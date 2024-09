Fenomén Netolický pokračuje i počtvrté. Pardubický hejtman poprvé pustil k moci ANO, vyhodil Starosty

V Pardubickém kraji mohla pokračovat stávající koalice vedená hejtmanem Martinem Netolickým (SOCDEM). I kvůli sporům o krajské zdravotnictví ale nakonec dřívější spojenci z koalice vyšoupli hnutí STAN a nahradili jej hnutím ANO. To se tak bude poprvé podílet na vedení Pardubického kraje, přestože tamní krajské volby letos vyhrálo už potřetí. Server iROZHLAS.cz přináší vhled do toho, jak vznikala nová krajská koalice. Analýza Pardubice 5:00 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní koaliční partneři Dušan Salfický (ANO) a Martin Netolický (3PK) | Foto: Taneček David | Zdroj: ČTK

Už v sobotu v pět odpoledne, tedy tři hodiny po uzavření volebních místností, bylo v Pardubickém kraji jasné, že volby vyhraje hnutí ANO a hejtman Martin Netolický se svou koalicí 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj obsadí druhé místo, a to i přesto, že si oproti minulým volbám polepšil o osm procentních bodů.

Všichni kandidující si i tak ale uvědomovali, že hlavní hybatelem, kdo bude rozhodovat o novém vedení kraje, zůstane právě již trojnásobný hejtman.

Tak jisté to ale podle něj nebylo. „Ono to vypadá, že zas Netolický, diktátor, něco vymyslel, ale ono to tak úplně není. Všichni museli nějak ustoupit. Ustupovali jsme hnutí ANO v různých záležitostech, které bychom si za normálních okolností mohli nárokovat,“ říká Netolický serveru iROZHLAS.cz.

Ještě v sobotu večer se nicméně sešli členové současné krajské rady – 3PK, ODS+TOP 09 a lidovecká Koalice pro Pardubický kraj.

Okamžitě na první schůzce utvořili „trojblok“ a dohodli se, že v hledání čtvrtého partnera budou dál postupovat společně, k nejtěsnější většině jim totiž scházel jeden zastupitel. V nově vzniklém uskupení mezi nimi chyběli Starostové a nezávislí, kteří se také dosud podíleli na složení rady, ti ale přišli na řadu až později.

Na krajský úřad si totiž zmíněný trojblok pozval nejdříve vítěze voleb, tedy hnutí ANO. Lídr kandidátky a bývalý hokejový brankář Dušan Salfický posilněn ziskem téměř 30 procent hlasů žádal křeslo hejtmana, ale z toho velmi brzy sešlo. Pochopil, že hejtmanem má zůstat Netolický. „Na první jednání si přišel říct o post hejtmana, ale nestálo to na tom. Prostě musel si to říct jako vítěz voleb,“ říká serveru iROZHLAS.cz zdroj blízký vyjednávání, který si ale přál zůstat anonymitě.

Hned po nich před panel tří spolupracujících stran přišli na řadu Starostové, lídryně Michaela Matoušková si myslela, že bude pokračovat současná krajská rada. V tom se ale mýlila.

Její vystoupení Netolického a spol nezaujalo, spíše je odradilo, jak potvrdili politici z různých stran nové krajské koalice.

„Nechci vynášet informace, není to vhodné. Tam rozhodovali i jiné věci. Třeba forma vystupování, obsah a tak dále. A více se k tomu nebudu vyjadřovat. Ono toho tam zaznělo víc,“ komentoval stručně Netolický.

Ještě ten večer kolem desáté trojblok povolal znovu zástupce hnutí ANO. Na stůl jim položil nabídku: hejtmanem bude Netolický, vy budete mít dva radní a dvě placené funkce ve výborech. Pro vítězné ANO to nebyla úplně lichotivá nabídka, nechtělo ale strávit další čtyři roky v opozici. „Proč by jim Netolický nabízel víc, když to mohl složit s někým jiným,“ přibližuje uvažování další politik přítomný u rozhovorů.

Trojblok podle krajských politiků dal hnutí ANO časově omezenou nabídku, která platila zhruba půl hodiny. „Buď by to vzalo ANO, nebo by se domluvili se STAN,“ upřesňuje zdroj.

Podobné pocity ale zažívali i lidovci. Některým členům se totiž do koalice s ANO jít vládnout nechtělo, báli se ale, že by skončili v opozici. „Kdybychom si postavili hlavu, tak to postaví bez nás. Bylo to ber, nebo neber. ANO dostalo zdravotnictví, které nikdo nechtěl,“ popisuje další politik z Koalice pro Pardubický kraj.

Pokud by trojblok 3PK, ODS+TOP 09 a lidovecká Koalice pro Pardubický kraj přizvala k již ozkoušené spolupráci Starosty, měli by většinu 25 hlasů ze 45. V případě paktu s ANO by to bylo ale dominantních 37 z 45.

Prokleté zdravotnictví

Jedním z hlavních důvodů, proč si ale brzy čtyřnásobný hejtman a nesporný vládce kraje Netolický nakonec nevybral pokračování krajské koalice se Starosty, nýbrž s hnutím ANO, bylo zdravotnictví.

Tato gesce se ukázala jako hlavní svár povolebního vyjednávání. V krajské politice jde o jedno z hlavních témat, které musí hejtmani a jejich náměstci a radní řešit. V Pardubickém kraji obzvláště, jelikož kraj spravuje pětici krajských nemocnic: v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.

V předchozím volebním období jej měla na starosti lídryně Starostů v Michaela Matoušková. Ta už si ale post náměstkyně hejtmana nezopakuje. V její práci bude pokračovat dosavadní místostarosta Poličky Pavel Štefka (ANO).

„Chtěli jsme pokračovat ve zdravotnictví. Měla jsem připravenou vizi do budoucna, tím pádem by to bylo logické a kontinuální. Jsem navíc tak nějak jediný člověk, který má manažerské vzdělání ve zdravotnictví a čtyřletou praxi v nelehké době,“ popisuje Matoušková pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Zdravotnictví je dlouhodobou potíží pardubické krajské politiky a jednotlivé vládnoucí strany si jej přehazují jako horký brambor. Během Netolického vlády nad krajem jej vždy měla jiná strana z vládnoucí koalice.

Netolický se dostal do čela kraje už v roce 2012 jako tehdy nejmladší hejtman. Na rozdíl od jiných svých sociálnědemokratických kolegů ale nevytvořil koalici s komunisty, vybral si lidoveckou Koalici pro Pardubický kraj a Stranu práv občanů Zemanovce. Zdravotnictví měl v gesci Roman Línek (KDU-ČSL), ten se však podle Mf Dnes nechal slyšet, že toho má čtyřech letech dost.

V krajských volbách 2016 sice Sociální demokracie skončila na druhém místě za hnutím ANO, post hejtmana ale Netolický obhájil, když se spojil opět s lidoveckou Koalicí pro Pardubický kraj a nově s ODS a hnutím STAN. Zdravotnictví tehdy dostal Ladislav Valtr z ODS.

I v roce 2020 Netolický rychle složil krajskou vládu na stejném půdorysu s lidoveckou Koalicí pro Pardubický kraj, ODS (a TOP 09) a STAN. Vítězné ANO opět nechali v opozici. Tentokrát již Netolický kandidoval se skrytou sociálnědemokratickou identitou pod názvem 3PK-Pro prosperující Pardubický kraj.

Problém celé koalice

Dosluhující náměstkyně pro zdravotnictví Matoušková si ale v médiích postěžovala, že v její gesci měl velké slovo právě hejtman Netolický, a tak nebylo jednoduché si prosadit takové kroky, jaké si přáli Starostové. Vznesli proto již před volbami požadavek, aby se tento přístup od nového funkčního období změnil.

„Vždy jsme naše rozhodnutí měli podložená fakty, a pokud máme mít za jménem u funkce, že jsme zodpovědní za zdravotnictví, tak se tak i musíme chovat. To jsme panu hejtmanovi předestřeli už dříve,“ říká Matoušková.

K tomu se ale Netolický nemá, naopak. Nově vzniklá koalice se zavázala, že se na zdravotnictví budou podílet všichni.

„Zavázali jsme se, že v tom nikoho, kdokoliv tento post získá, nenecháme. Na druhé fázi koaličního jednání jsme se o tom bavili poměrně podrobně, naopak se řešení krajských zdravotních problémů chceme účastnit všichni, protože to je oblast, která je u nás v kraji poměrně složitá,“ řekl hejtman v pondělí na tiskové konferenci k představení rozložení sil v radě.

To potvrdil i lídr ANO Salfický, který by na kraji měl nově zodpovídat za investice, sport a volnočasové aktivity. „Zdravotnictví vnímáme jako problém celého koaličního uskupení,“ uvedl.

Vzhledem k tomu, že ve volebním období 2008-2012 měla zdravotnictví v gesci Sociální demokracie (v letech 2011-2012 přitom sám Netolický), se tak s touto neoblíbenou a složitou matérií bude potýkat už pátá politická strana za posledních pět volebních období.

S ANO? To ne, říká STAN

Starostové ze svého úhlu pohledu odchází do opozice se vztyčenou hlavou.

„Hnutí STAN při vyjednávání jasně uvedlo, že koaliční dohoda s ANO je nepřípustná, a tak se ziskem tří mandátů v zastupitelstvu míří do opozice,“ shrnuje jejich lídryně a končící náměstkyně Matoušková.

Podle ní byl základním požadavkem Starostů při vyjednávání vyhnout se koalici s ANO. „Kolegové se nakonec rozhodli, že vytvoří širokou koalici právě s hnutím ANO. My to respektujeme, ale předvolební sliby by měly platit,“ říká Matoušková.

Samostatné koalici s ANO se chtěl vyhnout i Netolický. „Jednoznačně jsem řekl, že pokud by měla vzniknout čistá dvojkoalice, a to z 3PK a hnutí ANO, tak že si to já představit nedovedu a že bych se jí neúčastnil,“ ohlíží se.

Oslabená opozice

Jak již bylo řečeno, v nadcházejícím čtyřletém období povede kraj široká většina s celkem 37 hlasy ze 45. Opozici tak bude tvořit jen osmička zastupitelů: tři Starostové, tři komunisté a dva ze strany PRO, kteří díky preferenčním hlasům přeskákali kandidáty SPD.

Podle politologa Lukáše Jelínka jde o šikovnou taktiku, díky které Netolický otupuje krajskou opozici a upevňuje svou pozici: „V tomto období nebude mít opozici ani ve formě ODS ani v hnutí ANO. Tím si tak vytváří jisté předpolí i pro další volební období. Zkrátka, aby se stal stálým inventářem Pardubického kraje a jeho hejtmanství.“

Jelínek si myslí, že je to pro hejtmana takto nejpohodlnější: „Může rozdělit odpovědnost mezi všechny ostatní, než aby riskoval, že ho dříve nebo později buďto zradí koaliční partner, nebo že bude při příštích volbách na odstřel.“

Netolický to ale vysvětluje tím, že kraj čeká hlasování o klíčových projektech, a proto je potřeba hledat konsenzus už mimo zastupitelstvo. „Potom je to fakt akorát plné dojmologie různých osobních invektiv. To patří do Poslanecké sněmovny, i podle mě to nepatří ani tam. Rozhodně to ale nepatří do tak závažných záležitostí, jako jsou poskytované služby na úrovni kraje,“ vysvětluje hejtman.

Pouze krajský fenomén

V souvislosti s Netolickým, který zároveň plní roli místopředsedy Sociální demokracie, se čas od času diskutuje, zda by nemohl svým úspěšným krajským receptem oživit SOCDEM i na celostátní úrovni. Oslovení odborníci o tom ale pochybují.

„Je to snad jediný sociální demokrat, kterému se volebně daří. Jeho spolustraníci ale nechápou, že dokáže krajské volby uhrát na elektorátu, který jinak Sociální demokracii nevolí,“ vysvětluje politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Lysek.

„Jeho projekt 3PK boduje i u středových až středopravicových voličů, kteří nevolí protestně. Prostě střední třída učitelé nebo třeba úředníci. Pokud by v Pardubickém kraji v takovémto formátu nekandidoval, jeho voliči by se přesunuli třeba ke Starostům, lidovcům nebo možná k ODS,“ doplňuje.

I Jelínek se domnívá, že Netolického kroky na krajské úrovni dokládají, že se soustředí spíše na svou pozici na Pardubicku.

„Vyhodnotil si to tak, že nemá na to, aby zachránil Sociální demokracii na celostátní úrovni, takže sice možná SOCDEM přijde o talentovaného politika, ale bude mít schopného hejtmana,“ popisuje politolog Jelínek.