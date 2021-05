Online formulář na sčítání lidu selhal v den spuštění. Příčina je neznámá, audit stále nezačal

Ani necelé tři týdny po ukončení Sčítání lidu není jasný viník březnového několikahodinového výpadku online formuláře nebo výše pokuty. Český statistický úřad zatím kontroluje data. V polovině června by měl začít nezávislý audit, který problém vyšetří. Podle smlouvy s dodavatelem, firmou OK Systém, hrozí za nedostupnost online formuláře vysoké sankce. Praha 12:01 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online formulář přestal fungovat hned 27. března, jen několik hodin po spuštění sčítání | Zdroj: Český statistický úřad

„Já jsem skončil hned na druhém kroku při zadávání adresy, kde nefungoval našeptávač. Takže jsem tu adresu zadával zepředu dozadu, odzadu dopředu, i s trpělivostí, aby ten našeptávač měl čas dohledat adresu podle ulice nebo města, ale ukázalo se, že to nefunguje.“

Online formulář přestal fungovat hned 27. března, jen několik hodin po spuštění sčítání. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček se za to tehdy omluvil a řekl, že chyba byla na straně dodavatelské firmy.

„My máme ve smlouvě nastavené poměrně vysoké sankce za nedostupnost toho systému. Je to tam počítáno za každých 15 minut nedostupnosti, kdy každých 15 minut znamená v podstatě dvacetitisícovou pokutu. Jakmile budeme mít na konci měsíce akceptační řízení s nimi, samozřejmě tu záležitost budeme řešit,“ řekl Rojíček pro Radiožurnál.

Testování nestačilo

Březnový kolaps způsobil našeptávač adres, který byl přetížený počtem požadavků. Přestože systém dodavatel, Úřad i externí firma několikrát dopředu testovali, problém neodhalili.

„Scénáře počítali s velkým zatížením, řádově tisíc požadavků za sekundu, což představuje kolem statisíce současně vyplňujících osob. Třeba na úrovni našeptávače, že simulujete naťukávání několika písmen, pak zase něco smažete. Není to to samé, co by dělal uživatel,“ komentuje Pavel Charvát, který měl na Statistickém úřadu na starost ochranu a zabezpečení informací.

Potíže se podařilo dodavatelské firmě OK systém odstranit až po několika hodinách.

„Bohužel ta frekvence, kdy to začne našeptávat, to znamená ne po původních dvou, ale až po více písmenech, se prodloužila,“ dodává Pavel Charvát ze Statistického úřadu.

Výsledky akceptačního řízení

Kvůli výpadku i pandemii koronaviru statistici prodloužili možnost sečíst se přes internet o měsíc. Původně mělo skončit online sčítání 9. dubna, nově měli lidi čas do 11. května.

Samotná firma OK Systém ale tvrdí, že výpadek vůbec nemusel být její chybou. Společnost Radiožurnálu poslala písemné vyjádření.

„Za samotným webovým a mobilním sčítacím formulářem byla a je řada služeb, které nyní data postupně vydávají k dalšímu zpracování. Ukončení projektu a řešení nastalého výpadku v první den sčítání bude předmětem další diskuse s Českým statistickým úřadem v průběhu června a možná i července,“ stojí ve vyjádření.

Externí audit by měl začít v červnu. Bude součástí takzvaného akceptačního řízení.

„Přibližně ve druhém týdnu v červnu bude v souladu se smlouvou započato akceptační řízení, ve kterém bude situace podrobně posouzena a prošetřena, přičemž právě na základě výsledků tohoto akceptačního řízení budou odvozovány případné negativní důsledky pro dodavatele,“ říká mluvčí Sčítání lidí Jolana Voldánová.

Výsledky posouzení i akceptačního řízení úřad zveřejní ve druhém pololetí tohoto roku.