za všechny věci, které učitelé dělají.

Bavíme se ale o tom, že jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají učit naše děti, takže si peníze zaslouží. Pokud to bude 130 % průměrné mzdy, tak je namístě očekávat, a také se to i dělo, zkvalitňování výuky a lepší výkon učitelů. Samozřejmě, že v systému, kde je 180 000 pedagogických pracovníků, se najdou lidé, kteří to nedělají dobře. Ale jiná cesta, než že tam dostanete peníze a přilákáte ty nejlepší z nás, aby učili naše děti, není. To se už několikrát ukázalo.

Podle šéfa resortu budou mít učitelé jako jediná skupina zaměstnanců veřejného sektoru zvýšenou sumu na platy. Svým průměrným výdělkem patří mezi čtvrtinu nejlépe placených zaměstnanců v Česku.

Nemyslím si, že to je dobrá rétorika od ministra školství. Důvody, proč si lidé ve školství prostředky zaslouží, jsem už řekl. Pokud tam chceme nalákat ty nejlepší z nás, tak skutečně budou brát více než ostatní, protože mají v rukou třeba osm hodin denně naše děti. Jsem ochoten se bavit o tom, že tito lidé si prostředky zaslouží, a když je budou mít, můžeme na ně jako společnost tlačit, aby zvládali více činností, celoživotně se vzdělávali a podobně.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu výše.