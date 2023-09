Ministr školství: Platy učitelů porostou. Otevřeně ale říkám, že 130 procent průměrné mzdy to nebude

„Já otevřeně říkám, že učitelé nebudou brát 130 procent aktuální průměrné mzdy v příštím roce. Bude to podle našich odhadů nějakých 113 procent,“ vysvětluje ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. „Je to dáno tím, že jsme v ekonomicky neklidné době. Výpočet podle minulého roku by v klidnějších ekonomických časech, kdy není vysoká inflace, nebyl tak daleko od reality, jako je to tentokrát,“ dodává Bek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:30 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Učitelé mají ze zákona brát od příštího roku 130 procent průměrného platu. V zákoně ale není jasné, z jakého základu se to má počítat. Už jste dospěli k dohodě, co bude základem?

Je potřeba říct, že zákon neříká, že budou učitelé brát 130 procent průměrného platu. Zákon říká, že se kapitola ministerstva školství bude rozpočtovat tak, aby umožňovala v průměru 130 procent průměrného platu v ekonomice pro učitele, a neříká, kde je základna.

Čeští učitelé učí méně hodin týdně, než je obvyklé ve světě. Proto je nutná i debata o zvyšování přímé pedagogické činnosti učitelů, říká ministr školství Mikuláš Bek

Ministerstvo školství je toho názoru, a já s tím souhlasím, že bychom měli hledat cestu, která by nebyla příliš daleko od aktuálního stavu 130 procent, ale na druhé straně rozpočtové možnosti v tuto chvíli garantují to, že se to bude počítat tak jako v jiných oblastech, kde se počítá vztah k průměrné mzdě, a to se dělává například u ústavních činitelů, ale i v jiných položkách podle aktuálně dostupných skutečných údajů, a ty jsou v tomto roce k dispozici za minulý rok.

Garance se netýká 130 procent

Vy jste v rozhovoru pro Deník N řekl, že vaše propočty ukazují, že pokud by to bylo z této základny, tak vztaženo k příštímu roku učitelé budou brát v průměru 113 procent průměrné mzdy. To se budete snažit učitele jako vláda přesvědčit, že 113 je 130?

Zákon neříká, že budou brát 130 procent aktuálního stavu v daném momentu.

„Učitelé budou jedinou skupinou zaměstnanců placených státem, kterým nominálně plat vzroste“

Na druhé straně v debatách přece celou dobu od koaličních politiků zaznívalo, že cílem je, aby učitelé brali 130 procent průměrného platu. Neznělo tam, že to bude plat předloňský nebo předpředloňský...

Garance se netýká 130 procent v aktuální momentu, přestože bychom si to mnozí přáli. Garance je formulována jinak. Přesto to znamená, že učitelé budou jedinou skupinou zaměstnanců placených státem, kterým nominálně plat vzroste – v průměru o nějakých 3000 korun.

Všem ostatním nominálně platy klesnou. Všem ostatním zaměstnancům státu budou platy nezbytně klesat v objemu dvou procent. V tomto případě učitelé mají určitou chráněnou pozici.

Jsem si vědom toho, že očekávání bylo ze strany mnoha učitelů vyšší, na druhé straně v kontextu stability veřejných financí je debata omezována limity, které jsou poměrně jasné.

Jaká je realita?

Nebylo by ze strany vlády férové říct, že jste sice zákon schválili a chtěli to jinak, ale realita je taková, že na to teď nemáte? Nebylo by to férovější než to přepočítávat na předloňský rok?

My to férově děláme. Zákon říká, že to musíme takto rozpočtovat, že vypočítáme nějakých 130 procent průměru.

Já otevřeně říkám, že to nebude 130 procent aktuální průměrné mzdy v příštím roce. Bude to podle našich odhadů nějakých 113 procent.

Je to dáno tím, že jsme v ekonomicky neklidné době. Výpočet podle minulého roku by v klidnějších ekonomických časech, kdy není vysoká inflace, nebyl tak daleko od reality, jako je to tentokrát.

Říkám to otevřeně, nepředstírám, že dáme 130 procent aktuálního platu, vysvětluji důvody, proč tomu tak je, a zároveň vysvětluji, že ostatní zaměstnanci placení státem budou muset žít s reálným poklesem či stagnací mezd podle toho, jak to zaměstnavatelé dokážou vyřešit.

Jde o situaci danou tím, že v příštím roce máme-li snižovat schodek státního rozpočtu, a já to považuji za nezbytné, nemáme-li zvyšovat zadlužení, které nás bude stát v příštím roce 100 miliard korun, které jsme mohli použít na něco rozumnějšího, než je splátka dluhopisů, ale 100 miliard odejde na splátku dluhu, tak prostě v těchto mantinelech je toto maximum možného.

Na druhé straně je třeba říct, že součástí debaty o konsolidačním balíčku byly také věci, které by se dotkly učitelů, jako je zvyšování přímé pedagogické činnosti, kde jsme se rozhodli k takovému kroku zatím nepřistupovat.

Málo hodin týdně

Na jak dlouho?

Nevím, ale ona debata je legitimní, protože podle všech mezinárodních statistik naši učitelé učí o něco méně hodin týdně, než je obvyklé.

Ale na druhé straně je potřeba v debatě vidět také to, že naši učitelé mají některé povinnosti, které v jiných zemích učitelé nemají.

Vrátíte se k debatě ještě v tomto volebním období?

Debata bude určitě probíhat. Nevím, s jakým výsledkem. Podle různých statistik ale náš vzdělávací systém není organizován efektivně. Máme hodně škol, malých škol, máme nepříznivý poměr žáků nebo studentů na jednoho učitele, výrazně nižší, než je průměr ve vyspělých zemích.

A tyto věci budeme muset promýšlet a budeme hledat cestu, jak systém nastavit lépe tak, aby v něm bylo možné zvyšovat platy učitelů podle závazků jak ze zákona, tak i z politických vyjádření z minulosti.

Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu v audiu v úvodu článku.