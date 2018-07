Ordinace bez záskoku o dovolené kvůli GDPR? Nesmysl, vysvětluje lékařská komora

Lékaři během svých dovolených zavírají ordinace a nechtějí za sebe zajišťovat záskok. Podle regionálního Deníku se totiž v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR - bojí úniku dat pacientů. Podle právníků jim za to ale žádné pokuty nehrozí a lékaři můžou své kolegy do ordinace pustit. Praha 9:32 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto.. | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

Každý lékař je ze zákona vázaný mlčenlivostí - ať už ošetřuje vlastní pacienty, nebo svého kolegy.

Pokud ale chce mít doktor přeci jenom jistotu, podle právníků může dát svému zástupci podepsat dokument, ve kterém se zaváže k ochraně dat.

Kvůli nejasnostem ohledně GDPR teď Česká lékařská komora navštíví ordinace, aby lékařům vysvětlila, jak se jich nařízení o ochraně osobních údajů týká, informuje regionální Deník.

V souvislosti s GDPR musí zdravotníci od května nově dodržovat několik pravidel. Například musí dávat větší pozor na to, jak nakládají se štítky na zkumavkách.

Pokud totiž posílají vzorky pacientů do laboratoře, měli by zkumavky zabalit tak, aby nebyla vidět jména a data. Podobné je to i se sdílením rentgenových snímků emailem - to už je podle právníků možné jen se souhlasem pacienta, připomíná regionální Deník.