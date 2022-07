Šéf armády Řehka o nákupu F-35: Když budeme pořizovat to, co je dobré, cena logicky nebude nízká

Nový šéf české armády v úterý poprvé vyrazil za vojáky na útvar. Jeho „premiéra“ se odehrála na 21. základně taktického letectva v Čáslavi, o kterém se v posledních dnech mluví v souvislosti s možností pořízení nových amerických nadzvukových letounů F-35. „Když budeme pořizovat to, co je dobré, cena logicky nebude nízká," řekl novinářům na čáslavské stojánce. Letoun páté generace ale dle jeho slov nebyl nejdražší nabídkou, která byla ve hře. Čáslav 8:00 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový náčelník generálního štábu Karel Řehla na návštěvě u taktického letectva v Čáslavi. Doprovázel ho plukovník Jan Susekár ze sekce rozvoje sil Ministerstva obrany. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Jde o standardní návštěvu útvaru, nesouvisí s výběrem nových letounů,“ řekl novinářům generálmajor Karel Řehka na letišti v Čáslavi, které si prohlédl na své vůbec první cestě mezi vojáky.

„Je to důležitá základna, je tu jednotka, která plní bojové úkoly i v míru a chrání náš vzdušný prostor,“ dodal. Ve své nové funkci náčelníka generálního štábu, do které ho jmenoval prezident Miloše Zeman 15. června a které se ujal 1. července, plánuje postupně navštívit další jednotky pozemních, vzdušných, speciálních i kybernetických sil.

Čáslavská základna, „přístav“ českého taktického letectva, jehož jednu část tvoří nadzvukové letouny, se poslední týden intenzivně skloňuje v mediálním prostoru.

Vláda totiž minulou středu, 20. července, oznámila, že se rozhodla v otázce budoucnosti českých stíhaček a pověřila ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), aby sestavila tým a začala vyjednávat s vládou Spojených států o možném nákupu víceúčelových letounů F-35 Lightning II, jež vyrábí americká firma Lockheed Martin.

Vláda se tak rozhodla nahradit v současnosti sloužící švédské stíhačky JAS-39 Gripen, které Česko nevlastní, ale pronajímá si je od roku 2005. Pronájem, který byl prodloužen v roce 2014 na dalších 14 let, končí v roce 2027, respektive v roce 2029 při využití dvouleté opce.

„Nejsme za pět dvanáct, ale spíš za minutu dvanáct, nebo možná už skoro po dvanácté. Budeme se snažit, aby byl proces co nejrychlejší,“ prohlásil Řehka, který se do uniformy vrátil po dvou letech, kdy vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Stíhačka JAS-39 Gripen startuje na čáslavském letišti | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Mandát pro ministryni platí do 1. října 2023. Pokud se do té doby nepodaří smlouvu s Američany vyjednat, bude se muset hledat jiné řešení. Černochová už v minulosti naznačila, že v takovém případě by mohly být gripeny opět ve hře.

Cena zatím nejasná

„Záměr je pořídit dvě letky, což je klíčové z hlediska plnění současných i budoucích úkolů,“ okomentoval Řehka již oznámený počet letounů, které má Česko zájem koupit. V současnosti má armáda jen jednu nadzvukovou letku, tedy dvanáct stíhaček, k tomu má ještě dva cvičné, dvousedadlové letouny. O možnosti pořízení čtyřiadvaceti se uvažovalo již v roce 2004, sněmovna ale tehdy návrh zákona nepřijala.

Co zatím není jasné, je cena, kterou Česko za letadla zaplatí. „Informace, které jsme obdrželi, jsou předmětem obchodního tajemství. Nemůžeme blíže informovat o cenách. Nějakou představu máme, protože jsme dostali v rámci marketingových studií předběžné ceny, takže při vyjednávání víme, od čeho se máme odpíchnout,“ uvedl plukovník Jan Susekár za sekci rozvoje sil ministerstva obrany a jeden ze členů připravovaného vyjednávací týmu, který generálního náčelníka v Čáslavi doprovázel.

Dodal, že ministerstvo v rámci průzkumu oslovilo čtyři státy a dohromady dostalo sedm různých nabídek.

„Když budeme pořizovat to, co je dobré, cena logicky nebude nízká, to je pravda. Ale rozhodně to není tak, že ze všech posuzovaných možností by F-35 byly nejdražší, a už vůbec se nepohybujeme v brutálních násobcích cen ostatních letounů,“ doplnil ho šéf armády.

Rozhodnutí ucházet se o nákup zrovna amerických F-35 vzešlo z vojenského doporučení, které česká armáda vypracovala na zadání, jež jí bylo uloženo před dvěma lety, tedy ještě vládou bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podklady pro toto doporučení vypracovalo expertní středisko Severoatlantické aliance Joint Air Power Competence Centre a zabývá se budoucností celého českého taktického letectva, nikoliv jen jeho nadzvukovou části.

Modernizace i bez F-35

Bližší informace zatím náčelník Řehka ani plukovník Susekár nechtěli prozradit ani k případné modernizaci letištní infrastruktury, bez které nákup moderních strojů páté generace není možný.

„Je důležité říct, že bez ohledu na to, jaký letoun se pořídí, se celá existující infrastruktura musí zmodernizovat a je to v plánu. Budeme modernizovat letiště v Čáslavi? Budeme. Ale dělali bychom to bez ohledu na to, jestli pořídíme F-35, nebo ne,“ shrnul generálmajor Řehka.

„V případě krize chceme, aby byly schopné operovat letouny F-35 aliančních států i z našich základen, proto musíme infrastrukturu přizpůsobit,“ potvrdil jeho slova plukovník Susekár.

V současné době firma Lockheed Martin prodala do celého světa, včetně domácích Spojených států, už více než 820 stíhaček F-35 a ministryně Černochová už dříve uvedla, že v roce 2030 bude na evropském nebi létat až šest stovek těchto letounů.

Objednávky na F-35 firma Lockheed Martin přijala již od patnácti zemí, nadto se ještě minulý týden pro nákup těchto strojů rozhodlo Řecko, fronta zájemců je proto dlouhá. Kdy by mohlo dorazit první letadlo, za předpokladu, že se podaří resortu obrany nákup dojednat, odmítl Řehka spekulovat.

Pilot podzvukového letounu L-159 ALCA, jež spolutvoří české taktické letectvo, salutuje náčelníkovi generálního štábu Řehkovi | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Samozřejmě musíme mít i různé předběžné plány na různé varianty, i třeba pokud by došlo k nějakému zpoždění. Ale jak už řekla ministryně v médiích: Uděláme všechno pro to, aby nedošlo k mezeře, kdy by nebyl chráněn vzdušný prostor Česka a kdy by nám letadla chyběla“ řekl.

Bližší strategii, jak předejít situaci, která nastala na Slovensku, jež si v roce 2018 objednalo americké stíhačky F-16 a dodnes na ně čeká, zatím nepřiblížil. Slovensku nezbylo než požádat Česko a Polsko, aby mu dočasně pomohly chránit jeho nebe.